La prensa mundial celebró el título de España

La consagración de España como campeona del Mundial 2026 tuvo una amplia repercusión en los principales medios de comunicación del mundo. La victoria por 1-0 sobre Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey ocupó las portadas de diarios deportivos e informativos, que celebraron el segundo título mundial de la Roja y destacaron la emotiva despedida de Lionel Messi del torneo.

En España, los principales periódicos deportivos reflejaron el clima de euforia por una conquista histórica. Marca abrió con el título "Reyes del mundo" y celebró: "La segunda estrella suena así. Os dijimos que estábamos bordándola".

Por su parte, AS publicó un contundente "¡España es campeona del mundo!", mientras que Mundo Deportivo definió al equipo de Luis de la Fuente como una "España eterna" y resaltó que el gol de Ferran Torres le dio un "merecido triunfo" para bordar la segunda estrella en la camiseta.

En la misma línea, Sport destacó: "Somos campeones del mundo. Dieciséis años más tarde, España borda la segunda estrella en su camiseta".

Elogios para una generación histórica

La prensa española coincidió en señalar que el seleccionado logró coronar una de las mejores generaciones de su historia. Además del título mundial, recordó que varios de sus futbolistas ya habían conquistado la Eurocopa, consolidando a España como una de las grandes potencias del fútbol internacional.

El triunfo llegó gracias al gol convertido por Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario, que rompió un partido muy parejo y le permitió a la Roja sumar su segunda Copa del Mundo, después de la obtenida en Sudáfrica 2010.

El llanto de Messi recorrió el mundo

Del lado argentino, la cobertura estuvo marcada por el reconocimiento al esfuerzo de la Selección y por la imagen de Lionel Messi rompiendo en llanto tras recibir la medalla del subcampeonato.

Las fotografías del capitán emocionado rápidamente se viralizaron y fueron reproducidas por medios de Europa, América y otras regiones, que señalaron ese momento como una de las postales más conmovedoras del cierre del Mundial.

Al mismo tiempo, numerosas publicaciones internacionales destacaron el recorrido realizado por el equipo de Lionel Scaloni, que volvió a disputar una final del mundo y peleó por el título hasta el tiempo suplementario, pese a jugar gran parte de la prórroga con un futbolista menos tras la expulsión de Enzo Fernández.

El saludo del Gobierno español

Tras la consagración, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, felicitó públicamente al seleccionado a través de sus redes sociales.

"¡Somos campeones del mundo! ¡Enorme nuestra Selección!", escribió el mandatario, quien siguió la final desde el palco oficial del MetLife Stadium junto al rey Felipe VI, la reina Letizia y otras autoridades españolas.

Con la obtención del título, España volvió a hacer historia en el fútbol mundial, mientras que Argentina cerró otra destacada participación con un subcampeonato que confirmó su protagonismo en la élite internacional.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.