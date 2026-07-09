La reventa de entradas para Argentina en cuartos de final del Mundial alcanza cifras récord

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 generó una verdadera explosión en la demanda de entradas para el próximo compromiso del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Como consecuencia, los precios de los tickets en la plataforma oficial de reventa de la FIFA registraron una fuerte escalada y alcanzaron valores récord para el encuentro que se disputará este sábado en Kansas City.

Según los valores relevados en la plataforma oficial de reventa a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, algunas ubicaciones preferenciales llegaron a publicarse por hasta US$115.000, una cifra que prácticamente duplica el máximo registrado para el anterior partido de la Selección frente a Egipto.

El fenómeno refleja la enorme expectativa que despierta el vigente campeón del mundo en una instancia decisiva del torneo y vuelve a colocar a la reventa de entradas como uno de los temas centrales en la previa de un partido mundialista.

Argentina y Suiza, un duelo con enorme expectativa

El encuentro entre Argentina y Suiza se jugará el próximo sábado 11 de julio, desde las 22 (hora argentina), en el Kansas City Stadium.

La Selección nacional llega a esta instancia luego de una clasificación trabajada, tras superar a Egipto por 3 a 2, mientras que el conjunto europeo avanzó después de eliminar a Colombia en la definición por penales.

La expectativa generada por este cruce de cuartos de final provocó un crecimiento inmediato en la demanda de entradas, especialmente entre los hinchas argentinos que buscan acompañar al equipo en una instancia decisiva de la Copa del Mundo.

Con Argentina nuevamente entre los ocho mejores seleccionados del torneo, miles de simpatizantes intentan conseguir un lugar en las tribunas del estadio de Kansas City, situación que impulsó una importante suba de los valores dentro del sistema oficial de reventa.

Entradas que alcanzan cifras históricas

Los precios publicados en la plataforma oficial muestran una amplia variedad de valores, aunque todos registran un incremento considerable respecto de rondas anteriores.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la Agencia Noticias Argentinas, todavía era posible encontrar localidades para sectores superiores con precios que oscilaban entre US$1.500 y US$3.000. Sin embargo, en numerosas ubicaciones el valor promedio ya se ubicaba alrededor de US$5.000, reflejando el fuerte incremento provocado por la alta demanda.

Las cifras más llamativas corresponden a las plateas preferenciales y a las ubicaciones cercanas al campo de juego.

En esos sectores, algunos propietarios de entradas publicaron sus tickets por más de US$100.000, alcanzando un valor máximo de US$115.000, el registro más elevado observado hasta el momento para un partido de la Selección Argentina en esta Copa del Mundo.

Cómo funciona la reventa oficial de la FIFA

La plataforma utilizada para estas operaciones corresponde al sistema oficial de reventa administrado por la FIFA. En este mecanismo, los propietarios de las entradas tienen la posibilidad de fijar el precio por el cual desean vender sus localidades.

La FIFA interviene como intermediaria del proceso con el objetivo de garantizar la autenticidad de cada operación entre vendedores y compradores. No obstante, el sistema ya había recibido cuestionamientos durante otros encuentros del Mundial debido a los elevados valores alcanzados por algunas publicaciones y por las comisiones aplicadas tanto a quienes venden como a quienes adquieren los tickets.

La flexibilidad para que cada propietario establezca libremente el precio explica la amplia diferencia entre unas ubicaciones y otras, así como la aparición de publicaciones con cifras extremadamente elevadas.

Valores que duplican los registrados ante Egipto

La evolución de los precios permite dimensionar la magnitud del incremento registrado tras la clasificación argentina. En el compromiso anterior frente a Egipto, las entradas premium habían llegado a ofrecerse por hasta US$57.500, cifra que en ese momento representó uno de los valores más altos observados durante el certamen.

Sin embargo, para el partido correspondiente a los cuartos de final frente a Suiza, el precio máximo publicado ascendió a US$115.000, prácticamente el doble del registro anterior.

La comparación evidencia cómo el avance de la Selección hacia las instancias decisivas del campeonato incrementó significativamente el interés de los aficionados por asistir al encuentro.

La clasificación alimentó la demanda de los hinchas argentinos

La victoria de Argentina sobre Egipto por 3 a 2 despertó una renovada ilusión entre los seguidores del seleccionado nacional. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará ahora un lugar en las semifinales del Mundial frente a una selección suiza que llegará tras disputar 120 minutos ante Colombia antes de imponerse en la definición desde el punto penal.

En ese contexto, la demanda de entradas volvió a crecer de manera considerable y convirtió nuevamente a la reventa oficial en uno de los principales temas de la previa.