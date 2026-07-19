Scaloni puso en duda su continuidad: hasta cuándo tiene contrato con la Selección argentina

La derrota de la Selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026 dejó abierta una incógnita sobre el futuro de Lionel Scaloni. En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el entrenador admitió que evaluará su continuidad una vez finalizado su vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Scaloni tiene contrato como director técnico de la Selección mayor hasta diciembre de 2026. Sin embargo, sus declaraciones sorprendieron al dejar entrever que todavía no decidió si seguirá al frente del equipo.

"Voy a hablar con el presidente; más o menos tengo una idea de lo que quiero hacer: cumpliré el contrato y después veo", expresó el entrenador.

Sus palabras contrastan con las versiones que circulaban antes del Mundial, cuando trascendió que la AFA ya mantenía conversaciones avanzadas para extender su contrato hasta 2030 y que solo restaba la firma para oficializar la renovación.

"ME DUELE EN EL ALMA, LO SIENTO" 🥺



Entre lágrimas, Scaloni cerró la conferencia de prensa post partido con reflexiones sobre el futuro de la selección argentina: "En mi vida pensé estar en este lugar. Para seguir se necesitan un montón de cosas". pic.twitter.com/BHYtVNG6oy — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

"Necesito pensar"

Durante la conferencia, Scaloni explicó que siente la necesidad de tomarse un tiempo antes de definir su futuro y remarcó el desgaste que implicó conducir a una generación histórica.

"Siento la necesidad de pensar porque no sé si se va a poder hacer algo tan grande como esto y a lo mejor habría que hablarlo."

El entrenador también agradeció a la dirigencia por la oportunidad de conducir a la Selección y destacó el trabajo realizado por el cuerpo técnico y los jugadores durante todo el ciclo.

"Es el lugar soñado para todos. Hemos intentado hasta el último momento dar lo máximo como cuerpo técnico y los jugadores."

Un ciclo histórico

Desde su llegada al seleccionado, Scaloni encabezó uno de los procesos más exitosos del fútbol argentino, conquistando la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022, además de llevar nuevamente a la Albiceleste a una final del mundo en 2026.

Visiblemente emocionado, el entrenador cerró su intervención reconociendo la dificultad de volver a construir un grupo como el que dirigió durante los últimos años.

"Para seguir se necesita un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, a formar un grupo como este, que difícilmente se vuelva a formar."

Por el momento, el futuro de Scaloni permanece abierto y cualquier definición quedará supeditada a las conversaciones que mantenga con las autoridades de la AFA en las próximas semanas.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.