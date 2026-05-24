Colapinto largará décimo en el GP de Canadá y alimenta la ilusión de sumar puntos

Franco Colapinto volvió a demostrar este fin de semana que atraviesa uno de los momentos más sólidos desde su llegada a la Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine protagonizó una clasificación destacada en el Gran Premio de Canadá y consiguió el décimo puesto para la carrera principal de este domingo, un resultado que lo deja nuevamente en zona de puntos y confirma su evolución dentro de la categoría.

La actividad en Montreal mostró a un Colapinto competitivo desde el comienzo. Luego de una buena actuación en la carrera Sprint, donde terminó noveno y quedó a apenas un puesto de sumar unidades, el argentino logró avanzar hasta la tercera sesión clasificatoria y asegurarse un lugar entre los diez mejores de la grilla.

La pole position quedó en manos del británico George Russell, piloto de Mercedes, quien además venía de ganar la Sprint disputada el sábado al mediodía. El británico logró imponerse en una definición ajustada frente a su compañero de equipo, el italiano Kimi Antonelli.

Mientras tanto, Colapinto cerró una jornada positiva que refuerza las expectativas alrededor de su presente en Alpine y de sus posibilidades concretas de volver a sumar puntos, tal como lo había conseguido semanas atrás en el Gran Premio de Miami, donde finalizó séptimo.

Una clasificación en constante crecimiento

La actuación del argentino comenzó a tomar forma desde la Q1. Colapinto registró rápidamente tiempos competitivos que le permitieron posicionarse dentro de los puestos de clasificación sin mayores sobresaltos.

En los minutos finales de la primera tanda consiguió incluso mejorar considerablemente su rendimiento al marcar un tiempo de 1:14,466, una vuelta que le aseguró el pasaje a la Q2 con comodidad y dejó en evidencia el buen funcionamiento del Alpine durante todo el fin de semana.

Sin embargo, el momento más importante de la clasificación llegaría en la segunda sesión.

La gran vuelta en la Q2

Durante la Q2, Colapinto logró exprimir al máximo el rendimiento de su monoplaza y consiguió un resultado determinante para el resto de la jornada: terminó décimo y logró avanzar con lo justo a la Q3.

Ese paso representó uno de los puntos más altos del fin de semana para el argentino, que volvió a mostrarse competitivo frente a pilotos y estructuras con mayor experiencia dentro de la categoría. La clasificación a la tercera tanda ratificó además la evolución que viene mostrando en las últimas carreras y lo posicionó nuevamente dentro del grupo de pilotos capaces de pelear en la zona media alta de la parrilla.

Una Q3 más complicada pero un puesto valioso

En la última sesión clasificatoria, Colapinto no pudo registrar una vuelta suficientemente competitiva para acercarse a los puestos de vanguardia y terminó alejándose de las primeras posiciones.

Pese a eso, el décimo lugar final representa un resultado importante para el piloto argentino, ya que le permitirá iniciar la carrera principal desde puestos de puntuación y mantener intactas las aspiraciones de sumar unidades para Alpine.

El contexto general del fin de semana alimenta además el optimismo en torno al rendimiento del argentino:

Terminó noveno en la Sprint.

Quedó a un puesto de sumar puntos el sábado.

Avanzó a la Q3 en la clasificación.

Largará décimo en la carrera principal.

Viene de finalizar séptimo en el GP de Miami.

Russell y Mercedes dominaron la clasificación

En la lucha por la pole position, George Russell consiguió una vuelta decisiva cuando el cronómetro ya estaba en cero y registró un tiempo de 1:12,578. El piloto británico superó por apenas 68 milésimas a su compañero de equipo Kimi Antonelli, en una definición muy ajustada que volvió a confirmar el gran rendimiento de Mercedes en Canadá.

Ambos pilotos habían protagonizado además una intensa disputa durante la Sprint del sábado, por lo que se espera una fuerte pelea desde la largada de la carrera principal.

La segunda fila estará integrada por los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que Lewis Hamilton, ahora en Ferrari, partirá desde la quinta posición.

Así quedó la grilla de largada

Los primeros puestos para el Gran Premio de Canadá quedaron conformados de la siguiente manera:

1° George Russell (Mercedes)

2° Kimi Antonelli (Mercedes)

3° Lando Norris (McLaren)

4° Oscar Piastri (McLaren)

5° Lewis Hamilton (Ferrari)

6° Verstappen (Red Bull)

7° Isack Hadjar (Red Bull)

8° Charles Leclerc (Ferrari)

9° Arvid Lindblad (Racing Bulls)

10° Franco Colapinto (Alpine)

Detrás del argentino aparecerán Nico Hulkenberg, Liam Lawson, Gabriel Bortoleto y Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine.

La ilusión argentina en Montreal

El presente de Franco Colapinto continúa despertando expectativas dentro del automovilismo argentino. La consistencia mostrada durante el fin de semana en Canadá, sumada a sus actuaciones recientes, refleja un crecimiento sostenido dentro de la Fórmula 1.

La carrera de este domingo comenzará a las 17 horas de Argentina, y el piloto de Alpine tendrá una nueva oportunidad para pelear en la zona de puntos frente a algunos de los nombres más importantes de la categoría.

Con una clasificación sólida, una Sprint competitiva y antecedentes positivos recientes, Colapinto afrontará el Gran Premio de Canadá con la posibilidad concreta de seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.