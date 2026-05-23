Colapinto tuvo una gran clasificación en el GP de Canadá: en qué puesto largará

Franco Colapinto volvió a dejar señales de crecimiento y consistencia en la Fórmula 1. En el circuito Gilles Villeneuve de Montreal, el argentino ratificó el buen rendimiento que había mostrado durante la Sprint y consiguió clasificarse en el 10° lugar para la carrera principal del Gran Premio de Canadá, que se disputará este domingo.

La actuación tuvo un valor agregado por el contexto en el que se produjo. Luego de finalizar noveno en la Sprint, quedando muy cerca de la zona de puntos, el piloto de Alpine logró sostener el nivel competitivo durante la clasificación principal y volvió a instalarse entre los diez mejores de la grilla.

En la tanda decisiva de clasificación, Colapinto registró un tiempo de 1:13.697, quedando a 1.119 segundos de la pole position conseguida por George Russell, quien llevó a su Mercedes al primer lugar con un tiempo de 1:12.578.

El resultado no solo representó una nueva actuación destacada para el argentino, sino también una confirmación de su capacidad para maximizar el rendimiento del monoplaza en un escenario complejo para Alpine.

La quinta Q3 de su carrera

Con esta clasificación en Canadá, Colapinto alcanzó la quinta Q3 de su trayectoria en la Fórmula 1, un dato que refleja una evolución sostenida desde sus primeras apariciones en la categoría.

La primera vez que el argentino logró meterse entre los diez mejores de una clasificación fue en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024, apenas en su segunda presentación en la máxima categoría, cuando todavía competía para Williams. En aquella oportunidad, largó desde la novena posición.

Ese mismo año también consiguió otro resultado importante durante la qualy shootout del Gran Premio de los Estados Unidos, donde clasificó décimo para la Sprint.

Sin embargo, el recorrido posterior no fue sencillo. Durante 2025, Colapinto debió convivir con el bajo rendimiento de Alpine, un escenario que condicionó sus posibilidades competitivas. Pese a esas dificultades, en 2026 consiguió volver a instalarse con regularidad en la pelea por los mejores puestos de clasificación.

En el Gran Premio de Miami había dado un paso importante al terminar octavo tanto en la Sprint como en la clasificación principal. Ahora, en Canadá, volvió a repetir presencia en la Q3 con este décimo lugar.

El dato adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta que esta fue su tercera Q3 en clasificaciones para carreras principales.

Un fin de semana condicionado por problemas mecánicos

El rendimiento de Colapinto en Montreal también se destacó por las dificultades técnicas que tuvo que atravesar durante el fin de semana.

Después de la buena producción mostrada en Miami, el argentino prácticamente no pudo trabajar con normalidad en la única práctica libre desarrollada en el Circuito Gilles Villeneuve debido a una falla en la unidad de potencia de su Alpine A526.

La imposibilidad de girar con normalidad durante los entrenamientos generó incertidumbre de cara a la clasificación. Sin embargo, el piloto respondió con solvencia tanto en la qualy de la Sprint como en la clasificación principal.

Primero logró ubicarse cerca de los puntos en la carrera corta y luego volvió a sostener un ritmo competitivo para asegurarse un lugar en la definición entre los diez mejores.

Diferencias dentro de Alpine

La comparación interna dentro del equipo también dejó en evidencia el buen trabajo realizado por Colapinto durante la jornada.

Mientras el argentino avanzó hasta la Q3, su compañero de equipo, Pierre Gasly, mostró dificultades para encontrar rendimiento y adaptación con el monoplaza. El francés finalizó en la 14ª posición, con un tiempo 0.330 segundos más lento que el de Colapinto durante la Q2.

La diferencia reforzó la impresión de que el argentino logró extraer un rendimiento superior del A526 en un circuito exigente y con condiciones cambiantes.

La reflexión de Colapinto y la amenaza de lluvia

Tras la clasificación, Colapinto analizó el desempeño del equipo y dejó una reflexión que expuso el valor de lo conseguido en Montreal.

"Este fin de semana no estamos rápidos como en Miami, por eso tiene más méritos entrar a Q3. Creo que en carrera estamos competitivos, ojalá estemos rápidos para ir para adelante".

Las declaraciones reflejaron el diagnóstico interno de Alpine: el auto no mostró el mismo potencial que había tenido en la fecha anterior, pero aun así el argentino consiguió mantenerse competitivo.

De cara a la carrera principal, además, aparece un factor que podría alterar por completo el desarrollo de la competencia: el clima.

La prueba de este domingo 24 de mayo comenzará a las 17.00 (hora Argentina) y las previsiones meteorológicas anticipan posibles precipitaciones en la zona del circuito.

La propia FIA emitió un comunicado preventivo advirtiendo sobre el escenario climático esperado:

"Tras haber recibido un pronóstico del Servicio Meteorológico Oficial en el que se prevé que la probabilidad de precipitaciones será superior al 40 % en algún momento durante la carrera de esta prueba, se declara riesgo de lluvia".

Con ese panorama, Montreal se prepara para una carrera en la que la estrategia, la adaptación a pista mojada y la gestión de los neumáticos podrían transformarse en factores decisivos. En ese contexto, Colapinto llegará respaldado por uno de sus fines de semana más sólidos de la temporada y con la expectativa de volver a avanzar en una competencia que promete máxima exigencia.