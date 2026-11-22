Leonardo Ponzio se mostró conforme con el rendimiento de River en la victoria por 3-1 ante Lanús, resultado que le permitió al equipo avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura. Sin embargo, además de analizar el partido, el entrenador se refirió a los rumores sobre un posible cambio de director técnico y defendió su continuidad al frente del plantel.

"No tengo la fórmula (para ganar), solo tengo trabajo. Me gané el lugar que tengo. Por el respeto que pusieron en mí, lo voy a reflejar con trabajo y con lo que venimos haciendo", expresó Ponzio, al rechazar las versiones sobre un eventual reemplazo.

En esa línea, aseguró que los rumores no lo incomodan personalmente, aunque cuestionó sus posibles consecuencias: "No me molestan los rumores, me molesta que le hagan mal al club o a los jugadores. ¿Buscamos que le vaya mal a River?".

Ponzio quiere seguir al frente de River en 2027

El entrenador también fue contundente cuando le preguntaron por su futuro y la posibilidad de continuar en el cargo durante la próxima temporada.

"Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo. Parece que este lugar se está vendiendo u ofreciendo, y no tenemos que ir por ahí. Cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo. Soy esto en el día a día, me gané todo siempre trabajando. Cómo no voy a querer estar acá", afirmó.

Ponzio también se refirió al clima de tensión que se vivió en la previa del encuentro en el Monumental y planteó que el fútbol quedó atravesado por cuestiones políticas.

"El fútbol pasó por arriba de la política: es un deporte y lo llevamos a un lugar que no beneficia a nadie que vive de esto. Esto es River, conozco mucho, sé dónde estoy", sostuvo.

Además, destacó el acompañamiento de los hinchas: "La gente tiene un párrafo aparte: nos aguantó y su necesidad es la nuestra. La gente es el club, es la historia; nosotros somos una parte y estamos adentro".

El análisis del partido y el elogio a Thiago Almada

Sobre el desempeño del equipo, el técnico valoró el resultado y la producción futbolística. "Hoy se ganó un partido importante, jugando bien y con goles", celebró.

También respondió a las críticas por los errores que River comete en la salida desde el fondo. Si bien reconoció que el equipo pierde pelotas en esa instancia, aseguró que no piensa modificar la propuesta.

"No veo un River tirando el pelotazo, por eso tenemos que insistir. Por ahí en la salida perdemos pelotas y se la damos al rival para que resurja, pero no vamos a dejar de insistir en lo nuestro: salir de abajo, que haya movilidad, que la pidan", explicó.

En ese sentido, agregó que decidió mantener a los jugadores ofensivos en cancha y destacó que esa apuesta permitió ampliar la diferencia en el marcador.

Por otra parte, Ponzio elogió a Thiago Almada, a quien definió como "uno de los mejores jugadores de la Argentina". "Hoy hizo tremendo partido, excelente. Para que vean que también se trabaja: entrenamos tiros libres toda la semana y hoy se vio reflejado", señaló.

El entrenador también informó que Lucas Beltrán salió por un golpe en el tobillo, mientras que Marcos Acuña presentó una molestia en el aductor. "No creo que pase a mayores", aclaró.

Finalmente, se refirió a la influencia de Marcelo Gallardo en su manera de trabajar: "Quiero copiarle muchas cosas que yo viví con él, pero Marcelo hay uno solo. Yo soy muy humano y eso en esta sociedad tiene un valor agregado".

Quién será el próximo rival de River

Con la clasificación asegurada, River espera por el ganador del cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán para conocer a su rival en los cuartos de final del Torneo Clausura.

Ponzio reconoció que preferiría enfrentar al equipo de Parque Patricios porque ese resultado le permitiría volver a jugar en el Monumental. "Me gustaría jugar de local nuevamente, incluso con todas las presiones que hay", manifestó.

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