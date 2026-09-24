Confirmaron el árbitro para el partido entre Boca y Racing por los cuartos de la Copa Argentina

El clásico entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 ya tiene árbitro confirmado. Andrés Gariano fue designado para dirigir el encuentro que se disputará este domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central.

El encuentro tendrá como objetivo definir al equipo que avanzará a las semifinales del certamen. El ganador del duelo se enfrentará posteriormente con Banfield, que espera rival para esa instancia.

Gariano cuenta con un historial todavía corto con los dos protagonistas del clásico. Sin embargo, los antecedentes muestran una diferencia entre ambos: mientras que su único partido dirigiendo a Boca terminó con una contundente victoria del equipo de la Ribera, sus dos experiencias al frente de encuentros de Racing presentan una derrota y un triunfo.

El antecedente más reciente del árbitro con Boca se produjo en abril de este año, durante el Torneo Apertura. En aquella oportunidad estuvo al frente del encuentro en el que el Xeneize goleó 4-0 a Defensa y Justicia.

Del lado de Racing, Gariano ya dirigió dos encuentros. El primero fue en diciembre de 2024, cuando la Academia perdió 3-1 frente a Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Su segundo antecedente con Racing corresponde precisamente a la presente edición de la Copa Argentina. En ese partido, el equipo de Avellaneda consiguió imponerse 1-0 ante San Martín de Formosa y avanzar de ronda.

Cómo llegaron los equipos

El clásico encontrará a ambos equipos después de superar diferentes instancias para meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Boca consiguió su clasificación luego de eliminar a Vélez por penales, en una definición que le permitió acceder a los cuartos de final. Racing, en tanto, obtuvo su lugar en esta etapa después de derrotar 1-0 a Belgrano.

Ahora ambos deberán enfrentarse en un único partido para determinar quién continúa en carrera. La importancia del encuentro queda marcada por el premio deportivo que estará en juego: el vencedor avanzará a las semifinales y tendrá como próximo rival a Banfield.

Un árbitro de 40 años con antecedentes polémicos

Gariano tiene 40 años y nació en Bariloche. Más allá de sus antecedentes con Boca y Racing, el árbitro también protagonizó diferentes episodios que generaron controversia durante los últimos años.

Uno de los cruces más fuertes se produjo el año pasado, cuando tuvo un enfrentamiento con Frank Kudelka, quien en ese momento era entrenador de Huracán. La situación se produjo después del empate frente a Barracas Central, luego de una protesta del técnico por el desempeño arbitral.

En ese contexto, Gariano respondió con una frase que generó repercusión: "Vamos a hablar y te voy a romper todo". El episodio forma parte de los antecedentes que rodean al juez antes de asumir la conducción de un nuevo partido de alta trascendencia, esta vez entre dos de los equipos que buscan avanzar en la Copa Argentina.

Dos episodios recientes con River

Durante este torneo, Gariano también quedó involucrado en dos situaciones polémicas relacionadas con River. La primera ocurrió en el partido frente a Tigre, cuando el árbitro no sancionó un penal que fue reclamado por todo el plantel del Millonario.

Después del encuentro, el propio Gariano explicó su decisión y se refirió a la intervención del VAR. "El VAR me lo confirmó rápido. Vieron lo mismo que yo vi en la cancha", sostuvo el árbitro.

Más adelante, volvió a quedar bajo la lupa durante la victoria de River frente a Atlético Tucumán. En ese encuentro fue cuestionado por no expulsar a Mauro Arambarri después de una infracción considerada dura. La decisión generó una reacción del entrenador del conjunto tucumano, Julio César Falcioni, quien apuntó contra el arbitraje después del partido.

"Me extraña que algunas cosas las miren y otras no, algunas cosas las valoran y otras no. Parece que la banda volvió a funcionar de nuevo, la banda de River y la banda para otros", manifestó Falcioni.

Estos antecedentes se incorporan al contexto con el que Gariano llegará al duelo entre Boca y Racing, aunque su historial directo con ambos equipos sigue siendo reducido.

La terna arbitral completa para Boca-Racing

Además de Gariano como árbitro principal, la organización confirmó a los integrantes que completarán el equipo arbitral encargado del encuentro.

La terna y las autoridades del VAR estarán conformadas de la siguiente manera:

Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. Asistente 1: Facundo Rodríguez.

Facundo Rodríguez. Asistente 2: Sebastián Raineri.

Sebastián Raineri. Cuarto árbitro: Sebastián Martínez.

Sebastián Martínez. VAR: Lucas Novelli.

Lucas Novelli. AVAR: Diego Romero.

La presencia del VAR será parte del dispositivo arbitral para el partido de cuartos de final, con Lucas Novelli como responsable y Diego Romero como AVAR.