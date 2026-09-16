Ciclismo en Catamarca: confirmaron las fechas de la Vuelta al Valle 2026

La provincia de Catamarca se alista para convertirse en el epicentro del ciclismo nacional durante tres jornadas intensas y memorables. Los días 16, 17 y 18 de octubre, la región será el escenario indiscutido de una nueva edición de la Vuelta al Valle - Catamarca Open, una propuesta integral que ha sido diseñada para reunir a los más destacados equipos y protagonistas de esta disciplina. Este acontecimiento deportivo no solo busca poner a prueba la resistencia y la estrategia de los deportistas, sino también ofrecer una experiencia inigualable que trasciende el mero rendimiento físico, integrando de manera armónica la alta competencia con los paisajes característicos que definen la geografía catamarqueña.

Desafío y Competencia en un Formato Exclusivo

La magnitud del evento radica en su diseño estratégico y en su capacidad para convocar tanto a los apasionados por la bicicleta como a los equipos más competitivos del circuito. La prueba ha sido estructurada bajo una estricta modalidad por equipos, un formato que realza el trabajo colectivo, la táctica grupal y la coordinación milimétrica sobre el asfalto o los caminos seleccionados para el recorrido. Sin embargo, debido al prestigio y a la cuidada organización de la competencia, la participación se encuentra sujeta a cupos limitados. Esta condición resalta la exclusividad del certamen y la necesidad de una planificación rigurosa por parte de las escuadras que aspiren a formar parte de la línea de salida en octubre.

Especificaciones Técnicas y Vías de Contacto

Para garantizar una correcta organización y permitir que los protagonistas aseguren su lugar en el evento, la dirección de la Vuelta al Valle - Catamarca Open ha dispuesto canales directos de comunicación institucional. Dado que la disponibilidad de plazas es reducida, la anticipación se convierte en un factor determinante para todos los interesados en sumarse a la grilla de partida.

Fechas del evento: 16, 17 y 18 de octubre.

Denominación oficial: Vuelta al Valle - Catamarca Open.

Modalidad de competencia: Por equipos.

Disponibilidad: Cupos limitados.

Línea de consultas e inscripciones: 3834 811298.

De esta manera, la convocatoria queda formalmente abierta para todos aquellos equipos y entusiastas del ciclismo que deseen ser parte activa de una de las citas deportivas más significativas del calendario regional, combinando el rigor del esfuerzo competitivo con la majestuosidad del entorno natural de Catamarca.