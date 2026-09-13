Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: la agenda de los argentinos en el primer día

La actividad deportiva de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 ya comenzó y la expectativa es enorme de cara a una primera jornada con una importante presencia de atletas argentinos. Este domingo 13 de septiembre, la competencia se desarrollará en las tres sedes establecidas para los Juegos: Santa Fe, Rosario y Rafaela.

La jornada tendrá su inicio a las 9:00 y contemplará competencias en distintas disciplinas, algunas de las cuales tendrán además entrega de medallas. Durante la tarde, la actividad volverá a concentrar a los deportistas en diferentes escenarios.

Los argentinos participarán durante este primer día en una amplia variedad de disciplinas:

Natación indoor y aguas abiertas.

Gimnasia artística.

Billar.

Esgrima.

Boxeo.

Vóley playa.

Ecuestre adiestramiento.

Esports.

La agenda se distribuirá entre las sedes de las tres ciudades, con horarios escalonados que permitirán una jornada de intensa participación argentina.

Desde las 9:00: aguas abiertas en Santa Fe

La primera actividad con presencia argentina comenzará a las 9:00 en el Lago del Parque del Sur, Santa Fe, donde se disputarán las pruebas de 10 kilómetros de aguas abiertas. En la rama masculina competirán:

Ivo Cassini , en 10 km masculino.

, en 10 km masculino. Joaquín Moreno Muñoz, en 10 km masculino.

En la competencia femenina participarán:

Romina Imwinkelried , en 10 km femenino.

, en 10 km femenino. Candela Giordanino, en 10 km femenino.

La disciplina será una de las primeras en poner en marcha la participación argentina en esta edición de los Juegos Suramericanos.

Esgrima y billar en Rosario

Desde las 10:00, el Estadio Salvador Bonilla del Club Atlético Provincial, en Rosario, será escenario de la competencia de esgrima. Allí, Argentina tendrá dos representantes en florete individual femenino.

Las atletas serán:

Daniela Espinoza .

. Valentina Cassanello.

En paralelo, desde las 9:00, el billar tendrá actividad en Allison, Rosario. La representación argentina estará integrada por cuatro competidores que participarán en la modalidad Heyball:

Lucas Alarcón .

. Jorge Llanos .

. Luis Morel .

. Diego Pavón.

Gimnasia artística desde las 10:00

También en Rosario, la actividad comenzará a las 10:00 en Invencible Arena, donde se desarrollará la competencia masculina de gimnasia artística. La delegación argentina estará representada por:

Luca Valentino Alfieri .

. Ivo Chiapponi .

. Matías Coralizzi .

. Santiago Mayol .

. Nahuel Pardo .

. Daniel Villafañe.

La presencia de seis gimnastas argentinos forma parte de una jornada que concentrará distintas disciplinas en simultáneo.

Cuatro partidos de vóley playa

Desde las 11:00, la acción continuará en el Rural Picadero de Rosario con cuatro encuentros de vóley de playa, dos correspondientes a la rama femenina y dos a la masculina. La agenda argentina será la siguiente:

11:00: Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, femenino: Argentina vs. Chile .

Morena Abdala y Agostina Ghigliazza, femenino: . 12:00: Maciel Bueno y Bautista Amieva, masculino: Argentina vs. Venezuela .

Maciel Bueno y Bautista Amieva, masculino: . 15:00: Brenda Churín y Belén Enriquez, femenino: Argentina vs. Colombia .

Brenda Churín y Belén Enriquez, femenino: . 17:00: Nicolás Capogrosso y Tomás Capogrosso, masculino: Argentina vs. Ecuador.

La jornada tendrá, por lo tanto, cuatro presentaciones argentinas distribuidas a lo largo del día.

Boxeo: once argentinos desde las 15:00

El boxeo tendrá su escenario en Invencible Rafaela y comenzará desde las 15:00. La delegación argentina contará con representantes tanto en la rama femenina como en la masculina.

En mujeres competirán:

Tatiana Flores , hasta 51 kg.

, hasta 51 kg. Melani Martínez , hasta 54 kg.

, hasta 54 kg. Delfina Arancibia , hasta 57 kg.

, hasta 57 kg. Lucía Muello , hasta 65 kg.

, hasta 65 kg. Lorena Balbuena, hasta 75 kg.

En varones estarán:

Santiago Tulian , hasta 55 kg.

, hasta 55 kg. Santiago Celes , hasta 60 kg.

, hasta 60 kg. Mateo Tavarone , hasta 70 kg.

, hasta 70 kg. Nahuel Roldán , hasta 80 kg.

, hasta 80 kg. Pedro Arjona , hasta 90 kg.

, hasta 90 kg. Enzo Gallardo, más de 90 kg.

La disciplina reunirá así a 11 representantes argentinos, con categorías que abarcan desde hasta 51 kilogramos en mujeres hasta más de 90 kilogramos en varones.

Natación: una extensa presencia argentina

Desde las 13:00, el Invencible Centro Acuático Provincial de Rosario concentrará una de las mayores participaciones argentinas de la jornada.

En clavados competirá:

Azul Chiorazzo.

En las pruebas de natación, Argentina tendrá representantes en diferentes distancias y estilos:

100 metros libres femenino

Catalina Dos Santos .

. Iara Fernández.

100 metros libres masculino

Guido Buscaglia .

. Matías Chaillou.

100 metros pecho femenino

Martina Barbeito .

. Macarena Ceballos.

100 metros pecho masculino

Dante Nicola.

50 metros espalda femenino

Cecilia Dieleke .

. Andrea Berrino.

50 metros espalda masculino

José Materano.

800 metros libres femenino

Malena Santillán.

800 metros libres masculino

Lucas Alba .

. Thiago Pizzini.

Relevos libres masculino

Máximo Aguilar.

La programación acuática será una de las más amplias de este primer día de competencia, con presencia argentina en pruebas individuales y de relevos.

Ecuestre: adiestramiento desde las 12:15

A las 12:15 será el turno del ecuestre adiestramiento, con participación de cinco representantes argentinos. La nómina está integrada por:

Verónica Malberti .

. Federico De Michelis .

. Diane Amendolara .

. Fiorella Mengani .

. Leonardo Antonio Godoy.

Esta competencia se suma a la actividad de las disciplinas tradicionales que tendrán lugar durante la primera jornada de los Juegos.

Los esports también tienen representación argentina

La agenda del domingo incorpora además la participación argentina en esports, con competencias que comenzarán desde las 13:00.

En EA Sports FC, Argentina tendrá representación masculina y femenina:

Lautaro Zuviria , masculino.

, masculino. Daniela Arias, femenino.

Desde las 14:00 comenzará la competencia de Valorant, con la participación de:

Gabriel Villanueva .

. Facundo Chávez .

. Jerónimo Quirno .

. Enzo Brito .

. Luciano Pensa .

. Federico Riveiro.

La programación de esports también contempla Assetto Corsa GT, con dos participaciones argentinas: