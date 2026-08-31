Con una emotiva mención a sus hijos, Antonela despidió a Messi tras su retiro de la Selección

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una profunda repercusión y una sucesión de mensajes cargados de emoción. Entre ellos se destacó el que publicó Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista del Inter Miami, quien volcó sus sentimientos en una sentida carta dedicada al capitán.

El posteo conmovió a los fanáticos en las redes sociales y tuvo un lugar central para los tres hijos de la pareja, Thiago, Mateo y Ciro. Antonela hizo especial hincapié en la posibilidad que tuvieron de crecer viendo a su papá competir con la camiseta del conjunto nacional al más alto nivel y, además, presenciar el momento en el que logró levantar la Copa del Mundo.

La rosarina no solo puso el foco en los momentos felices y en los sueños alcanzados, sino que también recordó los tramos difíciles del recorrido de Lionel. En su mensaje destacó las caídas, el sufrimiento y, especialmente, la capacidad del futbolista para levantarse y volver a intentarlo.

El orgullo por el final de una etapa

Antonela comenzó su carta con una expresión que resumió el sentimiento que le provocó el cierre del ciclo de Messi en la Selección argentina: "Qué orgullo verte cerrar esta etapa así". En sus palabras, repasó un camino atravesado por una gran cantidad de experiencias, entre ellas momentos de alegría y también situaciones difíciles.

"Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes", escribió. La esposa del capitán dejó así una mirada personal sobre un recorrido que pudo seguir de cerca. Antonela recordó los momentos en los que vio sufrir a Lionel, pero también la forma en que logró recuperarse.

"Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre", expresó.

La carta puso en primer plano esa persistencia y la capacidad de continuar a pesar de los momentos adversos. Para Antonela, ese recorrido fue tan importante como los sueños alcanzados después de tantos años.

Los sueños cumplidos y los días más felices

Luego de recordar los momentos difíciles, Antonela se refirió a la posibilidad que tuvo de acompañar a Lionel durante el cumplimiento de sus objetivos y en algunos de los días que definió como los más felices de sus vidas.

"Y después de tantos años, también tuve la suerte de verte cumplir tus sueños y vivir algunos de los días más felices de nuestras vidas", destacó. El mensaje reflejó la dimensión personal y familiar que tuvo el camino recorrido por el futbolista con la camiseta argentina. La carta no se limitó a los logros deportivos, sino que se centró en las experiencias compartidas y en el recorrido vivido durante todos esos años.

Antonela expresó su orgullo por el cierre de esta etapa y por el trayecto que llevó a Messi a cumplir los sueños que, según sus palabras, pudo presenciar de cerca.

La especial mención a Thiago, Mateo y Ciro

Uno de los fragmentos más emotivos de la carta estuvo dedicado a los tres hijos de la pareja: Thiago, Mateo y Ciro. Antonela explicó que, dentro de toda la historia vivida junto a Lionel, había un aspecto que la emocionaba especialmente: la posibilidad de que sus hijos crecieran viendo de cerca el recorrido de su padre.

"Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca", escribió.

En ese sentido, destacó los valores y experiencias que los chicos pudieron observar durante el camino de su padre. "Que hayan visto a su papá luchar por lo que quería, no rendirse y seguir creyendo hasta el final", sostuvo.

La mención continuó con uno de los momentos más trascendentes que pudieron compartir como familia. "Y que después hayan podido estar ahí para verte conseguirlo todo y levantar la Copa del Mundo", expresó. De esta manera, Antonela puso el acento en el privilegio de que Thiago, Mateo y Ciro no solo conocieran la historia de su padre a través de los recuerdos, sino que pudieran acompañarlo en partidos y torneos de gran trascendencia.

"Hoy simplemente están orgullosos de su papá"

La esposa de Messi también reflexionó sobre la manera en que sus hijos viven hoy el recorrido de su padre y la dimensión que su historia puede tener para ellos con el paso del tiempo.

"Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá", sostuvo Antonela. La frase concentró una de las ideas centrales de la carta: para los tres hijos de la pareja, la trayectoria de Lionel está atravesada también por una experiencia cercana y familiar.

Antonela remarcó que el orgullo de los chicos se vincula con la figura de su padre, más allá de la dimensión que su recorrido pueda adquirir con el tiempo.

Un mensaje de amor y reconocimiento

En el tramo final de su carta, Antonela volvió a expresar su orgullo por Lionel y destacó no solo lo conseguido, sino también el camino transitado y la persona que estuvo detrás de cada momento.

"Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos", escribió.

El mensaje concluyó con una declaración de amor y con el reconocimiento al privilegio de haber compartido todos esos años junto al futbolista. "Qué privilegio haber vivido todo esto a tu lado. Te amamos infinito", cerró.