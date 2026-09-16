River negocia la renovación de Santiago Beltrán con una cláusula de 100 millones de euros

River inició las gestiones para renovar el contrato de Santiago Beltrán y extender el vínculo del joven arquero con la institución de Núñez. Con apenas 21 años, el futbolista se convirtió durante 2026 en una de las grandes figuras del equipo y logró consolidarse en el puesto de manera temprana.

Actualmente, Beltrán tiene contrato con River hasta diciembre de 2027, pero la intención de la dirigencia es ampliar ese acuerdo por dos temporadas. El objetivo es que el arquero permanezca ligado al club hasta diciembre de 2029.

La renovación también contempla un aspecto central para la institución: la intención de establecer una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. La cifra buscaría blindar al futbolista frente al interés que puedan mostrar grandes clubes europeos y evitar que una de las principales promesas del plantel pueda ser adquirida por un monto considerado bajo para sus expectativas.

El nuevo acuerdo incluiría, además, una mejora salarial, como reconocimiento al rendimiento que el arquero viene mostrando y a la proyección que alcanzó desde su llegada a la Primera División.

De un torneo intercountry a los tres palos del Millonario

La historia de Beltrán dentro de River comenzó cuando tenía 17 años, luego de destacarse en un torneo intercountry. Su llegada al club estuvo acompañada posteriormente por un obstáculo importante: una grave lesión de ligamentos. A pesar de esa dificultad, el arquero logró recuperarse y afirmarse en la Reserva, construyendo desde allí el camino que finalmente lo llevaría a tener una oportunidad en el primer equipo.

Su salto a Primera se produjo de manera inesperada. Una combinación de situaciones dentro del plantel terminó abriendo la puerta para que el joven arquero pudiera ocupar el arco del Millonario.

Las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, sumadas a la salida de Jeremías Ledesma, dejaron a River ante la necesidad de recurrir a Beltrán. La oportunidad llegó en ese contexto y el arquero respondió hasta convertirse en titular. Desde entonces, no soltó el puesto y consiguió afirmarse bajo los tres palos de River.

El respaldo de Armani y Fillol

En ese proceso de consolidación, Beltrán también consiguió el respaldo de referentes vinculados con la historia del arco de River. Entre quienes acompañaron su crecimiento aparece el propio Franco Armani, uno de los arqueros mencionados en el contexto que permitió su llegada a Primera.

También recibió el respaldo de Ubaldo Fillol, una figura referente para la institución y para el puesto. Ese acompañamiento se produjo mientras el joven arquero avanzaba en su consolidación dentro del equipo.

El recorrido de Beltrán, desde su llegada a los 17 años hasta convertirse en una de las figuras del plantel en 2026, explica el interés del club por asegurar su continuidad durante las próximas temporadas.

Un contrato hasta diciembre de 2029

Las conversaciones entre River y el entorno del arquero avanzaron durante las últimas semanas. El objetivo central es alcanzar un acuerdo para extender el contrato que actualmente vence en diciembre de 2027.

La propuesta contempla llevarlo hasta diciembre de 2029, lo que significaría una extensión de dos años respecto del vínculo vigente. El nuevo contrato tendría como uno de sus principales puntos la cláusula de rescisión:

Vigencia actual: hasta diciembre de 2027.

hasta diciembre de 2027. Nuevo vínculo buscado: hasta diciembre de 2029.

hasta diciembre de 2029. Extensión propuesta: dos años.

dos años. Nueva cláusula de rescisión: 100 millones de euros.

100 millones de euros. Salario: mejora económica en reconocimiento a su rendimiento y proyección.

La cláusula de 100 millones de euros aparece como el elemento más significativo de la negociación. La intención del club es establecer una cifra elevada para proteger a uno de sus principales proyectos y dificultar una eventual salida por un monto inferior al que River considere acorde con su valor.

Selección argentina e interés europeo

La evolución de Beltrán no pasó inadvertida fuera de River. Su consolidación en el equipo le permitió ser convocado por Lionel Scaloni para trabajar con la Selección argentina en la previa del Mundial.

La convocatoria representa otro elemento que aparece en el marco de las negociaciones por la renovación, ya que el arquero pasó a formar parte del grupo de futbolistas que son observados para trabajar con el seleccionado. Al mismo tiempo, el rendimiento y la proyección de Beltrán despertaron el interés de clubes europeos. Entre las instituciones que lo sondearon aparece Juventus.

La combinación entre su rendimiento en River, su temprana consolidación como titular, la convocatoria de Scaloni y el interés desde Europa constituye el contexto en el que el club busca avanzar con la renovación.