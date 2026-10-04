Colapinto protagonizó una gran remontada y terminó 13° en el GP de Baréin

El Gran Premio de Baréin que se corrió en Malasia estuvo marcado por una situación climática que alteró por completo el desarrollo previsto de la competencia. La intensa lluvia obligó a demorar la largada durante más de una hora y media, a raíz de las complicaciones que el diluvio generó en los monoplazas.

En medio de ese escenario, Max Verstappen volvió a quedarse con el protagonismo principal. El neerlandés consiguió adueñarse de la punta y mantuvo el liderazgo durante la mayor parte de la carrera, aunque tuvo que ceder momentáneamente la posición cuando ingresó a boxes para realizar un cambio de neumáticos.

Finalmente, recuperó el primer lugar y se encaminó hacia una nueva victoria, la número 72 de su carrera, en una actuación que volvió a destacar al cuatro veces campeón del mundo.

Detrás de la lucha por la punta, la competencia también ofreció una recuperación significativa por parte de Franco Colapinto, quien afrontó el desafío desde una situación particularmente complicada.

Colapinto avanzó ocho posiciones

El piloto argentino había partido desde el puesto 21 de la grilla, el penúltimo lugar, debido a las sanciones que arrastraba por el choque del pasado fin de semana en Bakú y por el cambio de unidad de potencia.

A pesar de esas dificultades, Colapinto logró construir una carrera de recuperación y terminó en el 13° puesto, después de avanzar ocho posiciones.

La evolución durante la competencia permitió que el argentino sostuviera un ritmo considerado muy interesante y pudiera avanzar progresivamente desde el fondo del pelotón. El resultado final no le permitió sumar puntos, pero dejó como balance una actuación sólida frente a las condiciones en las que comenzó la carrera.

El recorrido de Colapinto durante el Gran Premio puede resumirse de la siguiente manera:

Largada: 21° puesto.

21° puesto. Llegada: 13° lugar.

13° lugar. Posiciones ganadas: 8.

8. Puntos obtenidos: ninguno.

ninguno. Ritmo de carrera: muy interesante.

muy interesante. Dificultades previas: sanción por el choque en Bakú y cambio de unidad de potencia.

sanción por el choque en Bakú y cambio de unidad de potencia. Pierre Gasly: terminó 16°.

La remontada adquiere mayor dimensión al considerar que el argentino tuvo que comenzar desde el penúltimo lugar de la grilla. En lugar de quedar atrapado en las posiciones finales, consiguió avanzar hasta ubicarse decimotercero al momento de recibir la bandera a cuadros.

Verstappen recuperó la punta y aseguró su 72° triunfo

Mientras Colapinto protagonizaba su propia recuperación en la parte media y baja del clasificador, Verstappen controlaba la carrera desde adelante. El neerlandés tomó el liderazgo y solamente lo perdió de manera momentánea cuando tuvo que ingresar a boxes para cambiar neumáticos. Esa detención alteró provisoriamente el orden de la carrera, pero Verstappen logró recuperar la punta y mantenerse al frente hasta el final.

El triunfo significó el 72° de su carrera y volvió a colocar al cuatro veces campeón del mundo como ganador de una competencia que estuvo condicionada desde antes de su inicio por la intensa lluvia.

El contexto climático fue determinante. La demora superior a una hora y media modificó los tiempos habituales de la prueba y sumó dificultades adicionales para los equipos y los pilotos. Con el transcurso de la carrera, el orden se fue definiendo hasta que Verstappen logró consolidar la primera posición.

Antonelli y Hamilton completaron el podio

El podio quedó completado por Kimi Antonelli y Lewis Hamilton. Antonelli terminó en la segunda posición, mientras que Hamilton consiguió el tercer puesto después de protagonizar una de las grandes remontadas de la competencia.

El británico, uno de los históricos de la Fórmula 1, logró recuperarse desde una situación muy retrasada durante el desarrollo de la carrera. En la vuelta 10 se encontraba 18°, pero terminó cruzando la meta en el tercer lugar, al volante de la Ferrari.

El salto en el clasificador fue de particular importancia dentro de una carrera en la que las condiciones obligaron a todos los pilotos a afrontar múltiples dificultades. La actuación de Hamilton también quedó señalada entre los aspectos más destacados del Gran Premio, junto con la victoria de Verstappen y la remontada de Colapinto.

Alonso consiguió su mejor resultado de la temporada

Otro de los protagonistas destacados fue Fernando Alonso, quien alcanzó el mejor resultado de la temporada para él al terminar en el octavo puesto.

El resultado del piloto español apareció entre las actuaciones individuales más importantes de una jornada en la que varios nombres de experiencia lograron destacarse. La carrera permitió entonces observar diferentes tipos de recuperación y rendimiento. Verstappen consiguió mantenerse en la lucha por la punta a pesar de la necesidad de ingresar a boxes, Hamilton transformó un 18° lugar en la vuelta 10 en un tercer puesto final y Alonso alcanzó su mejor resultado de la temporada.

Colapinto, por su parte, realizó su propia remontada desde el fondo de la grilla.

Una actuación para rescatar

El 13° lugar no le permitió a Colapinto sumar puntos, pero el desarrollo de la carrera dejó una imagen diferente respecto de la posición desde la cual había comenzado.

Partir 21° y terminar 13° significó recuperar ocho lugares, en una competencia que además estuvo atravesada por una demora de más de una hora y media debido a la lluvia y por las complicaciones generadas en los monoplazas. El argentino afrontó el Gran Premio con el peso de las sanciones que había recibido por el choque del pasado fin de semana en Bakú y por el cambio de unidad de potencia. Eso lo obligó a comenzar desde el penúltimo puesto, haciendo todavía más exigente cualquier intento de avanzar.

Sin embargo, consiguió mantener un ritmo competitivo y construir una carrera de recuperación hasta llegar al decimotercer lugar.

El resultado también quedó acompañado por el desempeño de su compañero Pierre Gasly, quien terminó en la 16ª posición.