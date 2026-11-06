Colapinto arrancó bien en GP de Brasil: terminó noveno en la primera práctica

Franco Colapinto inició el fin de semana del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 con un resultado que lo ubicó entre los diez mejores de la primera práctica libre. El piloto argentino de Alpine terminó noveno en la sesión disputada este viernes en el circuito de Interlagos, correspondiente a la 20ª fecha del calendario.

En su primera actividad del fin de semana, Colapinto consiguió un mejor tiempo de 1:12.654, registro que lo dejó a 0.937 segundos del británico Lando Norris, quien dominó la tanda con McLaren al establecer una marca de 1:11.717.

La sesión tuvo como protagonistas a varios de los principales pilotos de la categoría. Detrás de Norris se ubicó Andrea Kimi Antonelli, con un tiempo de 1:11.799, mientras que Max Verstappen completó el podio de la práctica con 1:11.953.

Para Colapinto, el noveno puesto representó el resultado de una sesión en la que pudo probar diferentes condiciones de neumáticos y realizar un intento de clasificación con el compuesto blando. El argentino llegó a ubicarse tercero de manera provisoria durante el desarrollo de la tanda, aunque posteriormente fue superado por otros competidores.

Antonelli marcó el ritmo en el inicio de la sesión

La primera parte de la práctica libre estuvo marcada por el rendimiento de Andrea Kimi Antonelli, quien llegó a liderar con un registro de 1:12.777. En ese momento, el piloto se encontraba por delante de Max Verstappen y Lewis Hamilton.

El desarrollo de la sesión también tuvo una interrupción debido a un inconveniente técnico. El Audi de Freddie Slater quedó detenido en la pista, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la actividad. El piloto británico, de 18 años, había reemplazado a Nico Hülkenberg durante esta práctica. Su participación se vio condicionada por el problema mecánico que afectó al monoplaza y que generó una pausa en el desarrollo de la tanda.

Una vez reanudada la actividad, los equipos continuaron con sus programas de trabajo y comenzaron a utilizar los neumáticos blandos, un compuesto que permitió mejorar los registros y modificar el orden de los pilotos en la tabla de tiempos.

Colapinto apostó por los neumáticos blandos

Cuando los equipos comenzaron a utilizar el compuesto rojo, Max Verstappen consiguió inicialmente el mejor tiempo de la sesión, con una marca de 1:11.953.

En ese contexto, Colapinto también realizó su intento con los neumáticos blandos y logró ubicarse tercero de manera provisoria. Sin embargo, el avance de otros pilotos durante los minutos posteriores modificó la clasificación de la práctica. El argentino fue uno de los primeros en probar ese compuesto con poco combustible, en una simulación de clasificación. La estrategia permitió evaluar el rendimiento del Alpine en condiciones similares a las que podrían presentarse durante la sesión clasificatoria del sábado.

En su intento final, Colapinto estableció el tiempo de 1:12.654, que le permitió cerrar la práctica en la novena posición. El piloto argentino terminó por delante de Liam Lawson y quedó dentro del grupo de los diez mejores de la primera sesión en Interlagos.

La diferencia de 0.937 segundos respecto de Norris marcó la distancia entre el registro del argentino y el mejor tiempo de la tanda, en una práctica que tuvo una intensa disputa por las primeras posiciones.

Gabriele Miní sorprendió con Alpine

Uno de los datos destacados de la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil fue el rendimiento del italiano Gabriele Miní, quien ocupó el lugar de Pierre Gasly en Alpine.

El rookie, de 21 años, consiguió un tiempo de 1:12.569 y finalizó séptimo, con un registro incluso más rápido que el de Colapinto.

La diferencia entre ambos pilotos de Alpine fue de 0.085 segundos a favor de Miní, quien también quedó a 0.852 segundos del mejor tiempo de Lando Norris. El resultado del italiano se convirtió en una de las sorpresas de la sesión, ya que logró ubicarse entre los siete primeros en su participación con el equipo francés, por delante del piloto argentino.

Miní ya había tenido una experiencia oficial en la Fórmula 1 durante la práctica libre del Gran Premio de México. En aquella oportunidad, el italiano ocupó la butaca del propio Colapinto, por lo que su participación en Brasil representó una nueva oportunidad de sumar experiencia en la categoría.

La ausencia de Pierre Gasly permitió que Alpine le cediera el monoplaza al joven piloto, quien aprovechó la sesión para registrar un tiempo competitivo y cerrar la tanda en una posición destacada.

Los resultados de la primera práctica libre

La primera sesión de entrenamientos en Interlagos dejó a Lando Norris como el más rápido, seguido por Andrea Kimi Antonelli y Max Verstappen. Colapinto terminó noveno, mientras que Gabriele Miní consiguió el séptimo puesto.

Los principales registros destacados de la práctica fueron:

Lando Norris: 1:11.717.

Andrea Kimi Antonelli: 1:11.799.

Max Verstappen: 1:11.953.

Gabriele Miní: 1:12.569.

Franco Colapinto: 1:12.654.

El desempeño del argentino estuvo acompañado por una estrategia de pruebas con neumáticos blandos y una simulación de clasificación con poco combustible. En tanto, Miní se destacó al conseguir un registro 0.085 segundos más rápido que el de su compañero de equipo.

El cronograma del Gran Premio de Brasil

La actividad del Gran Premio de Brasil continuará este viernes con la segunda práctica libre. El sábado se desarrollarán la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo se disputará la carrera principal.

El cronograma completo, con los horarios de Argentina, es el siguiente:

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 2: 16.

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30.

Clasificación: 15.

Domingo 8 de noviembre

Carrera: 14.

Distancia: 71 vueltas.

Colapinto tendrá por delante nuevas oportunidades para continuar con su preparación en Interlagos, luego de una primera práctica en la que consiguió ubicarse dentro del top 10. La segunda sesión de este viernes permitirá seguir con el trabajo de Alpine, mientras que el sábado se definirán las posiciones de partida para la carrera del domingo.

Con Norris como referencia de velocidad, Antonelli y Verstappen entre los principales protagonistas y Miní como una de las sorpresas de la tanda, el inicio del Gran Premio de Brasil dejó una primera clasificación de tiempos que marcará el punto de partida para el resto del fin de semana de Fórmula 1.