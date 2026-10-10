Verstappen ganó la Sprint en Singapur y Colapinto abandonó por problemas en su Alpine

Max Verstappen se quedó con la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, disputada en el circuito urbano de Marina Bay. La competencia estuvo marcada por las condiciones climáticas adversas, múltiples incidentes y el temprano abandono del argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine.

El neerlandés había conseguido la pole position, pero en la largada fue superado por George Russell, de Mercedes. Sin embargo, el británico perdió el control de su auto en la segunda vuelta y chocó contra el muro, lo que lo obligó a abandonar.

La lluvia retrasó media hora el inicio de la prueba. Todos los pilotos largaron con neumáticos intermedios, debido a que el asfalto presentaba sectores mojados y otros secos. Las condiciones complicadas provocaron varios incidentes, tanto por problemas mecánicos como por choques.

Colapinto abandonó en las primeras vueltas

Franco Colapinto no pudo completar la Sprint y debió retirarse en las primeras vueltas por inconvenientes en su Alpine.

El argentino fue uno de los varios pilotos que quedaron fuera de competencia en una carrera accidentada. Entre los abandonos también estuvieron Sergio Pérez (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin), Alexander Albon (Williams), Gabriel Bortoleto (Audi) y Oscar Piastri (McLaren).

Otro de los episodios destacados ocurrió en la última vuelta, cuando Lando Norris intentó superar a su compañero de equipo, Piastri. La maniobra terminó con un contacto entre ambos y el abandono del australiano, mientras que Norris consiguió finalizar en la octava posición.

Verstappen ganó y Ferrari completó el podio

Detrás de Verstappen, los pilotos de Ferrari ocuparon el segundo y tercer lugar. Lewis Hamilton terminó segundo, mientras que Charles Leclerc completó el podio.

El italiano Kimi Antonelli, líder del campeonato con Mercedes, finalizó cuarto. Liam Lawson, de Racing Bulls, fue quinto, seguido por Oliver Bearman (Haas), Nico Hülkenberg (Audi) y Lando Norris (McLaren), quienes también sumaron puntos.

Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) terminaron en los puestos 11 y 12, respectivamente, fuera de la zona de puntos.

Cómo quedó la clasificación de la Sprint en Singapur

Estos fueron los diez primeros puestos de la competencia:

Max Verstappen (Red Bull) — 39:48.162

Lewis Hamilton (Ferrari) — a 2,590 segundos

Charles Leclerc (Ferrari) — a 16,871 segundos

Kimi Antonelli (Mercedes) — a 17,238 segundos

Liam Lawson (Racing Bulls) — a 20,632 segundos

Oliver Bearman (Haas) — a 24,321 segundos

Nico Hülkenberg (Audi) — a 27,525 segundos

Lando Norris (McLaren) — a 28,727 segundos

Pierre Gasly (Alpine) — a 36,220 segundos

Esteban Ocon (Haas) — a 37,640 segundos

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.