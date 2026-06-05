Messi despidió al Indio Solari y revelaron un emotivo mensaje que el músico nunca llegó a enviarle

El viernes 5 de junio, la Argentina se despertó con una noticia que sacudió tanto a fanáticos del rock como a figuras del ámbito cultural y deportivo: el histórico cantante Indio Solari fue encontrado sin vida en su casa de Parque Leloir. La noticia de su fallecimiento a los 77 años generó un torrente de homenajes de cientos de figuras del país, evidenciando la magnitud de su influencia tanto artística como social.

Entre los mensajes más destacados se encuentra el de Lionel Messi, capitán de la selección argentina, quien subió una historia a su Instagram: "Siempre en nuestros corazones. QEPD". El mensaje, acompañado de una imagen de Solari en pleno recital, fue publicado mientras Messi se encontraba concentrado con el equipo nacional de cara al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El audio que nunca se envió: un vínculo inesperado entre Solari y Messi

Horas después de la difusión del homenaje de Messi, se viralizó un audio conmovedor del propio Indio Solari dirigido al capitán albiceleste. La grabación, que el cantante nunca se animó a enviar por "vergüenza", fue difundida en el programa Y ya lo ve, del canal de YouTube LOVE/ST, donde el periodista Hernán Castillo detalló que la grabación tenía alrededor de un mes o mes y medio de antigüedad.

En el audio, Solari expresó:

" Lionel, compatriota, habla Indio. Acá soy uno más que te quiere saludar y te quiere aplaudir ."

." " Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito y me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar algunos amigos extranjeros también ."

." "Bueno, te mando un abrazo y pasala bien de aquí en más. Te merecés una buena vida."

La grabación incluía, además, una referencia directa a la próxima Copa del Mundo: "Posdata: ¿qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso, viejo, estás para eso", enfatizando la admiración y confianza del cantante hacia el capitán argentino.

El detrás de escena: la historia de un audio que pudo no haberse escuchado

Según reveló Hernán Castillo, el Indio Solari nunca se animó a enviar el mensaje. Un amigo del músico, identificado como Martín, le había compartido la grabación al periodista con la idea de enviarla a Messi sin que el propio Solari lo supiera.

Castillo relató:

" El Indio no se animó a mandárselo. Y Martín, que es muy amigo del Indio, me lo había mandado a mí, a ver si yo se lo mandaba (a Messi) sin que el Indio supiera ."

." "Después medio como que me dijo: 'No, no, no, no hagamos eso, porque capaz que se enoja y no va a querer, y se va a enojar'."

La difusión pública del archivo se produjo únicamente después del fallecimiento del cantante. Castillo explicó: "Ahora me dijo: 'Mandalo. Total, el mundo tiene que saber esta cuestión'", dando luz verde para que los seguidores de ambos, la música y el fútbol, pudieran conocer esta conexión inédita.

Un legado que trasciende generaciones

La figura del Indio Solari no se limita al ámbito musical: su influencia llegó a tocar otros espacios culturales y deportivos. La repercusión de su mensaje a Lionel Messi refleja cómo un ícono del rock nacional puede conectar con los héroes del deporte, generando un lazo simbólico entre distintas generaciones de argentinos.

Los homenajes, que van desde figuras del rock hasta referentes del fútbol, muestran la magnitud del impacto de Solari. Su voz, sus canciones y su cercanía con los fanáticos permanecerán "siempre en nuestros corazones", como bien escribió Messi, recordando que el arte y el talento no se pierden con la muerte, sino que se transforman en memoria colectiva.