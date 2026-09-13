Inauguraron los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: los atletas catamarqueños que participan

Este sábado quedó inaugurada la primera escala del ciclo olímpico con destino a Los Ángeles 2028, con una ceremonia desarrollada en el Monumento Nacional a la Bandera, en Rosario. Allí comenzaron oficialmente los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, el evento multidisciplinario más grande de la región, que se desarrollará hasta el 26 de septiembre.

Las competencias tendrán como escenarios principales a las ciudades de Rosario, Santa Fe y Rafaela, aunque el programa también contempla actividades deportivas fuera de la provincia de Santa Fe. En total, el certamen reúne a más de 4.000 atletas provenientes de 15 países, en una competencia que constituye una instancia relevante dentro del camino deportivo que conduce hacia los próximos compromisos continentales, panamericanos y olímpicos.

El programa oficial incluye 43 deportes y 60 disciplinas, con una agenda que se extenderá durante varios días y que tendrá presencia argentina a través de una delegación conformada por 658 atletas.

Una competencia con proyección hacia Lima 2027

Además de formar parte del recorrido hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Santa Fe 2026 tendrá incidencia en la clasificación hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027. Más de 30 disciplinas incluidas en el programa de los Juegos Suramericanos integran el sistema de clasificación para la competencia panamericana del próximo año. El mecanismo no será idéntico para todas las disciplinas, ya que los cupos se resolverán de acuerdo con diferentes criterios.

Entre las modalidades previstas para determinar las clasificaciones se encuentran:

Campeonatos.

Posiciones.

Marcas.

Rankings.

Resultados colectivos.

De esta manera, los Juegos Suramericanos no solamente representan una competencia en sí misma, sino también una instancia en la que los atletas podrán buscar resultados y posiciones con incidencia en el camino hacia Lima 2027.

Quince países y una delegación argentina de 658 atletas

En Santa Fe 2026 participan Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, además de Argentina, país organizador.

El Comité Olímpico Argentino (COA) confirmó una delegación de 658 atletas, compuesta por 346 varones y 312 mujeres. De acuerdo con lo informado por el COA, la participación argentina tiene una doble finalidad: por un lado, buscar el mayor rendimiento deportivo y, por otro, mantener el protagonismo del país en el plano sudamericano.

Al mismo tiempo, el certamen representa una instancia de preparación para aquellos atletas que tienen proyección hacia futuros compromisos continentales, panamericanos y olímpicos. En ese marco, cada competencia forma parte de un proceso deportivo más amplio que tiene como horizonte las próximas grandes citas internacionales.

Las competencias también llegarán fuera de Santa Fe

Aunque Rosario, Santa Fe y Rafaela serán las principales sedes de los Juegos, el programa contempla escenarios ubicados fuera de la provincia. Paraná será sede de las competencias de sóftbol, mientras que las pruebas de surf se desarrollarán en las aguas de Mar del Plata. Por su parte, Vicente López recibirá las competencias de bowling.

La distribución de las actividades permitirá desarrollar el programa oficial en diferentes escenarios, manteniendo como eje central la organización de Santa Fe 2026 y sus 43 deportes y 60 disciplinas.

Seis atletas catamarqueños en competencia

Dentro de la delegación argentina habrá una presencia destacada de Catamarca, representada por seis atletas que participarán en diferentes disciplinas.

Los representantes catamarqueños son:

Guadalupe Díaz , ciclismo de pista.

, ciclismo de pista. Mikaela Rojas , judo.

, judo. Facundo Nieva Biza , patinaje artístico.

, patinaje artístico. Juan Manuel La Serna , tenis.

, tenis. Julián Gutiérrez , tiro deportivo.

, tiro deportivo. Victoria Luna Avellaneda, tiro deportivo.

Los seis deportistas competirán en diferentes jornadas y escenarios, de acuerdo con el cronograma establecido para cada disciplina.

Guadalupe Díaz, en velocidad de ciclismo de pista

En ciclismo de pista, Guadalupe Díaz participará en las pruebas de Velocidad Femenino y Velocidad por Equipos Femenino. Sus competencias están programadas para los días 15 y 18 de septiembre, respectivamente, y tendrán como escenario el "Invencible Velódromo".

La participación de Díaz se desarrollará así en dos pruebas vinculadas con la velocidad, una de carácter individual y otra por equipos, dentro del programa de ciclismo de pista de los Juegos Suramericanos.

Mikaela Rojas competirá en judo hasta 48 kilos

La judoca Mikaela Rojas será la representante catamarqueña en judo. Su participación será en Shiai Femenino, dentro de la categoría de hasta 48 kilogramos. La competencia se desarrollará entre los días 18 y 20 de septiembre, en el escenario denominado "Invencible Rosario".

Rojas integrará así la representación argentina en una de las disciplinas contempladas por el programa oficial de Santa Fe 2026.

Facundo Nieva Biza, en patinaje artístico

En patinaje artístico, Catamarca tendrá como representante a Facundo Nieva Biza, quien competirá en la modalidad Solo Dance Masculino.

Su participación está prevista para los días 14 y 15 de septiembre, también en "Invencible Rosario". Será uno de los primeros atletas catamarqueños en entrar en competencia dentro del calendario de Santa Fe 2026.

Juan Manuel La Serna, con doble participación en tenis

El tenis contará con la presencia de Juan Manuel La Serna, quien participará en Dobles Masculino e Individual Masculino. Su participación se extenderá del 21 al 26 de septiembre, en los escenarios de Hipódromo y Óvalo.

La Serna tendrá de esta manera actividad en dos modalidades del tenis durante la etapa final de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Dos representantes catamarqueños en tiro deportivo

La presencia de Catamarca se completa con Julián Gutiérrez y Victoria Luna Avellaneda en tiro deportivo. Gutiérrez competirá en las pruebas de 10 m Rifle de Aire Masculino y 10 m Rifle de Aire Mixto.

Por su parte, Luna Avellaneda participará en 10 m Pistola de Aire Femenino y 10 m Pistola de Aire Mixto. Las pruebas de tiro deportivo se desarrollarán entre los días 15 y 20 de septiembre, en el Centro Internacional de Tiro.