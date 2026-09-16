Nuevo oro para Argentina: Santino Basaldella fue campeón suramericano en stand up paddle

Santino Basaldella escribió un nuevo capítulo destacado en su carrera deportiva al convertirse en campeón suramericano de Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El rosarino se impuso en la final técnica de SUP disputada en la Laguna Setúbal y consiguió una victoria que tuvo un doble valor: la medalla de oro y la clasificación a los próximos Juegos Panamericanos de Lima 2027.

El argentino completó la competencia con un tiempo de 18:43.37, suficiente para quedarse con el primer puesto y superar a un rival conocido en el ámbito internacional. El peruano Itzel Delgado finalizó segundo, con 18:46.74, mientras que el argentino Ignacio Arias completó el podio en el tercer lugar, con 19:13.35.

De esta manera, la actuación de Basaldella no solo significó su consagración en Santa Fe, sino también la posibilidad de volver a representar a la Argentina en una competencia internacional de gran relevancia. El triunfo obtenido en la Laguna Setúbal le otorgó una plaza para los Juegos Panamericanos de Lima 2027, ampliando así el recorrido internacional de un deportista que ya había conseguido resultados destacados en Santiago 2023 y Panamá 2026.

Una jornada de oro en la Laguna Setúbal

La final técnica de SUP tuvo a Basaldella como principal protagonista. El rosarino logró completar el recorrido en 18 minutos, 43 segundos y 37 centésimas, estableciendo el tiempo que le permitió acceder al primer lugar de la clasificación.

La diferencia con Itzel Delgado fue ajustada. El peruano registró 18:46.74, apenas unos segundos después del argentino, mientras que Ignacio Arias completó la prueba en 19:13.35 para quedarse con la medalla de bronce. El resultado permitió configurar un podio con presencia argentina en dos de sus tres lugares y significó para Basaldella la obtención de uno de los títulos más importantes de su trayectoria.

De Santiago 2023 al oro en Santa Fe

El título conseguido en Santa Fe representa otro paso importante dentro de una trayectoria que comenzó a tomar dimensión internacional desde muy temprano. Santino Basaldella nació el 15 de diciembre de 2004 y comenzó a destacarse desde muy joven en el Stand Up Paddle.

A los 18 años tuvo su primera experiencia en una competencia de ese nivel al participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Allí consiguió la medalla de bronce en SUP Race, en lo que fue su debut en una competencia internacional de esas características.

En aquella oportunidad, el estadounidense Connor Baxter se quedó con la medalla de oro, mientras que Itzel Delgado, representante de Perú, obtuvo la plata. Basaldella completó el podio con el bronce y comenzó a construir una trayectoria internacional que volvería a tener otro capítulo significativo tres años después.

En Santa Fe 2026, el argentino volvió a encontrarse con Delgado dentro de una competencia internacional. Esta vez, sin embargo, el desenlace fue diferente: Basaldella superó al peruano y se quedó con la medalla de oro.

La evolución entre ambas actuaciones quedó reflejada en el resultado obtenido en la Laguna Setúbal. El deportista rosarino pasó de aquella medalla de bronce conseguida en su debut panamericano a convertirse en campeón suramericano.

Un crecimiento que continuó durante 2026

El nuevo título no aparece como un hecho aislado dentro del recorrido reciente de Basaldella. El crecimiento del argentino continuó después de su participación en Santiago 2023 y tuvo otro momento destacado en junio de 2026. Durante los Panamericanos de Surf de Panamá, el rosarino volvió a subir a un podio internacional y consiguió la medalla de bronce en SUP Race. Ese resultado se sumó a la trayectoria que había iniciado con el tercer puesto en Santiago y precedió al título alcanzado ahora en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Con 21 años, Basaldella alcanzó en Santa Fe uno de los triunfos más importantes de su carrera. Además, lo hizo en casa, en una competencia que incorporó por primera vez al Stand Up Paddle dentro del programa oficial de los Juegos Suramericanos.

El nuevo título también le abrió la puerta a otra competencia internacional: Lima 2027, donde volverá a representar a la Argentina.

El SUP tuvo su estreno en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 marcaron además un momento particular para el Stand Up Paddle. La disciplina hizo su estreno en el programa oficial de los Juegos Suramericanos, integrada dentro del bloque de deportes náuticos. El SUP combina diferentes exigencias para los deportistas, entre ellas el equilibrio, la resistencia y la técnica sobre una tabla impulsada con remo. Las competencias contemplan categorías masculinas y femeninas y se desarrollan bajo reglamentación internacional.

En ese contexto de estreno, Basaldella consiguió inscribir su nombre entre los primeros campeones de la disciplina en la historia de los Juegos Suramericanos. El oro obtenido en la Laguna Setúbal adquiere así una dimensión particular dentro de su carrera y dentro de la propia competencia.

Un título y un nuevo desafío internacional

La jornada en Santa Fe dejó para Basaldella mucho más que una medalla. El rosarino se consagró campeón suramericano, sumó otro podio internacional a su trayectoria y obtuvo la clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Su recorrido reúne hasta ahora la medalla de bronce en SUP Race de Santiago 2023, el tercer puesto en SUP Race de los Panamericanos de Surf de Panamá en junio de 2026 y, ahora, el oro en la final técnica de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El resultado conseguido frente a Itzel Delgado e Ignacio Arias coronó una actuación que le permitió alcanzar el primer lugar con un tiempo de 18:43.37 y proyectar su carrera hacia una nueva competencia internacional.

A los 21 años, Basaldella volvió a subir a lo más alto de un podio. Esta vez fue en Santa Fe, en el estreno del Stand Up Paddle en los Juegos Suramericanos y con una clasificación que le permitirá continuar representando a la Argentina en Lima 2027.