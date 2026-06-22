Quién es la mujer de 100 años que es fan de Messi y apareció con un cartel para el 10

La victoria de la Selección argentina frente a Austria por la fase de grupos del Mundial 2026 dejó múltiples imágenes para el recuerdo. Mientras Lionel Messi brillaba dentro del campo de juego con un doblete que ayudó a sellar la clasificación del equipo nacional a la próxima ronda, una escena en las tribunas también logró captar la atención de miles de espectadores.

En medio de los festejos posteriores al segundo gol del capitán argentino, la transmisión oficial enfocó a una mujer que sostenía una cartulina blanca con una frase que rápidamente se viralizó.

"Tengo 100 años y soy fan de Messi", decía el cartel que levantó desde una de las tribunas del estadio de Dallas.

La imagen recorrió las redes sociales en cuestión de minutos y despertó la curiosidad de los hinchas que buscaban conocer la identidad de la protagonista de aquella escena que combinó ternura, admiración y pasión futbolera.

Quién es Pauline Kana

La mujer que apareció en las pantallas durante el encuentro entre Argentina y Austria es Pauline Kana, una estadounidense que tiene 99 años y que alcanzó una enorme popularidad en internet bajo el apodo de "Gangster Granny".

Lejos de tratarse de una espectadora ocasional, Kana es una figura reconocida en distintas plataformas digitales y cuenta con una importante comunidad de seguidores que acompaña sus publicaciones y apariciones en videos humorísticos. Su presencia en el estadio no fue casualidad. Desde hace tiempo mantiene una admiración pública por Lionel Messi y ha aprovechado diferentes oportunidades para expresarle su cariño al capitán argentino.

La escena observada en Dallas fue simplemente un nuevo capítulo de una historia de simpatía y fanatismo que ya había tenido varios antecedentes.

Una admiradora que ya le había dedicado otros mensajes

La aparición de Pauline Kana con un cartel para Messi no fue la primera manifestación pública de afecto hacia el futbolista argentino. Durante el año pasado, la mujer asistió a varios encuentros del Inter Miami, equipo en el que juega el capitán de la Selección argentina.

En distintas ocasiones llevó carteles especialmente preparados para llamar la atención del rosarino. Entre los mensajes más llamativos que exhibió se encontraron:

• Una propuesta en la que le preguntaba a Messi si se casaría con ella.

• Un cartel en el que simplemente expresaba que amaba al futbolista.

Aquellas escenas también tuvieron gran repercusión en redes sociales y permitieron que la historia de la fanática estadounidense llegara a una audiencia cada vez más amplia.

El saludo de Messi que se volvió viral

En una de esas oportunidades, la perseverancia de Pauline Kana obtuvo la respuesta que esperaba. Cuando Lionel Messi advirtió la presencia de la mujer en las tribunas, respondió con una sonrisa y un saludo dirigido hacia ella.

El gesto fue breve, pero tuvo un enorme impacto emocional para la fanática estadounidense. La reacción de Kana quedó registrada en imágenes que posteriormente se viralizaron en diferentes plataformas y generaron miles de comentarios por la espontaneidad y simpatía del momento.

La escena recorrió distintos rincones del mundo digital y contribuyó a fortalecer aún más la popularidad de la llamada "Gangster Granny".

De Vine a TikTok: el fenómeno de las redes sociales

La notoriedad de Pauline Kana no nació a partir de su admiración por Messi. Su popularidad comenzó mucho antes gracias al contenido que produce junto a su nieto, Ross Smith. Ambos se hicieron conocidos inicialmente a través de Vine, la plataforma de videos cortos que alcanzó gran popularidad antes de desaparecer.

Los contenidos protagonizados por la mujer tuvieron una enorme aceptación entre los usuarios y, con el tiempo, el fenómeno continuó expandiéndose hacia otras redes sociales.

Posteriormente encontraron una audiencia aún más amplia en Instagram y TikTok, donde millones de personas siguen sus publicaciones y ocurrencias. El vínculo entre abuela y nieto se convirtió en una de las claves del éxito de sus contenidos, caracterizados por situaciones humorísticas y momentos inesperados.

Una imagen que trascendió el partido

Mientras Argentina celebraba una nueva victoria en el Mundial y Lionel Messi volvía a ser protagonista dentro del campo de juego, Pauline Kana consiguió quedarse con uno de los momentos más comentados de las tribunas. Su cartel, su historia y su admiración por el capitán argentino se transformaron rápidamente en uno de los episodios más simpáticos de la jornada en Dallas.

La imagen de la mujer de 99 años sosteniendo un mensaje para su ídolo volvió a demostrar el alcance global de la figura de Messi y cómo su influencia trasciende fronteras, generaciones y escenarios. En una noche marcada por los goles y la clasificación de la Selección argentina, la presencia de "Gangster Granny" aportó una postal diferente que también encontró un lugar destacado entre los recuerdos del partido ante Austria.