Francia y Marruecos van por la épica y el lugar en las semifinales del Mundial 2026

La Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026 tendrá este jueves uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final cuando Francia y Marruecos se enfrenten por un lugar en las semifinales del certamen. Ambos seleccionados llegan con argumentos suficientes para ilusionarse con seguir avanzando en la competencia, aunque con recorridos diferentes que desembocan en un duelo cargado de antecedentes recientes.

El encuentro está programado para las 17 (hora de Argentina) y se disputará en el Gillette Stadium de Boston. La cobertura estará a cargo de la Agencia Noticias Argentinas, mientras que la transmisión podrá seguirse a través de DSports y Paramount+. El árbitro designado para impartir justicia será el argentino Facundo Tello.

Francia intentará confirmar su condición de uno de los máximos aspirantes al título, mientras que Marruecos buscará repetir la histórica actuación conseguida en la anterior Copa del Mundo y, además, tomarse revancha de la eliminación sufrida precisamente ante el conjunto francés en las semifinales de Qatar 2022.

Francia llega como uno de los grandes candidatos

La selección dirigida por Didier Deschamps arriba a esta instancia luego de una campaña que la consolidó entre los equipos más sólidos del torneo. Durante la fase de grupos, el conjunto francés mostró una notable capacidad ofensiva y consiguió tres victorias consecutivas:

Francia 3-1 Senegal.

Francia 3-0 Irak.

Francia 4-1 Noruega.

Con esos resultados avanzó a las instancias de eliminación directa, donde mantuvo su nivel en los 16avos de final al imponerse con autoridad por 3-0 sobre Suecia.

Sin embargo, el camino comenzó a complicarse en los octavos de final, instancia en la que Francia encontró una resistencia mucho mayor frente a Paraguay. El equipo europeo logró avanzar gracias a un ajustado triunfo por 1-0, definido mediante un penal convertido por Kylian Mbappé, en un encuentro en el que los dirigidos por Deschamps debieron esforzarse al máximo para asegurar el pase a la siguiente ronda.

Mbappé lidera un ataque de enorme poder ofensivo

Uno de los principales argumentos del seleccionado francés continúa siendo su potencial en ataque.

El delantero Kylian Mbappé atraviesa un destacado Mundial y se encuentra disputando el premio al máximo goleador del torneo junto a Lionel Messi, Harry Kane y Erling Haaland, una competencia individual que acompaña el recorrido colectivo de Francia hacia las instancias decisivas.

Pero el poder ofensivo del conjunto francés no se limita únicamente a Mbappé. El equipo también cuenta con el aporte de futbolistas como:

Michael Olise.

Bradley Barcolá.

Ousmane Dembélé.

La presencia de estos jugadores le ha permitido a Francia sostener una producción ofensiva que la ubica entre las selecciones más peligrosas del campeonato.

Marruecos quiere volver a hacer historia

Del otro lado estará una selección que vuelve a protagonizar una destacada actuación mundialista. Marruecos buscará alcanzar nuevamente las semifinales, con el objetivo de igualar el histórico logro conseguido en el Mundial anterior, cuando se convirtió en la primera selección africana en clasificarse entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo.

En la actual edición del torneo, el conjunto marroquí finalizó segundo en su grupo luego de obtener los siguientes resultados:

Empate frente a Brasil.

Victoria sobre Haití.

Victoria sobre Escocia.

Ya en las rondas eliminatorias, el seleccionado africano volvió a demostrar su fortaleza competitiva. En los 16avos de final, eliminó a Países Bajos tras imponerse en la definición por penales, mientras que en los octavos de final consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Canadá, resultado que le permitió instalarse entre los ocho mejores del campeonato.

Una revancha con el recuerdo de Qatar 2022

El enfrentamiento entre Francia y Marruecos tiene un antecedente reciente de enorme relevancia.

Ambos seleccionados se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Qatar 2022, oportunidad en la que el conjunto francés se impuso por 2-0, poniendo fin al histórico recorrido del equipo africano.

Ahora, Marruecos tendrá la posibilidad de buscar una revancha deportiva en un escenario diferente y con un premio de enorme importancia: un lugar entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Para Francia, el objetivo será mantener vivo el sueño del título y continuar respaldando con resultados la condición de favorito con la que inició el certamen.