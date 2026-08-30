Julián Álvarez volvió a entrenarse con el Atlético de Madrid y aceleran su recuperación

Después de la victoria ante Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, Julián Álvarez volvió este domingo a los entrenamientos junto al resto del plantel del Atlético de Madrid y se convirtió en la gran novedad de la jornada. El delantero argentino se reincorporó al trabajo grupal después de varios días sin compartir prácticas con sus compañeros debido a una indisposición.

El regreso de La Araña se produce en un momento especialmente significativo, no solo por su situación física, sino también por el contexto que rodea su futuro en el club madrileño. A solo dos días del cierre del mercado de fichajes, continúa la incertidumbre en torno a la continuidad del delantero argentino en el Atlético de Madrid.

Desde la institución buscan recuperar cuanto antes a una de sus principales figuras, ante la posibilidad de que finalmente permanezca dentro del plantel. La vuelta de Álvarez al trabajo junto a sus compañeros aparece así como una noticia relevante para el equipo, que pretende contar nuevamente con el delantero para los próximos compromisos de LaLiga.

Varios días sin entrenarse junto al plantel

Julián Álvarez llevaba varios días sin participar de una práctica colectiva con el resto de sus compañeros. La situación se inició después del partido frente a Villarreal, disputado en el Metropolitano.

Tras ese encuentro, el delantero argentino estuvo dos días ausente debido a su malestar. Posteriormente, inició una etapa de recuperación con un plan de trabajo personalizado y completó otros dos entrenamientos de manera individual. El viernes había regresado a la actividad, aunque todavía sin sumarse al grupo. En esa oportunidad trabajó en solitario y continuó bajo esa modalidad durante dos jornadas, siguiendo el proceso previsto para su recuperación.

Finalmente, este domingo se produjo su regreso al trabajo junto al resto del plantel. De esa manera, Álvarez dejó atrás, al menos en cuanto a la modalidad de entrenamiento, los días en los que había permanecido apartado de las prácticas colectivas.

La recuperación, a días del cierre del mercado

El retorno de Julián Álvarez al grupo llega a apenas dos días del cierre del mercado de fichajes, una circunstancia que le otorga una especial relevancia a la situación del delantero.

Mientras persisten las versiones y la incertidumbre en torno a su futuro, en el Atlético de Madrid trabajan con la expectativa de recuperar rápidamente a su principal figura. La posibilidad de que Álvarez continúe en el conjunto madrileño es uno de los elementos que atraviesa el presente del atacante y del club.

En ese contexto, la intención de la institución ya había sido expresada públicamente por Mateu Alemany, quien el sábado, antes del encuentro frente a Sevilla, se refirió a la situación del argentino.

"Esperamos que se reintegre rápidamente y esté en el próximo partido de LaLiga", afirmó Alemany, dejando en claro la expectativa del club de volver a contar con Julián Álvarez lo antes posible. La posterior reincorporación del delantero a los entrenamientos grupales se produjo luego de esas declaraciones y en la recta final del mercado de pases.

Simeone volvió a defender a Julián Álvarez

La situación de Julián Álvarez también fue abordada por Diego Simeone, quien volvió a referirse al delantero en medio de las versiones sobre una posible salida del Atlético de Madrid. El entrenador argentino habló después de la victoria del conjunto madrileño frente a Sevilla como visitante y aprovechó el triunfo para expresar su postura sobre el presente del atacante.

"Está en su proceso personal. Nosotros estaremos para intentar ayudarlo desde lo deportivo y que él nos ayude, porque es un jugador extraordinario", afirmó Simeone.

Las palabras del técnico reflejaron su respaldo a Álvarez en un contexto en el que continúan las especulaciones sobre su continuidad. Para Simeone, el delantero atraviesa un proceso personal y el objetivo desde el cuerpo técnico es acompañarlo desde el aspecto deportivo, al mismo tiempo que destaca su importancia dentro del equipo.

Una vuelta clave para el Atlético de Madrid

Con su regreso a los entrenamientos junto al plantel, Julián Álvarez vuelve a quedar en el centro de la actualidad del Atlético de Madrid. La recuperación del delantero se acelera mientras el mercado de fichajes se acerca a su cierre y persiste la incertidumbre sobre lo que ocurrirá con su futuro.

Por el momento, el club ha expresado su deseo de que el argentino pueda reintegrarse rápidamente y estar disponible para el próximo partido de LaLiga. Simeone, por su parte, volvió a defender al jugador y lo definió como "un jugador extraordinario".

Después de varios días sin compartir una práctica con sus compañeros, dos jornadas de ausencia por su malestar y distintos entrenamientos realizados de manera individual, La Araña volvió finalmente al trabajo colectivo este domingo. Su regreso llega en un momento decisivo, con el cierre del mercado de pases cada vez más cerca y con el Atlético de Madrid atento a la evolución física y al futuro de una de sus principales figuras.