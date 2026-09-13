Romina Imwinkelried ganó el bronce en Aguas Abiertas en los Suramericanos 2026

La delegación argentina inauguró oficialmente su casillero en el medallero de los Juegos Suramericanos 2026 con una actuación que tuvo todos los ingredientes de una jornada inolvidable. En una competencia marcada por la exigencia, la emoción y el aliento constante del público local, la santafesina Romina Imwinkelried consiguió la medalla de bronce en la disciplina de Aguas Abiertas.

El logro tuvo como escenario al emblemático lago del Parque del Sur, ubicado en la ciudad de Santa Fe. Allí, en un circuito natural y ante la presencia de espectadores que acompañaron de cerca el desarrollo de la prueba, la deportista oriunda de San Jerónimo Norte sostuvo su rendimiento durante todo el recorrido y consiguió mantenerse dentro del pelotón de avanzada.

La competencia exigió un esfuerzo sostenido y puso a prueba la capacidad de las nadadoras para conservar el ritmo hasta los metros decisivos. Imwinkelried respondió con jerarquía y temple en una jornada especialmente significativa para el deporte argentino, ya que su actuación permitió concretar el primer festejo formal de la delegación nacional en estos Juegos Suramericanos.

Brasil marcó el ritmo y consiguió el uno-dos

La prueba de alto rendimiento tuvo como principal protagonista al seleccionado de Brasil, que dominó las posiciones de privilegio y consiguió quedarse con las dos primeras medallas de la competencia.

La experimentada nadadora Ana Cunha fue quien alcanzó la primera posición y se adjudicó la medalla de oro. Su compatriota Eichelberger, en tanto, completó una sólida actuación que le permitió conquistar la presea de plata.

De esta manera, Brasil estableció un claro dominio en los primeros lugares del podio. Sin embargo, detrás de las representantes brasileñas se desarrolló una definición que terminó concentrando toda la atención del público presente en el lago del Parque del Sur.

Un sprint argentino por el último escalón

La lucha por la medalla de bronce tuvo como protagonistas a dos representantes de la Selección Argentina. Romina Imwinkelried y la también santafesina Candela Giordanino llegaron a los metros finales en una definición de enorme tensión. Después de un recorrido extenuante, ambas nadadoras protagonizaron un sprint final de pura adrenalina. La llegada fue tan ajustada que las dos representantes argentinas tocaron el registro prácticamente de manera simultánea, dejando abierta la definición por el último escalón del podio.

La diferencia fue mínima y obligó a una revisión técnica. Finalmente, el registro confirmó que Imwinkelried se impuso por apenas una décima de segundo sobre su compatriota.

Ese margen ínfimo terminó siendo determinante para definir quién ocuparía el tercer lugar y quién finalizaría en la cuarta posición. Así, la nacida en San Jerónimo Norte pudo sellar una conquista que quedará marcada como la primera medalla de Argentina en los Suramericanos 2026.

Candela Giordanino, cuarta tras una actuación destacada

El desenlace no opacó la actuación de Candela Giordanino, quien completó una enorme tarea y quedó al borde del podio. La también santafesina finalizó en la cuarta colocación de la tabla general, después de protagonizar junto con Imwinkelried uno de los momentos más emocionantes de la competencia. La distancia entre ambas fue de apenas una décima de segundo, una diferencia que refleja la extrema paridad que se registró en los metros finales.

Giordanino, además, logró ubicarse por encima de representantes de otros países del continente. En la clasificación final quedó por delante de Victoria Abad, de Ecuador, y de la venezolana Paola Pérez.

El resultado permitió que dos nadadoras argentinas se ubicaran entre las cuatro mejores de la prueba, con Imwinkelried en el tercer escalón y Giordanino inmediatamente detrás.