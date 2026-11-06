Merentiel no fue convocado por Uruguay y Boca lo tendrà en la semis de la Copa Argentina

La convocatoria de la selección uruguaya generaba preocupación en Boca, ante la posibilidad de perder a Miguel Merentiel en una instancia determinante de la temporada. Sin embargo, tras conocerse la nómina definitiva presentada por Diego Forlán, el delantero quedó al margen y la noticia representó un alivio para el entrenador Rodolfo Arruabarrena.

La ausencia del atacante en la lista permitirá que el Xeneize lo tenga disponible para afrontar la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, prevista para el 14 de noviembre. En caso de haber sido convocado por Uruguay, Boca hubiera perdido al futbolista para ese encuentro, que se disputará en la semana previa a la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

La posibilidad de contar con Merentiel adquiere relevancia en el tramo final de la competencia, en el que Boca afrontará una seguidilla de partidos que podría definir varios títulos para el conjunto de La Ribera. La presencia del delantero permitirá que el cuerpo técnico mantenga al futbolista enfocado en los compromisos del club, sin que deba incorporarse a la actividad de su selección durante esas fechas.

La decisión de Forlán, por lo tanto, modifica el escenario que se había planteado en torno al atacante. La preocupación inicial por una posible convocatoria quedó despejada con la confirmación de que Merentiel no integrará la nómina definitiva.

Uruguay visitará a Argentina en La Bombonera

La selección uruguaya tendrá dos compromisos en su calendario. El primero será ante Argentina, en La Bombonera, el viernes 13 de noviembre a las 20:00. Posteriormente, Uruguay recibirá a República Dominicana el martes 17, también a las 20:00, en Montevideo.

El único futbolista citado por Forlán que milita en el fútbol argentino es Santiago Mele, arquero de Independiente, quien justamente fue titular en el clásico ante Boca.

La nómina uruguaya incluye jugadores de distintos clubes y ligas internacionales, distribuidos entre arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros. Merentiel, en tanto, quedó fuera de la lista, lo que le permitirá permanecer a disposición de Boca en la etapa decisiva de la temporada.

Tomás Aranda volverá a concentrar tras una recuperación récord

Otra de las novedades para Boca está vinculada con Tomás Aranda, quien volverá a concentrar para el partido ante Defensa y Justicia y genera expectativa sobre la posibilidad de sumar minutos.

El volante de 19 años sufrió una fractura del peroné de la pierna derecha el 26 de agosto, durante un entrenamiento en el predio de Ezeiza. La lesión requirió una operación al día siguiente y, de acuerdo con los tiempos de recuperación que se habían estimado inicialmente, se esperaba que el jugador no estuviera en consideración hasta 2027, con una pretemporada de por medio.

Sin embargo, Aranda evolucionó favorablemente y podrá ser incluido en la lista de convocados que definirá el título de la Tabla Anual en La Bombonera. La idea del entrenador es que el juvenil forme parte del banco de suplentes ante el Halcón.

El futbolista llegará al encuentro de este sábado con 72 días de recuperación desde la operación, una evolución que modificó las previsiones iniciales sobre su regreso. La posibilidad de que vuelva a estar entre los convocados representa una novedad para el equipo, que se prepara para un partido decisivo por la definición de la tabla anual.

Un fin de semana determinante para el Xeneize

Boca se prepara para recibir a Defensa y Justicia en un compromiso clave por el título de la Tabla Anual. En ese escenario, el regreso de Aranda a la concentración aparece como una alternativa que podría ampliar las opciones del cuerpo técnico, aunque la intención inicial es que integre el banco de suplentes.

Al mismo tiempo, la ausencia de Merentiel en la convocatoria uruguaya despeja una preocupación de cara a la semifinal de la Copa Argentina. El delantero estará disponible para el cruce ante Banfield del 14 de noviembre, en una semana que antecederá a la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca.

La combinación de ambas noticias permite al Xeneize avanzar hacia los próximos compromisos con dos novedades en su plantel: Merentiel podrá continuar enfocado en la agenda del club y Aranda volverá a concentrar luego de una recuperación que superó las previsiones iniciales.

La lista de convocados de Uruguay

La nómina definitiva de la selección uruguaya presentada por Diego Forlán para los próximos compromisos quedó conformada de la siguiente manera:

Arqueros

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga).

Ignacio De Arruabarrena (Arouca).

Sebastián Jaume (Albion).

Santiago Mele (Independiente).

Defensores

Guillermo Varela (Flamengo).

Santiago Mouriño (Villarreal).

Sebastián Cáceres (Celta de Vigo).

Ronald Araujo (Liverpool).

José María Giménez (RC Deportivo).

Mathías Olivera (Napoli).

Juan Rodríguez (Cagliari).

Joaquín Piquerez (Palmeiras).

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas

Rodrigo Bentancur (Tottenham).

Facundo Bernal (Betis).

Lucas Torreira (Galatasaray).

Nicolás De La Cruz (Flamengo).

Federico Valverde (Real Madrid).

Rodrigo Zalazar (Sporting CP).

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo).

Agustín Canobbio (Fluminense).

Facundo Pellistri (Panathinaikos).

Maximiliano Araújo (Sporting CP).

Delanteros

Martín Satriano (Getafe).

Bruno Damiani (Philadelphia Union).

Rodrigo Aguirre (Tigres).

Federico Viñas (Toluca).

Darwin Núñez (Diriyah Club).

La exclusión de Merentiel de esta convocatoria le permite a Boca contar con el delantero para la semifinal de la Copa Argentina, mientras que la vuelta de Tomás Aranda a la concentración suma otra noticia positiva en la previa del duelo ante Defensa y Justicia. El equipo afrontará así una etapa de definiciones con la posibilidad de disponer de ambos futbolistas en distintos momentos de su calendario inmediato.