VIDEO: el ingenio de los hinchas argentinos permitió devolver una billetera perdida

La victoria de la Selección argentina por 3-1 frente a Jordania, correspondiente al Grupo J del Mundial 2026, dejó una historia que rápidamente trascendió el plano deportivo. Una vez finalizado el encuentro, un grupo de hinchas argentinos protagonizó un episodio marcado por el ingenio y la solidaridad al encontrar una billetera perdida y organizar una búsqueda colectiva para devolverla a su propietario.

La escena ocurrió debajo de las tribunas del AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, cuando miles de personas abandonaban el estadio luego del triunfo de la Albiceleste. En medio de los festejos y del movimiento habitual de la salida, varios simpatizantes encontraron una billetera extraviada y decidieron hacer todo lo posible para localizar a su dueño.

Lejos de recurrir a un método convencional, los fanáticos apelaron a uno de los elementos que mejor identifica a la hinchada argentina: el canto.

Una canción improvisada para encontrar al propietario

Con la billetera en su poder, uno de los hinchas la levantó con su brazo para que pudiera ser vista por quienes todavía permanecían en el lugar. Al mismo tiempo, comenzó un canto que rápidamente fue acompañado por quienes estaban alrededor.

"Tenemos la billetera", repetían los simpatizantes mientras intentaban captar la atención del propietario del objeto perdido. La iniciativa despertó curiosidad entre quienes transitaban por debajo de las tribunas y, una vez que lograron identificar el nombre del dueño, la búsqueda tomó un rumbo mucho más preciso.

Los hinchas comenzaron entonces a gritar reiteradamente el nombre de Juan Manuel Botero, con la intención de que pudiera escucharlos y acercarse hasta el lugar donde se encontraba la billetera.

La estrategia dio resultado.

JAJAJA, un hincha argentino PIERDE LA BILLETERA, arman una canción con el nombre del dueño, lo encuentran y pasa esto.



MOMENTAZO TOTAL. 😅🇦🇷 pic.twitter.com/yADAraczjU — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 28, 2026

Un festejo como si fuera un gol

Después de escuchar su nombre, Juan Manuel Botero apareció y pudo recuperar sus pertenencias.

El momento fue recibido con una celebración espontánea por parte de los hinchas argentinos, que reaccionaron con la misma euforia que habían mostrado durante el partido frente a Jordania.

En cuanto el propietario recibió nuevamente su billetera, el grupo comenzó a cantar: "Dale campeón, dale campeón, dale campeón".

La devolución del objeto perdido se transformó así en un momento de alegría compartida, con un festejo que reflejó el clima que todavía se vivía tras la victoria de la Selección argentina.

Un video que recorrió las redes sociales

Toda la secuencia fue registrada por uno de los fanáticos presentes en el estadio. Una vez publicado en las redes sociales, el video comenzó a difundirse rápidamente y el episodio adquirió gran repercusión.

Las imágenes mostraron el instante en que los hinchas improvisaban el cántico para encontrar al propietario de la billetera y el posterior encuentro con Juan Manuel Botero, quien logró recuperar sus pertenencias gracias a la iniciativa colectiva.

La pérdida había ocurrido en medio de los festejos posteriores al triunfo argentino sobre Jordania, circunstancia que hizo aún más particular la manera en que los simpatizantes resolvieron la situación.

El original método despertó una gran cantidad de comentarios y reacciones en las distintas plataformas. Entre ellos, un usuario resumió el sentimiento que generó la escena con una frase que rápidamente comenzó a multiplicarse entre quienes compartían el video: "El mejor país del mundo".

El episodio ocurrió tras el cierre de la primera ronda

La historia solidaria tuvo lugar este sábado, jornada en la que finalizó la primera ronda del Mundial 2026, certamen que se disputa en Canadá, Estados Unidos y México.

Esta edición de la Copa del Mundo estrenó un formato con 48 equipos, modificación que obligó a incorporar una instancia adicional de playoffs antes de las fases decisivas del torneo.

Concluida la etapa inicial de la competencia, este domingo comenzarán a disputarse los 16avos de final, cuya apertura estará a cargo del encuentro entre Sudáfrica y Canadá.

Argentina ya piensa en el próximo compromiso

Mientras la historia de la billetera recorría las redes sociales y sumaba miles de reproducciones, la Selección argentina comenzó a preparar su siguiente desafío dentro del campeonato.

El equipo nacional volverá a presentarse el viernes 3 de julio, cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19:00 (hora argentina) en el Estadio Hard Rock de Miami.

De esta manera, la jornada dejó un doble motivo para recordar entre los hinchas argentinos. Por un lado, la victoria por 3-1 ante Jordania, que permitió cerrar la primera ronda del Mundial. Por otro, un episodio de solidaridad nacido de manera espontánea debajo de las tribunas del AT&T Stadium, donde una billetera perdida encontró el camino de regreso a su dueño gracias a un canto improvisado, el compromiso de un grupo de fanáticos y una celebración que terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales más destacados de la jornada.