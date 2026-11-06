Colapinto cerró un viernes positivo: fue 11° en la segunda práctica del GP de Brasil

Franco Colapinto completó un primer día positivo en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, luego de cerrar la segunda práctica libre en el undécimo puesto y consolidar un rendimiento prometedor en el circuito de Interlagos. El piloto argentino había terminado noveno en la primera sesión y volvió a mostrar un desempeño competitivo durante la actividad de la tarde.

La jornada representó una nueva oportunidad para evaluar el comportamiento del Alpine en uno de los escenarios centrales del calendario de la categoría. Colapinto logró mantenerse cerca de sus rivales directos y terminó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó decimocuarto.

El argentino registró una mejor vuelta de 1:11.996, mientras que el francés marcó un tiempo de 1:12.109. La diferencia entre ambos fue de apenas 0.113 segundos, un dato que refleja la paridad entre los dos pilotos de Alpine durante la sesión.

La segunda práctica libre comenzó a las 16 de Argentina y tuvo como principal protagonista a Andrea Kimi Antonelli, quien se quedó con el mejor registro. El piloto de Mercedes marcó 1:10.763 y encabezó una clasificación que tuvo a Lando Norris y Max Verstappen como sus principales perseguidores.

Para Colapinto, el undécimo puesto fue el resultado de una tanda en la que comenzó con neumáticos duros, mejoró sus tiempos progresivamente y encontró su vuelta más rápida al utilizar compuestos blandos en la simulación de clasificación.

La evolución de Colapinto

El argentino inició la segunda práctica con neumáticos duros y registró un primer tiempo de 1:13.873. Durante las primeras vueltas trabajó en la adaptación al circuito y en la evaluación del rendimiento del auto con ese compuesto.

En su séptima vuelta consiguió una mejora importante, al marcar 1:13.038. Ese registro le permitió ubicarse momentáneamente en el décimo lugar de la clasificación, mientras continuaba con el programa de trabajo previsto para la sesión. Durante esa primera parte de la actividad, Pierre Gasly también logró avanzar en la tabla de tiempos. El francés llegó a superar a su compañero por 0.030 segundos, en un tramo en el que ambos pilotos de Alpine buscaban mejorar sus registros.

Sin embargo, Colapinto recuperó terreno cuando el equipo comenzó la simulación de clasificación con neumáticos blandos.

A las 16.28, el argentino salió nuevamente a pista con ese compuesto y consiguió una vuelta de 1:11.996. La mejora le permitió escalar provisoriamente hasta el octavo puesto, en una de las instancias más destacadas de su participación.

La posición, no obstante, cambió poco después. Ollie Bearman, piloto de Haas, registró 1:11.991 y desplazó a Colapinto al décimo lugar. La diferencia entre ambos fue de apenas cinco milésimas de segundo, una distancia mínima en una sesión en la que los tiempos se mantuvieron muy ajustados.

Finalmente, el argentino terminó undécimo, a solo 0.005 segundos de Bearman y 0.012 por delante de Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien finalizó duodécimo con un tiempo de 1:12.008.

La comparación entre los registros evidenció la estrecha diferencia que separó a varios pilotos de la zona media de la clasificación.

El cierre con ritmo de carrera y la diferencia con Gasly

En el tramo final de la segunda práctica, Colapinto volvió a utilizar neumáticos duros para completar una tanda orientada a evaluar el ritmo de carrera. Ese trabajo permitió cerrar la jornada con una configuración diferente a la utilizada durante la simulación de clasificación, en la que el argentino había conseguido su mejor tiempo con neumáticos blandos.

Gasly también trabajó con neumáticos duros durante el cierre de la sesión y terminó tres posiciones detrás de su compañero.

El resultado volvió a ubicar a Colapinto por delante del francés en la tabla de tiempos, luego de una jornada en la que ambos pilotos de Alpine habían alternado posiciones durante el desarrollo de la práctica.

El balance del viernes quedó marcado por la regularidad del argentino, que fue noveno en la primera sesión y undécimo en la segunda, además de haber conseguido una vuelta rápida que lo mantuvo cerca de sus rivales directos.

Antonelli dominó la práctica y Norris y Verstappen completaron el podio

La segunda práctica libre del Gran Premio de Brasil tuvo a Andrea Kimi Antonelli como el piloto más veloz. El representante de Mercedes registró 1:10.763, un tiempo que le permitió liderar la sesión.

Lando Norris terminó segundo, a 0.253 segundos del italiano, mientras que Max Verstappen ocupó el tercer lugar, a 0.259 segundos del líder.

Los tres encabezaron una tanda en la que George Russell también se mantuvo entre los protagonistas, con Mercedes nuevamente en una posición destacada dentro de la actividad.

La clasificación de los primeros puestos quedó encabezada por:

Andrea Kimi Antonelli: 1:10.763.

Lando Norris: segundo, a 0.253 segundos.

Max Verstappen: tercero, a 0.259 segundos.

La diferencia entre los primeros tres fue reducida, con Norris y Verstappen separados por apenas seis milésimas de segundo en relación con sus distancias respecto de Antonelli.

Bortoleto sorprendió con el séptimo puesto

Otro de los puntos destacados de la segunda práctica fue la actuación del brasileño Gabriel Bortoleto, quien terminó séptimo con un registro de 1:11.780. El piloto de Audi consiguió ubicarse como el mejor del resto, por detrás de los principales equipos, y se convirtió en uno de los nombres destacados de la actividad en Interlagos.

Su desempeño se produjo en una jornada que también estuvo condicionada por las condiciones meteorológicas. Durante la práctica se registraron 20 grados de temperatura ambiente, 37 grados en el asfalto y un 87% de humedad.

Además, existía riesgo de lluvia durante la actividad en el circuito brasileño, un factor que formó parte del contexto en el que los equipos desarrollaron sus programas de trabajo.

El cronograma del sábado y la carrera del domingo

La actividad del Gran Premio de Brasil continuará este sábado 7 de noviembre con la tercera práctica libre, prevista para las 11.30, mientras que la clasificación comenzará a las 15. La instancia clasificatoria será determinante para establecer el orden de largada de la carrera del domingo, en la que Colapinto buscará capitalizar el rendimiento mostrado durante las primeras sesiones.

El domingo 8 de noviembre se disputará el Gran Premio de Brasil, programado a 71 vueltas, con inicio previsto para las 14 de Argentina.

La transmisión de la actividad podrá seguirse por Fox Sports y Disney+ en Sudamérica, además de F1 TV.

Con dos sesiones completadas y un balance favorable, Colapinto cerró el viernes en Interlagos con señales alentadoras. El noveno puesto de la primera práctica, el undécimo de la segunda y la diferencia de apenas 0.113 segundos respecto de Gasly marcaron una jornada competitiva para el argentino, que ahora tendrá por delante la tercera práctica, la clasificación y la carrera del domingo.