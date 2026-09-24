Colapinto cerró su primer día en Bakú con un 11° puesto y quedó detrás de Gasly

Franco Colapinto cerró su primera jornada de actividad en las calles de Bakú con un undécimo puesto en la segunda práctica libre, después de haber finalizado 18° en la sesión inicial del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de 23 años tuvo una jornada discreta, aunque sin mayores problemas, dentro de un circuito callejero que comenzó a mostrar las primeras referencias de rendimiento de los distintos equipos.

En la FP1, Colapinto registró un tiempo de 1:47.523, resultado que lo ubicó en la decimoctava posición. Durante esa primera tanda, el argentino estuvo principalmente abocado a realizar un programa de vueltas de carrera. Su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminó en el puesto 16°.

La segunda sesión presentó un escenario diferente, ya que la mayoría de los pilotos realizó pruebas con gomas blandas, lo que permitió establecer referencias más cercanas al rendimiento de clasificación.

En ese contexto, Colapinto consiguió mejorar considerablemente su posición y terminó undécimo con un registro de 1:45.479.

Gasly quedó por delante del argentino

La segunda práctica también permitió establecer una comparación directa dentro de Alpine. Pierre Gasly terminó séptimo, con un tiempo de 1:44.843, mientras que Colapinto quedó undécimo con su 1:45.479. La diferencia entre ambos fue de 0.636 segundos, por lo que el giro más rápido del argentino resultó más de medio segundo más lento que el de su compañero de equipo.

El desempeño de Colapinto, sin embargo, representó un avance respecto de la primera práctica, tanto en tiempo como en posición. El argentino pasó del 18° lugar al 11°, en una sesión en la que los pilotos comenzaron a buscar registros más competitivos con los neumáticos blandos.

El propio Colapinto reconoció que todavía debe encontrar mayor comodidad y consistencia con el auto. "Falta un poco. Dimos un pasito con el auto, pero falta ahí. No me siento muy cómodo. Entenderé hoy a la noche un poco el porqué", explicó el piloto en declaraciones a ESPN tras finalizar la primera jornada.

También señaló las dificultades que tuvo durante la sesión para extraer el máximo rendimiento en sectores determinantes del circuito: "No estoy tan consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de los frenajes y las entradas de curvas, que es donde me está costando un poco".

Russell dominó las dos prácticas

El gran protagonista de la jornada fue George Russell, quien dominó con amplitud las dos tandas de entrenamientos. En la FP1, el piloto de Mercedes estableció un tiempo de 1:45.387, que le permitió superar a Max Verstappen por 0.400 segundos y a Charles Leclerc por 0.404.

Russell volvió a marcar el ritmo en la segunda sesión. Allí registró 1:43.347, nuevamente como referencia principal de la jornada.

Su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, terminó segundo con un tiempo de 1:43.899, mientras que Verstappen quedó tercero con 1:44.174, a 0.827 segundos del británico. La actuación de Antonelli también tuvo un significado particular dentro de la jornada, ya que en la primera práctica había sufrido un problema mecánico. Para la segunda tanda, el piloto de Mercedes pudo contar con igualdad de condiciones respecto de su compañero.

Los principales registros de las dos prácticas fueron:

FP1: George Russell, 1:45.387.

George Russell, 1:45.387. FP1: Max Verstappen, 0.400 detrás.

Max Verstappen, 0.400 detrás. FP1: Charles Leclerc, 0.404 detrás.

Charles Leclerc, 0.404 detrás. FP2: George Russell, 1:43.347.

George Russell, 1:43.347. FP2: Andrea Kimi Antonelli, 1:43.899.

Andrea Kimi Antonelli, 1:43.899. FP2: Max Verstappen, 1:44.174.

Max Verstappen, 1:44.174. FP2: Franco Colapinto, 1:45.479, 11°.

Franco Colapinto, 1:45.479, 11°. FP2: Pierre Gasly, 1:44.843, 7°.

Ocon y Checo Pérez, entre las sorpresas

La segunda práctica también dejó algunas actuaciones que llamaron la atención. Entre las sorpresas de la jornada aparecieron Esteban Ocon y Sergio Checo Pérez.

El francés de Haas, que está a punto de perder su butaca en la Fórmula 1, terminó 10° con un tiempo de 1:45.290. Su registro le permitió quedar por delante de Colapinto y también superar a otros pilotos como Liam Lawson, de Racing Bulls, y los pilotos de Audi Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg.

Por su parte, el mexicano Sergio Checo Pérez, de Cadillac, consiguió una prometedora 13ª colocación, con una mejor vuelta de 1:45.760. El resultado de Pérez también marcó una diferencia importante respecto de su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien terminó 19° con un registro de 1:46.737. La distancia entre ambos fue de casi un segundo: 0.977 segundos.

Accidentes y problemas mecánicos

La segunda práctica también tuvo como acontecimientos destacados el accidente de Arvid Lindblad y la rotura de motor de Ollie Bearman.

Ambos episodios formaron parte de una tanda que, además de permitir establecer las primeras referencias de velocidad, presentó situaciones que afectaron el desarrollo normal de la sesión. En ese contexto, Colapinto pudo completar su jornada sin mayores problemas, aunque reconoció que todavía necesita encontrar una mayor adaptación al comportamiento de su monoplaza para poder extraer todo su potencial.

Su undécimo puesto le permitió quedar dentro de los primeros once de la segunda práctica, pero todavía por detrás de Gasly y con una diferencia de 0.636 segundos respecto de su compañero de Alpine.

La agenda continúa el viernes

La actividad del Gran Premio de Azerbaiyán continuará el viernes 25 de septiembre, con la tercera práctica libre como próxima instancia para Colapinto y el resto de los pilotos.

La FP3 comenzará a las 5.30 de la mañana de Argentina y servirá como antesala de la clasificación, prevista para las 9 de la mañana del mismo día. La competencia principal se desarrollará posteriormente, el sábado 26 de septiembre, y tendrá una extensión de 51 giros. La carrera comenzará a las 8 de la mañana de Argentina.

Para Colapinto, las próximas sesiones serán la oportunidad de continuar trabajando sobre las dificultades que identificó durante la segunda práctica, especialmente en relación con la consistencia, los frenajes y las entradas de las curvas.

El argentino cerró así su primer día en Bakú con una evolución entre ambas tandas: 18° en la FP1 y 11° en la FP2, aunque todavía detrás de Gasly en el rendimiento interno de Alpine. Con el trabajo del viernes por delante, el piloto buscará seguir entendiendo el comportamiento del auto y encontrar el rendimiento que, según sus propias palabras, todavía le falta extraer.