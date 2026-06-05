¿Quién paga más por ganar el Mundial 2026? Las cuotas, los favoritos y los batacazos millonarios

A medida que las eliminatorias avanzan y las selecciones comienzan a perfilar sus planteles, la fiebre por la Copa del Mundo de la FIFA 2026 —que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá— empieza a sentirse en los mercados de pronósticos deportivos. Aunque todavía falta para el silbato inicial, los algoritmos ya están calculando probabilidades, marcando una clara diferencia entre las potencias que ofrecen ganancias conservadoras y aquellos equipos "Cenicienta" que prometen multiplicar exponencialmente cualquier inversión.

En el universo de las apuestas deportivas, la regla de oro es simple: a menor probabilidad matemática de que un evento ocurra, mayor será el dividendo económico. Entonces, ¿quiénes son los equipos que más pagan por levantar el trofeo más codiciado del fútbol?

El club de los favoritos: donde se arriesga menos y se gana menos

Para entender quién paga más, primero hay que mirar a quienes pagan menos. Los analistas y los mercados financieros del deporte tienen claro quiénes son los principales candidatos. Selecciones como Francia, Brasil, Inglaterra, Argentina (la vigente campeona) y España lideran los listados.

Apostar hoy por alguna de estas potencias ofrece cuotas que, en promedio, oscilan entre los 6.00 y 9.00. Esto significa que por cada dólar (o moneda local) apostado, el jugador recibe entre 6 y 9 de ganancia en caso de acertar. Es una inversión considerada de "bajo riesgo" dentro de la volatilidad del fútbol, ya que históricamente la Copa del Mundo rara vez sale del círculo de campeones tradicionales.

Los batacazos: ¿Quiénes ofrecen las cuotas más altas?

Si lo que se busca es el equipo que "paga más", hay que dirigir la mirada hacia el final de la tabla de probabilidades. Las cuotas se disparan cuando entramos en el terreno de las selecciones que, de coronarse campeonas, protagonizarían el mayor milagro en la historia del deporte.

La clase media y las promesas locales: Equipos como Estados Unidos, México, Colombia o Uruguay se sitúan en un escalón intermedio. No son los grandes favoritos, pero tienen la calidad para llegar lejos. Sus cuotas suelen rondar entre 30.00 y 50.00. Apostar por ellos es buscar una sorpresa plausible con un retorno muy atractivo.

Las sorpresas históricas (Dark Horses): Selecciones europeas de segundo orden o africanas emergentes, como Marruecos (que ya sorprendió en Qatar 2022 llegando a semifinales) o Japón, manejan cuotas que pueden superar los 80.00 o 100.00.

Los imposibles (Los que más pagan): Aquí es donde los números pierden la cordura. Equipos que habitualmente luchan solo por clasificar o pasar la fase de grupos, como Bolivia, El Salvador, Arabia Saudita o Nueva Zelanda, ostentan cuotas que van desde los 500.00 hasta los 2000.00 o más. Apostar por ellos es prácticamente comprar un boleto de lotería: un solo dólar apostado por una de estas selecciones podría devolver miles, aunque la probabilidad real de que ganen siete partidos consecutivos ante las potencias mundiales es estadísticamente nula.

La seguridad por encima de la cuota

La tentación de buscar el dividendo más alto o el batacazo millonario puede llevar a muchos usuarios a explorar plataformas desconocidas que prometen márgenes de ganancia superiores a la media del mercado. Este es el error más común y peligroso en los pronósticos a largo plazo.

Una apuesta para el Mundial 2026 implica que el dinero depositado quedará inmovilizado y a la espera de resolución durante meses o incluso años. Por lo tanto, es vital operar exclusivamente en casas de apuestas seguras, que estén certificadas por autoridades de juego gubernamentales, cuenten con encriptación de datos financieros y posean un historial comprobable de pago a sus usuarios. De nada sirve acertar la cuota de 500.00 de una selección subestimada si, al intentar retirar el premio, la plataforma desaparece o bloquea la cuenta de forma arbitraria.

El Mundial de 2026 será el primero con 48 equipos, lo que matemáticamente introduce más variables, más cruces inéditos y, por supuesto, más margen para la sorpresa. Queda en cada aficionado decidir si jugará a lo seguro con las potencias de siempre o si arriesgará unas monedas buscando el milagro deportivo más lucrativo de la historia.