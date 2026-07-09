Respaldo de la FIFA al arbitraje en Argentina-Egipto: "Acusaciones infundadas"

Las polémicas arbitrales continúan ocupando un lugar central durante el Mundial y el encuentro entre Argentina y Egipto se convirtió en uno de los episodios más discutidos del certamen. El partido, correspondiente a los octavos de final y disputado en Atlanta, terminó envuelto en una fuerte controversia luego de que el seleccionado egipcio cuestionara abiertamente el desempeño del equipo arbitral francés.

Los Faraones, que llegaron a tener una ventaja de dos goles, terminaron dejando escapar la clasificación a los cuartos de final en apenas 13 minutos, en un desenlace que favoreció a la Albiceleste. Argentina, que además había desperdiciado un penal durante el primer tiempo, avanzó de ronda mientras el conjunto africano difundía un extenso comunicado cuestionando tanto las decisiones del árbitro principal, Francois Letexier, como las del responsable del VAR, Jerome Brisard.

Frente a esas críticas, fue el propio Pierluigi Collina, director de la División de Arbitraje de la FIFA, quien salió públicamente a respaldar el trabajo realizado por los jueces franceses y a explicar los fundamentos reglamentarios que sostuvieron las decisiones adoptadas durante el encuentro.

Collina defendió las decisiones del equipo arbitral

El histórico ex árbitro italiano, distinguido en varias oportunidades como el mejor del mundo en su profesión y con participación en dos ediciones de la Copa del Mundo, brindó una entrevista al sitio oficial de la FIFA en la que analizó puntualmente las dos acciones que despertaron las mayores protestas por parte del seleccionado egipcio.

Durante la conversación, Collina hizo referencia tanto a la falta detectada por el VAR que derivó en la anulación del gol de Mostafa Ziko, como al reclamo de un supuesto penal de Julián Álvarez sobre Mohamed Salah en la jugada previa al tanto de la victoria convertido por Enzo Fernández.

Consultado acerca de si la FIFA estaba prestando especial atención a determinados aspectos del arbitraje durante el torneo, el dirigente respondió tomando precisamente ese encuentro como ejemplo.

"Por lo general, durante una competición, preferimos no centrarnos en incidentes concretos. No obstante, del mismo modo que hace poco explicamos en qué se iban a fijar los equipos arbitrales cuando los atacantes trataran de impedir que el guardameta rival se moviera y defendiera la portería, también queríamos aclarar otro tema que ha generado cierto debate", expresó.

La explicación sobre la intervención del VAR

Collina desarrolló luego el criterio reglamentario que utiliza el VAR cuando revisa una acción ofensiva que termina en gol, haciendo foco en el concepto de APP (Attacking Possession Phase) o fase de ataque con posesión del balón.

Según explicó, cada vez que un equipo convierte un gol, la tecnología revisa toda la secuencia ofensiva para determinar si existió una infracción durante la construcción de la jugada que haya influido directamente en la anotación. El directivo señaló que:

Cada gol es revisado automáticamente por el VAR.

Si se detecta una falta durante la fase ofensiva que influye en el gol, el VAR recomienda una revisión en el campo.

No existe un límite preestablecido respecto de la distancia al arco o del tiempo transcurrido entre la infracción y la conversión.

Sobre la jugada puntual ocurrida en el partido entre Argentina y Egipto, Collina fue categórico.

"Vimos un ejemplo de esta situación en el Argentina-Egipto, donde el número 19 egipcio, Marwan Attia, pisa claramente al número 6 argentino, Lisandro Martínez. Una falta es una falta. Independientemente de que parezca 'obvia', si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", afirmó.

De esta manera, la máxima autoridad arbitral de la FIFA respaldó plenamente la decisión que terminó invalidando el gol convertido por Mostafa Ziko debido a la infracción previa sobre Lisandro Martínez.

El supuesto penal sobre Mohamed Salah

Collina también dedicó parte de sus explicaciones a otra de las acciones más discutidas del encuentro, correspondiente a los minutos finales.

La jugada comenzó con una destacada recuperación de Julián Álvarez dentro de su propia área y derivó en el contragolpe que terminó con el gol de la victoria convertido por Enzo Fernández en tiempo de descuento. Desde Egipto reclamaron que previamente el delantero argentino había cometido infracción sobre Mohamed Salah.

Sin embargo, el director de Arbitraje de la FIFA sostuvo que tanto el árbitro como el VAR coincidieron en que no existió una acción sancionable.

"Del mismo modo, si no se observa ninguna falta en una jugada que acaba en gol, el VAR se lo notificará al árbitro. Pisar a un rival es falta. En cambio, si un defensor toca primero el balón y, a continuación, se produce un contacto normal entre los jugadores, no se considera infracción. De nuevo, tuvimos un ejemplo de esta situación en los últimos minutos del mismo partido. Tanto el árbitro como el VAR consideraron que entre el número 10 de Egipto, Mohamed Salah, y el número 9 de Argentina, Julián Álvarez, se produjo un contacto normal en el fútbol", explicó.

Un respaldo contundente frente a las críticas

Las declaraciones de Pierluigi Collina representaron el respaldo institucional más firme de la FIFA al trabajo realizado por los árbitros franceses Francois Letexier y Jerome Brisard, luego del duro comunicado difundido por el seleccionado egipcio tras su eliminación.

Al cerrar su análisis, el responsable del arbitraje de la FIFA reconoció que determinadas decisiones pueden conservar un margen de interpretación, aunque defendió la manera en que los criterios reglamentarios fueron aplicados durante la competencia.

"Por supuesto, algunas decisiones siempre tienen cierto componente subjetivo, pero estamos satisfechos con el modo en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo", concluyó, dejando fijada la posición oficial del organismo frente a las críticas surgidas tras uno de los encuentros más debatidos del Mundial.