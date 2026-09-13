Con gol de Di María, Rosario Central venció a Tigre y se acercó a la cima de la Zona B

Rosario Central consiguió un triunfo vital este domingo, al imponerse por 1-0 como visitante frente a Tigre, en un encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura 2026.

El conjunto rosarino no tuvo una actuación en la que le sobraran recursos ni margen de comodidad, pero logró resolver un partido complicado y terminó quedándose con tres puntos de enorme importancia para sus objetivos en el campeonato.

La diferencia llegó a través de una de sus principales figuras. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delantero campeón del mundo con la Selección Argentina Ángel Di María fue el encargado de marcar el único tanto del encuentro. El "Fideo" convirtió de penal a los 15 minutos del segundo tiempo, destrabando un partido que hasta ese momento se presentaba difícil para el equipo conducido por Jorge Almirón.

El gol terminó siendo suficiente para que el "Canalla" se llevara la victoria y pudiera continuar escalando posiciones tanto en su zona como en la clasificación general de la temporada.

Di María apareció desde los doce pasos

Cuando el partido se encontraba en un desarrollo complicado para Rosario Central, Ángel Di María asumió la responsabilidad de ejecutar el penal. El delantero campeón con la Selección Argentina se hizo cargo del disparo desde los doce pasos y consiguió convertir a los 15 minutos del complemento. Su intervención permitió quebrar la paridad y establecer el 1-0 definitivo.

El tanto del "Fideo" adquirió un valor determinante porque no hubo más modificaciones en el marcador. De esta manera, el conjunto rosarino pudo sostener la ventaja y cerrar una victoria que, más allá del resultado ajustado, representa un paso importante en su recorrido por el Torneo Clausura.

La actuación de Di María volvió a resultar decisiva para un Rosario Central que necesitaba sumar para continuar avanzando en las posiciones y acercarse a la posibilidad de disputar competencias internacionales durante el próximo año.

Central escala en la Zona B

Con los tres puntos obtenidos en Victoria, Rosario Central alcanzó momentáneamente la tercera posición de la Zona B, con un total de 15 unidades.

El resultado le permitió al elenco rosarino acercarse a los puestos superiores de su grupo y mantener abierta la pelea por las posiciones de privilegio en el Torneo Clausura 2026. En tanto, Tigre quedó en el noveno puesto de la Zona B, con 12 puntos. El conjunto de Victoria no pudo aprovechar su condición de local y terminó sufriendo una derrota por la mínima diferencia.

También crece en la tabla anual

El triunfo no solamente tuvo consecuencias para la clasificación del "Canalla" dentro de la Zona B. También significó un avance importante en la tabla anual, donde Rosario Central se ubicó momentáneamente en la quinta posición, con 43 puntos.

Esa ubicación lo coloca actualmente en puestos de Copa Sudamericana, por lo que la victoria ante Tigre adquiere una relevancia adicional de cara a la posibilidad de disputar competencias internacionales el próximo año.

El equipo comandado por Jorge Almirón sumó así un nuevo triunfo en un momento en el que cada punto tiene peso tanto para la pelea dentro de su grupo como para la clasificación anual.

El próximo desafío será Argentinos Juniors

Después de la victoria ante Tigre, Rosario Central ya tiene definido su próximo compromiso. El conjunto azul y amarillo recibirá el domingo 20 de septiembre a Argentinos Juniors, desde las 17:00.

El encuentro será una nueva oportunidad para que el equipo rosarino continúe sumando en el Torneo Clausura y sostenga su posición dentro de la Zona B y de la tabla anual.

Para Tigre, en tanto, el calendario también tendrá un desafío fuera de casa. El equipo de Victoria deberá visitar Liniers para enfrentarse con Vélez, el mismo domingo 20 de septiembre, pero a partir de las 21:30.

De esta manera, ambos equipos tendrán rápidamente una nueva presentación después de la novena fecha.