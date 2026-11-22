Lionel Scaloni volvió a competir en ciclismo y consiguió un resultado destacado en la Patagonia. El entrenador de la Selección argentina participó del Gran Fondo de los Siete Lagos, terminó tercero en su categoría y obtuvo la clasificación al Mundial de Gran Fondo 2027.

La competencia reunió a cerca de 2.500 participantes y recorrió los 110 kilómetros que unen San Martín de los Andes con Villa La Angostura. Scaloni completó el trayecto en 2 horas, 51 minutos y 54 segundos y alcanzó el tercer puesto en la categoría M45-49.

La definición fue ajustada: quedó a solo tres segundos del segundo clasificado y a 28 del ganador.

El técnico estuvo acompañado por integrantes del cuerpo de trabajo de la Selección argentina, entre ellos Walter Samuel, Pablo Aimar, Roberto Ayala, Martín Tocalli y Luis Martín.

La prueba tuvo un atractivo especial porque, por primera vez, formó parte del calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como competencia clasificatoria para el Campeonato Mundial de Gran Fondo.

La pasión de Scaloni por el ciclismo

El entrenador argentino ya había contado cómo nació su vínculo con la bicicleta. Durante su residencia en Mallorca, conoció al extenista español Carlos Moyá, quien le recomendó probar el ciclismo después de dejar la competencia profesional.

«Me dijo: "Probá el ciclismo, que es un deporte que no tiene impacto"», recordó Scaloni. Según explicó, después de tantos años dedicados al fútbol encontró en esta disciplina una actividad que le permite mantenerse activo y afrontar nuevos desafíos deportivos.

«Al final competís contra vos mismo, que está bueno también», resumió.

Cuándo se disputará el Mundial de Gran Fondo 2027

El Campeonato Mundial de Gran Fondo 2027 se realizará entre el 22 y el 24 de agosto en Francia, con actividades previstas en las localidades de Thônes y La Clusaz, en la región de Alta Saboya.

De acuerdo con el calendario informado, el programa contempla las siguientes pruebas:

22 de agosto: contrarreloj individual de 12,7 kilómetros.

24 de agosto: prueba principal de Gran Fondo, de 115 kilómetros.

24 de agosto: Medio Fondo, de 80 kilómetros.

De esta manera, Scaloni sumó una nueva experiencia deportiva fuera de las canchas y consiguió un lugar en una competencia mundial de ciclismo, disciplina que incorporó a su vida después de su carrera como futbolista.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.