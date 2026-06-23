Jornada clave en el Mundial: Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia vuelven a escena

La Copa del Mundo 2026 continúa avanzando y este martes 23 de junio ofrecerá una nueva jornada cargada de actividad con cinco partidos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos. El calendario presenta encuentros que pueden comenzar a definir el destino de varias selecciones de cara a la etapa eliminatoria.

Entre los compromisos más destacados aparecen las nuevas presentaciones de Portugal, Inglaterra, Croacia y Colombia, equipos que afrontarán desafíos importantes en los grupos K y L. Al mismo tiempo, el Grupo J, donde compite la Selección argentina, también tendrá movimiento con un encuentro que puede modificar el panorama de la zona.

La jornada se desarrollará en distintos estadios de Estados Unidos, Canadá y México, sedes de la actual edición del certamen mundialista.

El programa completo del martes

La actividad comenzará con el duelo correspondiente al Grupo K entre Portugal y Uzbekistán. Más tarde será el turno de Inglaterra y Ghana, mientras que Panamá enfrentará a Croacia y Colombia cerrará la jornada ante República Democrática del Congo.

Los encuentros programados para este martes son los siguientes:

Jordania vs Argelia (Grupo J).

Portugal vs Uzbekistán (Grupo K).

Inglaterra vs Ghana (Grupo L).

Panamá vs Croacia (Grupo L).

Colombia vs RD del Congo (Grupo K).

Horarios y estadios de los partidos

La organización del Mundial 2026 estableció el siguiente cronograma para la jornada:

Portugal vs Uzbekistán - 14:00 horas - Houston Stadium.

- 14:00 horas - Houston Stadium. Inglaterra vs Ghana - 17:00 horas - Boston Stadium.

- 17:00 horas - Boston Stadium. Panamá vs Croacia - 20:00 horas - Toronto Stadium.

- 20:00 horas - Toronto Stadium. Colombia vs RD del Congo - 23:00 horas - Guadalajara Stadium.

Estos encuentros corresponden a una fase de grupos que comienza a ingresar en una etapa determinante, donde cada punto puede resultar decisivo para la clasificación.

Cómo seguir los partidos en vivo

Los aficionados tendrán diversas alternativas para seguir los encuentros tanto por televisión como mediante plataformas digitales.

Portugal vs Uzbekistán

Telefe.

TyC Sports.

Disney+ Premium.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Inglaterra vs Ghana

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Amazon Prime Video.

Paramount+.

Panamá vs Croacia

TyC Sports.

Disney+ Premium.

DGO.

DIRECTV.

Amazon Prime Video.

Paramount+.

Colombia vs RD del Congo

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Amazon Prime Video.

Paramount+.

Portugal y Colombia animan el Grupo K

El Grupo K llega a esta segunda fecha con una tabla muy ajustada. La conformación de la zona es la siguiente:

Portugal.

RD del Congo.

Uzbekistán.

Colombia.

En la primera fecha, Portugal igualó 1 a 1 frente a Congo, mientras que Colombia derrotó por 3 a 1 a Uzbekistán. Las posiciones muestran actualmente:

Colombia: 3 puntos en 1 partido jugado.

3 puntos en 1 partido jugado. Portugal: 1 punto en 1 partido jugado.

1 punto en 1 partido jugado. RD del Congo: 1 punto en 1 partido jugado.

1 punto en 1 partido jugado. Uzbekistán: 0 puntos en 1 partido jugado.

La tercera fecha del grupo se disputará el sábado 27 de junio con los siguientes partidos:

Colombia vs Portugal - 20:30 horas - Miami Stadium.

RD del Congo vs Uzbekistán - 20:30 horas - Atlanta Stadium.

Inglaterra y Croacia buscan afirmarse en el Grupo L

Otra de las zonas que concentra expectativas es el Grupo L, integrado por:

Inglaterra.

Croacia.

Ghana.

Panamá.

Los resultados de la primera jornada dejaron una lucha muy abierta por los puestos de clasificación.

Inglaterra debutó con una victoria por 4 a 2 frente a Croacia, mientras que Ghana superó por 1 a 0 a Panamá.

Las posiciones actuales son:

Inglaterra: 3 puntos en 1 partido jugado.

3 puntos en 1 partido jugado. Ghana: 3 puntos en 1 partido jugado.

3 puntos en 1 partido jugado. Panamá: 0 puntos en 1 partido jugado.

0 puntos en 1 partido jugado. Croacia: 0 puntos en 1 partido jugado.

La tercera fecha ya tiene fecha, horario y sedes definidas:

Croacia vs Ghana - 18:00 horas - Philadelphia Stadium.

Panamá vs Inglaterra - 18:00 horas - New York New Jersey Stadium.

Con cinco encuentros programados y varias selecciones de peso internacional nuevamente en acción, el Mundial 2026 vivirá este martes una jornada decisiva para el desarrollo de los grupos J, K y L. Mientras Argentina observa desde la cima de su zona, Portugal, Inglaterra, Colombia y Croacia buscarán sumar puntos fundamentales para acercarse a la clasificación y continuar su camino en la máxima cita del fútbol mundial.