El emotivo video de la AFA por la despedida de Messi: "Se viene el último tango del 10"

Un día después de que se anunciara oficialmente la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina, el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, compartió un emotivo video en el que se anticipa el homenaje que tendrá lugar durante el amistoso frente a Benín, el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental.

La producción audiovisual lleva una frase que resume el sentido de la jornada: "Se viene el último tango del 10". A través de sus imágenes, la filmación repasa distintos momentos del recorrido de Leo, desde sus primeros pasos en las divisiones inferiores de Newell's hasta su participación en el último Mundial con Argentina.

El video busca poner en perspectiva el recorrido del capitán y el vínculo construido con la Selección argentina a lo largo de su trayectoria. La despedida tendrá como escenario el país y, específicamente, el Monumental, en el marco de un partido amistoso ante Benín. Con una melodía de bandoneón y piano como acompañamiento, la pieza audiovisual introduce además una frase que profundiza el carácter simbólico del homenaje: "El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa".

La producción difundida por Tapia instala así la expectativa en torno a una presentación que estará marcada por la despedida del capitán del seleccionado.

Se viene el último tango del 10. pic.twitter.com/1ZgajmVvFD — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) September 16, 2026

La expectativa por las entradas

El anuncio del partido de despedida generó inmediatamente una fuerte expectativa entre los hinchas, que comenzaron a buscar información sobre la posibilidad de conseguir una entrada para estar presentes en el Monumental.

Hasta el momento, la plataforma oficial designada para el expendio de tickets viene siendo Deportick, el sitio web que centralizó las ventas de entradas de la Selección argentina en sus últimas presentaciones como local. Para poder adquirir una ubicación una vez que se habilite oficialmente el expendio, los usuarios deberán ingresar al sitio web oficial y contar previamente con una cuenta registrada.

Ante la expectativa generada por el encuentro, los pasos indicados para quienes quieran estar preparados en la plataforma son:

Crear usuario: registrarse con anticipación en Deportick e ingresar correctamente todos los datos personales, incluyendo DNI, nombre completo y correo electrónico.

registrarse con anticipación en Deportick e ingresar correctamente todos los datos personales, incluyendo DNI, nombre completo y correo electrónico. Validar la cuenta: comprobar previamente que la sesión pueda iniciarse sin inconvenientes antes del día previsto para el comienzo de la venta.

comprobar previamente que la sesión pueda iniciarse sin inconvenientes antes del día previsto para el comienzo de la venta. Fila virtual: el día del expendio, conectarse minutos antes de la hora estipulada para ingresar a la sala de espera virtual.

Estas recomendaciones apuntan a que los interesados puedan tener sus cuentas preparadas antes de que se habilite la comercialización de las localidades.

Todavía no hay fecha oficial para la venta

Si bien la AFA reconfirmó el 6 de octubre como fecha del encuentro, todavía no fue comunicado oficialmente el día y horario exactos en que se abrirá el expendio de entradas a través de Deportick.

Como referencia, habitualmente la entidad del fútbol argentino habilita la venta de localidades entre 7 y 10 días antes de cada partido. A partir de ese antecedente, se prevé que la comercialización pueda comenzar durante los últimos días de septiembre. De todos modos, se trata de una previsión y no de una fecha oficial confirmada. La expectativa está puesta en que durante los próximos días la AFA emita un comunicado con el cronograma detallado de la venta y precise también el cupo de entradas por persona.

Por el momento, esos datos permanecen pendientes de confirmación oficial, mientras el partido del 6 de octubre ya concentra la atención de los hinchas que buscan presenciar la despedida de Messi en el estadio Monumental.

Los precios que se toman como referencia

Los valores definitivos de las entradas para el amistoso frente a Benín todavía no fueron oficializados. Sin embargo, se estima que las tarifas tendrán un piso elevado debido al carácter histórico atribuido al encuentro y a la alta demanda esperada.

Como referencia para el público, las últimas presentaciones de la Selección argentina en el estadio Monumental tuvieron un esquema aproximado de precios que permite observar los diferentes valores según la ubicación.

El detalle de esas referencias es el siguiente:

Popular General, Sívori y Centenario bajas/altas: desde $90.000.

desde $90.000. Sívori y Centenario Alta / Media: entre $158.000 y $320.000.

entre $158.000 y $320.000. San Martín y Belgrano Alta: alrededor de $260.000.

alrededor de $260.000. San Martín y Belgrano Baja / Media: entre $450.000 y $480.000.

Estos valores corresponden a las últimas presentaciones del seleccionado en el Monumental y no representan los precios definitivos para el partido de despedida de Messi, que todavía no fueron oficializados.