El primer mensaje de la mamá de Messi tras su retiro: "Sigo llorando"

El retiro de Lionel Messi de la Selección argentina no solo generó una fuerte repercusión entre los seguidores del fútbol y las figuras vinculadas al deporte, sino que también provocó una profunda emoción en su entorno más cercano. Luego del anuncio realizado por el capitán argentino, Celia Cuccittini, su mamá, dejó su primer mensaje y expresó el sentimiento que atraviesa a toda la familia.

"Sigo llorando. Aunque ya lo sabíamos, está toda la familia muy triste, pero lo importante es que él sea feliz", manifestó Celia en un mensaje enviado al programa "Intrusos", emitido por América TV.

Sus palabras reflejaron la carga emocional que acompañó la decisión de Lionel Messi de dejar el conjunto nacional. Aunque, según contó su madre, la familia ya conocía la determinación, el momento del anuncio y la concreción del final de esta etapa generaron una profunda tristeza entre sus seres queridos.

"Sigo llorando": la emoción de Celia Cuccittini

El mensaje de Celia Cuccittini fue el primero de la madre del capitán luego de conocerse oficialmente el retiro de su hijo de la Selección argentina.

La mujer expresó que la decisión ya era conocida dentro del círculo familiar, pero dejó en claro que eso no evitó el impacto emocional del momento. "Sigo llorando", afirmó, antes de reconocer que la tristeza atraviesa a todos los integrantes de la familia.

Sin embargo, en medio de esa emoción, Celia también puso el foco en el bienestar de su hijo. "Lo importante es que él sea feliz", expresó en el mensaje que hizo llegar al programa televisivo. La reacción de la madre del futbolista se sumó a otras manifestaciones realizadas por integrantes de la familia a través de las redes sociales, luego de que Messi anunciara el final de su ciclo con la camiseta nacional.

El recuerdo de Jorge Messi

Durante su mensaje, Celia también compartió una intimidad vinculada con lo que decía su esposo, Jorge Messi, quien murió hace algunas semanas luego de atravesar una grave enfermedad.

Según contó, el padre de Lionel solía expresar una preocupación ante la posibilidad de que llegara el momento en que su hijo dejara de jugar.

"El papá siempre decía: '¿qué voy a hacer cuando (Lionel) no juegue más?, y pasó todo junto, increíble", manifestó Celia. La reflexión sumó una dimensión personal y familiar a las emociones que rodearon el retiro del capitán argentino. En sus palabras, Celia vinculó el momento del final de la etapa de Lionel con una frase que Jorge repetía sobre el futuro del futbolista y sobre la posibilidad de que algún día dejara de jugar.

El mensaje de Tomás para el capitán

Otros familiares también se expresaron en las redes sociales luego del anuncio. Entre ellos, Tomás, quien publicó un mensaje junto a una imagen de Lionel Messi.

"Te amo campeón del mundo y bicampeón de América. Gracias por tanto. Perdón por tan poco", escribió. El posteo reflejó el cariño y la admiración de la familia por la carrera desarrollada por Messi con la camiseta argentina y se sumó a las distintas manifestaciones que acompañaron el cierre de su etapa en el conjunto nacional.

Las reacciones familiares dejaron en evidencia el impacto emocional de una decisión que puso fin a un extenso recorrido y que fue seguida con especial cercanía por quienes acompañaron al futbolista a lo largo de su carrera.

El agradecimiento de Messi a su entorno

En su propio mensaje de despedida, Lionel Messi dedicó un párrafo especial a su familia y a las personas que lo acompañaron durante el recorrido con la Selección argentina, especialmente en el predio de Ezeiza.

"Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de los entrenadores, compañeros y dirigentes con los que me tocó compartir", expresó el capitán.

La referencia puso de relieve el lugar que ocupó su entorno más cercano durante un camino que el propio futbolista definió como hermoso pero difícil.

Messi también extendió su agradecimiento a los entrenadores, compañeros y dirigentes con quienes compartió las distintas etapas de su ciclo en la Selección argentina.