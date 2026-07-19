Entre lágrimas, Scaloni dejó un mensaje de orgullo tras la derrota: "Dimos todo y hay que levantarse otra vez"

Lionel Scaloni no pudo ocultar la emoción tras la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. Conmovido y entre lágrimas, el entrenador destacó el esfuerzo de sus dirigidos y aseguró que el equipo se va con la tranquilidad de haber dejado todo en busca del bicampeonato.

"Dimos todo y es muy difícil reprochar algo. Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para nuestra gente y nuestro país", afirmó el técnico en sus primeras declaraciones tras el encuentro disputado en el MetLife Stadium.

Scaloni reconoció el dolor por haber quedado a un paso del título, pero insistió en que alcanzar una final del mundo ya representa un enorme mérito.

"Se pierde y hay que levantarse otra vez"

Durante su análisis, el entrenador remarcó la capacidad del grupo para competir a pesar del desgaste acumulado durante el torneo.

"Se pierde y hay que levantarse otra vez", expresó, antes de señalar que el equipo llegó "muy justo" físicamente a la definición, aunque nunca dejó de luchar hasta el último minuto.

El DT también pidió reconocer el valor de quienes alcanzan una final, incluso cuando no logran quedarse con el trofeo.

"Me acuerdo de los segundos porque cuesta mucho llegar hasta acá. Es lógico que nos gustaría haber ganado, pero hay que darle validez a lo que hicimos porque cuesta un montón", sostuvo.

"SOMOS GRANDES EN LA VICTORIA Y TENEMOS QUE SER GRANDES EN LA DERROTA"



✍🏻 Lionel Scaloni pic.twitter.com/xktvzel2m7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Agradecimiento al plantel y a los hinchas

Scaloni dedicó palabras de reconocimiento a sus futbolistas y al acompañamiento de los hinchas argentinos durante toda la Copa del Mundo.

"Agradecimiento eterno. Nos han dado otra final del mundo y compitieron hasta el final. Me guardo el mejor recuerdo de ellos; lo que vale es llegar hasta acá", afirmó.

Además, destacó la actitud del seleccionado frente a la derrota y aseguró que también forma parte del crecimiento del grupo.

"Estamos demostrando que sabemos perder. El partido lo perdimos y lo asumimos, pero no por eso vamos a dejar de acordarnos de lo que hicimos para llegar", manifestó.

Como cierre, dejó un mensaje para los argentinos: "Al país hay que decirle que dimos todo. Llegamos muy justo, pero si dejan todo como hicieron hoy, es un gran ejemplo para todos".

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