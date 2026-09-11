Franco Colapinto terminó 13° en la primera práctica del GP de España

La primera práctica libre del Gran Premio de España tuvo una modificación posterior en la clasificación oficial de tiempos que benefició directamente a Franco Colapinto. El piloto argentino había finalizado inicialmente en el 14° puesto, dos posiciones por detrás de su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, pero minutos después la FIA corrigió la grilla y anuló la última vuelta registrada por el francés.

La entidad que regula la Fórmula 1 determinó que Gasly se había excedido de los límites de pista y, por ese motivo, su tiempo final dejó de ser válido. La modificación permitió que Colapinto avanzara una posición y terminara oficialmente 13°, mientras que Gasly pasó a ocupar el 14° lugar.

La diferencia entre ambos, luego de la corrección, quedó establecida en 0.311 segundos a favor del argentino.

La FIA difundió así la grilla actualizada de los tiempos de la primera tanda, incorporando la modificación que no había sido contemplada en la clasificación inicial inmediatamente posterior a la sesión.

Colapinto completó 23 vueltas en el nuevo circuito

Colapinto acumuló 23 giros durante los 60 minutos de actividad y consiguió su mejor registro con neumáticos blandos. El argentino marcó inicialmente un tiempo de 1:35.933, registro que lo había ubicado 14° antes de la modificación aplicada al tiempo de Gasly.

Por su parte, el francés había completado 22 vueltas y había establecido un registro de 1:35.757, que inicialmente lo había colocado 12°, con Colapinto dos posiciones más atrás. La anulación de la última vuelta de Gasly modificó ese orden y dejó al argentino por delante de su compañero en la clasificación definitiva de la práctica.

Los registros de los dos Alpine también quedaron alejados del mejor tiempo de la jornada. El equipo terminó la primera salida a pista a 1.856 segundos, en el caso de Colapinto, y a 1.680 segundos, en el caso de Gasly, respecto del tiempo de referencia establecido por George Russell.

Russell marcó el ritmo con Mercedes

El piloto más rápido de esta primera salida a pista fue George Russell, quien llevó a su Mercedes hasta un tiempo de 1:34.077. El británico completó 28 vueltas y quedó al frente de la clasificación de la primera práctica. Detrás suyo terminó su compañero de equipo, Andrea Kimi Antonelli, con un registro de 1:34.363.

Los Ferrari ocuparon las siguientes dos posiciones. Charles Leclerc fue tercero con 1:34.536, mientras que Lewis Hamilton terminó cuarto con 1:34.620.

La parte superior de la clasificación quedó así:

George Russell: 1:34.077.

1:34.077. Andrea Kimi Antonelli: 1:34.363.

1:34.363. Charles Leclerc: 1:34.536.

1:34.536. Lewis Hamilton: 1:34.620.

El registro de Russell estableció la referencia para una tanda en la que los pilotos afrontaron por primera vez el nuevo circuito del Madring.

Alonso superó a Sainz en la primera tanda

En el Gran Premio local también hubo atención sobre los pilotos españoles. Fernando Alonso, con su Aston Martin, terminó por delante de Carlos Sainz, quien compitió con Williams.

Alonso ocupó el 15° puesto con un tiempo de 1:36.473, mientras que Sainz quedó 17° con 1:36.870. De esta manera, entre los dos pilotos locales hubo una diferencia de posiciones y de registro en esta primera aproximación al nuevo escenario de competencia.

Una sesión sin incidentes

La primera práctica estuvo marcada por la precaución de los pilotos, que salieron a conocer una pista nueva y peligrosa. Durante los 60 minutos de actividad no se registraron incidentes. La ausencia de problemas permitió que los pilotos concentraran la tanda en la adaptación al circuito y en la búsqueda de referencias sobre una pista que afrontaban en una primera salida.

En ese contexto, los tiempos fueron construyéndose a lo largo de la sesión mientras los equipos acumulaban vueltas y los pilotos tomaban contacto con el trazado.

Colapinto completó 23 giros y logró su mejor registro utilizando neumáticos blandos, mientras que Gasly realizó 22 vueltas. Sin embargo, el tiempo que había colocado inicialmente al francés por delante de su compañero quedó finalmente invalidado por la decisión de la FIA.