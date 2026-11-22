Diego Simeone volvió a hacer historia en el fútbol español. El entrenador argentino se convirtió en el director técnico con más victorias en la historia de La Liga, luego del triunfo del Atlético de Madrid frente al Getafe este domingo.

El Cholo llegó a los 345 partidos ganados en 567 encuentros dirigidos en la máxima categoría del fútbol español. De esta manera, superó el registro de Luis Aragonés, histórico entrenador del Atlético de Madrid, quien había alcanzado esa misma cantidad de triunfos en 757 partidos.

«Es una alegría enorme, no puedo negarlo», expresó Simeone en la conferencia de prensa posterior al encuentro. Además, respondió a las críticas que suelen asociar su estilo de juego con una postura defensiva: «No se ganan 345 partidos defendiendo».

Desde su llegada al club madrileño en diciembre de 2011, el exentrenador de Racing, San Lorenzo, Estudiantes y River construyó una etapa histórica en la institución. Con 816 partidos dirigidos, también es el técnico que más encuentros estuvo al frente del Colchonero.

El reconocimiento de Simeone a su entorno

Durante la conferencia de prensa, el entrenador compartió el logro con las personas que lo acompañaron a lo largo de su carrera y destacó el esfuerzo de su familia y de los integrantes de su cuerpo técnico.

«Me gustaría ser más profundo, compartir este número, aunque no es un trofeo, con toda la gente que está detrás de estas 345 victorias. Mi mujer Carla es una fuente para que uno pueda llegar a este lugar. La gente que te acompaña, mis hijos y mis hijas, por el tiempo que les he sacado», expresó.

También reconoció el trabajo de los futbolistas que integraron sus equipos y de sus colaboradores, entre ellos El Profe, el Mono, Vizcaíno y Vivas. En ese sentido, sostuvo que el récord representa mucho más que una estadística individual.

Los títulos de Simeone en el Atlético de Madrid

Desde su llegada en diciembre de 2011, Simeone consiguió ocho títulos con el conjunto español, de acuerdo con el detalle incluido en el material:

Dos Ligas de España: 2013/14 y 2020/21.

Una Copa del Rey: 2012/13.

Una Supercopa de España: 2014.

Dos Europa League: 2011/12 y 2017/18.

Dos Supercopas de Europa: 2012 y 2018.

Además, llevó al Atlético de Madrid a dos finales de la Champions League, en 2014 y 2016.

Con este nuevo récord, el entrenador argentino amplió su legado en el fútbol español y sumó otro hito a una trayectoria de más de una década al frente del equipo madrileño.