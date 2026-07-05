Colapinto largará 19° el GP de Gran Bretaña: hora, TV y todo lo que hay que saber

La Fórmula 1 vive este domingo una nueva jornada de competencia con la disputa del Gran Premio de Gran Bretaña en el histórico circuito de Silverstone, una de las sedes más emblemáticas del calendario de la categoría. La carrera comenzará a las 11.00, hora de Argentina, y podrá seguirse en vivo a través de Disney+ Premium y ESPN, señales oficiales de transmisión para el público argentino.

En ese escenario, el argentino Franco Colapinto afrontará uno de los desafíos más exigentes del fin de semana. Luego de un despiste durante la clasificación que condicionó su rendimiento, el piloto de Alpine deberá iniciar la competencia desde el 19° cajón de la parrilla, una posición que lo obliga a protagonizar una importante remontada si pretende finalizar dentro de la zona de puntos, reservada para los diez primeros puestos.

El contexto no resulta sencillo para el equipo ni para el piloto, que atraviesan un Gran Premio con múltiples dificultades desde las primeras sesiones disputadas en Silverstone.

Un fin de semana complicado para Alpine

La actividad en el trazado británico dejó sensaciones encontradas para Colapinto. Durante la clasificación para la carrera Sprint consiguió ubicarse en el 14° lugar, una posición que luego logró mejorar gracias a una buena actuación en la competencia corta. En la Sprint, el argentino protagonizó una destacada largada, recuperó varias posiciones y cruzó la bandera a cuadros en el 12° puesto, mostrando capacidad para avanzar en el pelotón pese a las limitaciones del monoplaza.

Sin embargo, la clasificación para el Gran Premio principal volvió a presentar dificultades. Colapinto no consiguió superar la Q1, quedó relegado al 19° lugar de la grilla y deberá construir su carrera desde las últimas posiciones.

El propio desempeño del Alpine, que llega a Silverstone atravesando un momento complejo, condiciona las aspiraciones del piloto argentino, que buscará aprovechar cualquier oportunidad estratégica que se presente durante la competencia.

El objetivo: recuperar terreno y pelear por los puntos

La carrera de este domingo representa una nueva oportunidad para que Colapinto deje atrás los inconvenientes sufridos durante la clasificación.

El principal objetivo será recuperar posiciones desde el comienzo y sostener un ritmo competitivo que le permita acercarse al grupo que pelea por ingresar al Top 10, condición indispensable para sumar unidades en el campeonato.

Para conseguirlo, el equipo llega a Inglaterra con la intención de optimizar la configuración del monoplaza teniendo en cuenta las habituales condiciones cambiantes del clima británico. En ese contexto, el piloto argentino buscará sacar provecho de dos aspectos considerados importantes para la competencia:

La gestión de los neumáticos durante la carrera.

Las oportunidades estratégicas que suelen ofrecer las competencias en Silverstone.

La posibilidad de recuperar posiciones mediante el ritmo de carrera.

La necesidad de dejar atrás el terreno perdido durante la jornada de clasificación.

El trazado británico, reconocido por su velocidad y exigencia técnica, suele ofrecer alternativas estratégicas que pueden modificar el desarrollo de la competencia y abrir posibilidades para quienes parten desde posiciones retrasadas.

Una temporada con señales positivas

Más allá de las dificultades del fin de semana, Colapinto llega a esta fecha luego de haber mostrado momentos de competitividad durante la temporada 2026. El piloto argentino logró sumar puntos en los Grandes Premios de Miami y Canadá, resultados que reflejan su constante proceso de adaptación a la máxima categoría del automovilismo mundial.

Esos antecedentes alimentan las expectativas de cara a una carrera que exigirá regularidad, precisión y una estrategia bien ejecutada para intentar avanzar desde el fondo de la parrilla.

Después de una Sprint en la que logró recuperar posiciones, el desafío para el piloto será repetir ese tipo de rendimiento en una competencia mucho más extensa y con una mayor exigencia física y estratégica.

Así quedó la parrilla de salida

La grilla para el Gran Premio de Gran Bretaña quedó conformada de la siguiente manera:

1. Andrea Kimi Antonelli

2. Charles Leclerc

3. Lewis Hamilton

4. George Russell

5. Isack Hadjar

6. Lando Norris

7. Max Verstappen

8. Oscar Piastri

9. Arvid Lindblad

10. Liam Lawson

11. Gabriel Bortoleto

12. Pierre Gasly

13. Nico Hülkenberg

14. Oliver Bearman

15. Carlos Sainz Jr.

16. Alex Albon

17. Esteban Ocon

18. Valtteri Bottas

19. Franco Colapinto

20. Sergio Pérez

21. Lance Stroll

22. Fernando Alonso

La misión del piloto argentino

Con el Gran Premio de Gran Bretaña listo para comenzar, todas las miradas estarán puestas en la actuación de Franco Colapinto. Después de un sábado complejo que combinó una buena recuperación en la Sprint con una clasificación adversa para la carrera principal, el argentino afrontará el desafío de remontar desde la 19ª posición.

La competencia comenzará a las 11.00 y marcará un nuevo capítulo para el piloto de Alpine, que intentará aprovechar cada oportunidad que ofrezca el desarrollo de la carrera para avanzar posiciones en uno de los circuitos más tradicionales y exigentes del calendario de la Fórmula 1.