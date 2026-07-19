Colapinto terminó décimo en el Gran Premio de Bélgica y volvió a sumar un punto

El piloto argentino Franco Colapinto, representante del equipo Alpine, logró finalizar en el décimo puesto del Gran Premio de Bélgica, resultado que le permitió sumar un punto para el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 tras una sólida actuación en el circuito de Spa-Francorchamps.

A lo largo de las 44 vueltas de competencia, el argentino protagonizó una carrera consistente, en la que consiguió avanzar posiciones desde el momento de la largada y mantenerse dentro de la zona de puntos durante buena parte de la prueba.

El décimo puesto le permitió quedarse con la última unidad disponible en la clasificación, cerrando un fin de semana positivo para el piloto de Alpine.

Una gran largada y una carrera sólida

Colapinto inició la competencia desde la undécima posición, pero rápidamente logró progresar en el clasificador gracias a una destacada partida. Su buena largada le permitió ubicarse en el octavo puesto, posición desde la cual comenzó a construir una carrera basada en la regularidad y en una estrategia que incluyó el paso por los boxes sin perder la posibilidad de mantenerse en la pelea por los puntos.

En el tramo decisivo de la competencia, el argentino sostuvo una intensa lucha por la décima colocación, defendiendo su posición frente a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, quien terminó inmediatamente detrás de él.

La resistencia mostrada por Colapinto en las últimas vueltas resultó determinante para conservar el último lugar puntuable hasta el final de la carrera.

La maniobra clave en Les Combes

Uno de los momentos más destacados de la actuación del piloto argentino se produjo en el sector de Les Combes. Allí, Colapinto consiguió superar en una misma maniobra a Liam Lawson y a Pierre Gasly, avance que resultó decisivo para consolidarse dentro de la zona de puntos.

Posteriormente, mantuvo esa posición durante el resto de la competencia y logró asegurar el décimo lugar tras completar las 44 vueltas del trazado belga. Su desempeño le permitió sumar un nuevo punto en el campeonato de pilotos de la Fórmula 1.

Antonelli volvió a imponerse en Bélgica

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, piloto de Mercedes, quien alcanzó su sexta victoria de la temporada.

El líder absoluto del campeonato recuperó el primer puesto luego de haber perdido el liderazgo en la largada frente al neerlandés Max Verstappen, aunque posteriormente volvió a ubicarse al frente de la competencia y se mantuvo como protagonista hasta recibir la bandera a cuadros.

El monegasco Charles Leclerc, con Ferrari, finalizó en el segundo lugar, a 1s952 del vencedor, mientras que Verstappen, representante de Red Bull, completó el podio.

Los tres primeros puestos fueron para:

Kimi Antonelli (Mercedes).

Charles Leclerc (Ferrari).

Max Verstappen (Red Bull).

Incidentes y movimientos en la carrera

La competencia también estuvo marcada por distintos episodios que modificaron el desarrollo de la prueba. El británico George Russell, compañero de equipo de Antonelli en Mercedes, debió abandonar en la primera vuelta luego de protagonizar un choque con Lewis Hamilton en el sector de Les Combes.

Como consecuencia de ese incidente, Hamilton recibió una penalización de cinco segundos. El piloto británico logró finalizar la carrera en la cuarta posición, aunque además quedó bajo investigación por una salida insegura en boxes.

Detrás de los integrantes del podio finalizaron:

Lewis Hamilton , cuarto.

, cuarto. Oscar Piastri , quinto.

, quinto. Isack Hadjar , sexto, tras remontar desde el 21° lugar de partida.

, sexto, tras remontar desde el de partida. Lando Norris , séptimo, perjudicado por una lenta detención en pits.

, séptimo, perjudicado por una lenta detención en pits. Gabriel Bortoleto , octavo.

, octavo. Arvid Lindblad , noveno.

, noveno. Franco Colapinto, décimo.

Por otra parte, el mexicano Pérez, piloto de Cadillac, abandonó la competencia en la vuelta 11 debido a una falla mecánica.