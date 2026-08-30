Chelsea presentó al Dibu Martínez con un impactante video

"Fearless". Sin miedo, valiente. Ese fue el adjetivo elegido por el Chelsea para presentar oficialmente a Emiliano "Dibu" Martínez como nuevo arquero del club inglés. La institución londinense acompañó el anuncio con un video que rápidamente llamó la atención por el mensaje y por la manera en que buscó resumir la personalidad del futbolista argentino.

La grabación presenta al propio Martínez enumerando algunas de las características que, según sus propias palabras, lo definen dentro y fuera del campo de juego. "Passion, heart, leadership, fearless, born winner", expresa el arquero, una frase que puede traducirse como "Pasión, corazón, liderazgo, sin miedo, ganador nato".

El video también refleja el entusiasmo del argentino ante el nuevo desafío de su carrera. "So excited to play at the Bridge", afirma Martínez, es decir: "Estoy muy emocionado por jugar en el Bridge".

La presentación elegida por Chelsea no se limitó a enumerar las cualidades del arquero. Las imágenes también incluyen una frase contundente: "Can't tame us", cuya traducción puede ser "No pueden domarnos". El mensaje encaja con la personalidad que Martínez mostró durante sus años en el fútbol inglés y que el club decidió destacar desde el primer momento de su llegada.

El anuncio oficial y un contrato por tres temporadas

Chelsea confirmó que el arquero argentino, de 33 años y campeón del mundo en 2022, firmó un contrato por tres temporadas con los Blues. En sus primeras declaraciones como jugador del equipo, Martínez manifestó su satisfacción por concretar su llegada a la institución londinense y remarcó que la decisión fue sencilla tanto para él como para su familia.

"Estoy encantado de estar en este club. Venir al Chelsea, para mí y para mi familia, fue una decisión fácil de tomar y estoy muy feliz. No puedo esperar para empezar", expresó el arquero argentino.

El campeón del mundo también dejó en claro cuáles son sus objetivos en esta nueva etapa y vinculó su ambición personal con la historia ganadora del club. "Quiero tener éxito aquí. Soy alguien que quiere ganar en todo lo que hace y quiero traer eso a este club porque es un club que gana títulos, así que creo que somos una buena combinación", afirmó.

En otro tramo de sus declaraciones, Martínez volvió a poner el foco en los valores que, según explicó en el video de presentación, forman parte de su manera de afrontar el fútbol.

"Soy pura pasión y juego con el corazón. Daré el 100% en cada partido y en cada entrenamiento para hacer sentir orgullosos al club, a mis compañeros y a los hinchas", sostuvo.

Un mensaje que resume su personalidad

La presentación realizada por Chelsea buscó construir una imagen clara de lo que representa el Dibu Martínez como futbolista. Las palabras seleccionadas para definirlo fueron:

Pasión .

. Corazón .

. Liderazgo .

. Sin miedo .

. Ganador nato.

Entre todas ellas, el término "Fearless" fue el que ocupó un lugar central en la presentación oficial. La elección del adjetivo, traducido como "sin miedo" o "valiente", fue la manera utilizada por el club para anunciar la llegada del nuevo arquero.

A ese concepto se sumó la frase "Can't tame us", otro de los mensajes destacados en el video que acompañó la bienvenida y que reforzó el perfil que Chelsea decidió mostrar sobre el campeón del mundo.

De Independiente a Inglaterra

La carrera de Emiliano Martínez comenzó en las divisiones inferiores de Independiente. En agosto de 2010, cuando tenía 17 años, se incorporó al Arsenal, dando inicio a una extensa etapa dentro del fútbol inglés.

Después de atravesar varios préstamos para sumar experiencia, el arquero logró consolidarse en el primer equipo del Arsenal durante la temporada 2019/20. En aquella campaña fue titular en los últimos 11 partidos y conquistó la FA Cup. Posteriormente, Martínez también ganó la Community Shield antes de iniciar una nueva etapa en su carrera. En septiembre de 2020, llegó al Aston Villa, club en el que se convirtió en uno de los arqueros más destacados del mundo.

Durante sus seis temporadas en la institución disputó 256 partidos y conquistó la Europa League en mayo.

Una figura consolidada en la Selección argentina

El recorrido de Martínez también tuvo un punto fundamental a partir de su incorporación a la Selección argentina. El arquero debutó en junio de 2021 y, desde entonces, se convirtió en el titular del equipo nacional.

Con la camiseta argentina acumula 67 partidos internacionales y logró importantes títulos durante este período. Su palmarés con la Selección incluye:

Copa América 2021 .

. Copa América 2024 .

. Copa del Mundo de Qatar 2022.

Además de los títulos obtenidos con el seleccionado, Martínez recibió un reconocimiento individual que lo distinguió entre los principales arqueros del fútbol mundial. Fue ganador del Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del mundo, en las ceremonias del Balón de Oro de 2023 y 2024.