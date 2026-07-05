La reacción del DT de Inglaterra cuando le preguntaron si va a usar Viagra contra México

La conferencia de prensa previa al partido entre Inglaterra y México por los octavos de final estuvo marcada por una consulta inesperada dirigida al entrenador Thomas Tuchel. En la antesala del encuentro que se disputará en el Estadio Azteca, el seleccionador fue consultado sobre los rumores que vinculaban a su equipo con un supuesto uso de sildenafil, conocido comercialmente como Viagra, para reducir los efectos de la altitud.

La versión había comenzado a circular en las horas previas al compromiso debido a las condiciones geográficas de Ciudad de México, donde el estadio se encuentra a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Esa característica ha convertido históricamente al escenario en un desafío para los equipos visitantes y alimentó especulaciones sobre posibles estrategias para minimizar el impacto fisiológico.

Sin embargo, tanto el cuerpo técnico como los futbolistas ingleses descartaron de manera enfática esa posibilidad y lo hicieron recurriendo al humor.

La respuesta de Tuchel y la desmentida oficial

Durante la rueda de prensa, Thomas Tuchel reaccionó con sorpresa cuando fue consultado sobre la supuesta utilización del medicamento. Lejos de esquivar la pregunta, respondió con una frase cargada de ironía antes de desmentir categóricamente la versión.

"No me llegaron ni la información ni el apoyo", respondió sonriendo. Acto seguido agregó: "Eso no es cierto", dejando en claro que la preparación del seleccionado inglés no incluía el uso de esa sustancia. La consulta surgió luego de que el diario británico The Sun informara sobre la posibilidad de que los futbolistas ingleses recurrieran al sildenafil para reducir la presión pulmonar y mejorar el suministro de oxígeno en condiciones de altura.

Según la publicación, el medicamento no se encuentra prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), circunstancia que alimentó el debate en torno a su posible utilización.

¡TUCHEL ROMPE EL SILENCIO!😳💊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



En la previa del duelo ante México, Thomas Tuchel fue cuestionado sobre el supuesto uso de viagra por parte de Inglaterra y no dudó en responder, aclarando la situación antes del partido de octavos de final. 👀 pic.twitter.com/r5dAfqAfgz — Claro Sports (@ClaroSports) July 5, 2026

Jordan Henderson también respondió con humor

Las bromas sobre el tema no quedaron únicamente en la conferencia de Tuchel. El experimentado mediocampista Jordan Henderson, ex capitán del Liverpool e integrante del seleccionado inglés, también fue consultado acerca de los rumores.

Su primera reacción fue responder con humor. "Bueno, la Viagra ayuda", expresó antes de aclarar inmediatamente, entre risas: "Estoy bromeando".

La respuesta reforzó la postura del plantel inglés, que decidió quitarle dramatismo a las versiones mientras mantenía la negativa sobre cualquier utilización del medicamento como parte de la preparación para el encuentro frente al conjunto mexicano.

El debate sobre el sildenafil y el rendimiento en altura

Aunque Inglaterra descartó utilizar el medicamento, el posible empleo del sildenafil por parte de deportistas en escenarios de gran altitud no constituye un tema nuevo. El fármaco fue desarrollado originalmente como tratamiento para la hipertensión y posteriormente se popularizó como medicamento destinado al tratamiento de la disfunción eréctil.

Con el paso del tiempo, también fue objeto de estudios por parte de la Agencia Mundial Antidopaje, que evaluó sus posibles efectos sobre el rendimiento físico de atletas sometidos a condiciones de hipoxia.

De acuerdo con la investigación citada, la eficacia del sildenafil durante el ejercicio en altura está relacionada con su capacidad para mejorar el suministro de oxígeno mediante el aumento de la saturación arterial de oxígeno y del gasto cardíaco. Sin embargo, el mismo análisis señala que los beneficios reales aparecen a partir de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, una altitud considerablemente superior a la del Estadio Azteca, ubicado a 2.200 metros.

Inglaterra reconoce el desafío de jugar en la altura

Más allá de la desmentida sobre el uso del medicamento, Thomas Tuchel sí reconoció que la altitud representa un factor que puede influir en el rendimiento físico del equipo.

El entrenador alemán explicó que tanto él como los jugadores experimentaron algunos efectos durante la adaptación en Ciudad de México. "¿Sabes qué? Lo notamos", afirmó.

Posteriormente describió su propia experiencia. "Sentí un ligero dolor de cabeza y, estando en la habitación del hotel todo el día, no dormí tan bien como los días anteriores. No es nada que no puedas manejar y al que no puedas adaptarte. Los jugadores lo sintieron durante los primeros minutos de la sesión de entrenamiento y, a medida que avanzaba, pudieron sobrellevarlo mejor", compartió en declaraciones reproducidas por medios británicos.

Las palabras del entrenador reflejan que el cuerpo técnico considera la altura como un aspecto que requiere adaptación, aunque entiende que puede ser manejado durante el desarrollo de la competencia.

El contexto deportivo del cruce ante México

En el plano estrictamente futbolístico, Inglaterra llega a los octavos de final luego de superar a la República Democrática del Congo por 2-1, encuentro que resolvió gracias a un doblete de Harry Kane.

Previamente, el conjunto inglés había igualado 0-0 frente a Ghana durante la fase de grupos. Del otro lado estará el seleccionado dirigido por Javier Aguirre, que buscará aprovechar tanto la condición de local como las características del Estadio Azteca, escenario donde México presenta un historial ampliamente favorable.

Según la información publicada por The Sun, el seleccionado mexicano acumula en ese estadio:

70 victorias.

17 empates.

2 derrotas.

Ese registro histórico, sumado a las condiciones de altitud propias de Ciudad de México, convierte el partido en un desafío deportivo y físico para Inglaterra. Mientras tanto, las especulaciones sobre un supuesto uso de sildenafil quedaron descartadas por el propio Thomas Tuchel y por integrantes del plantel, que respondieron con humor a una de las consultas más llamativas de la conferencia de prensa previa al encuentro.