El presidente de la FIFA despidió a Messi: "Tu carrera redefinió nuestro deporte"

El anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina generó una ola de repercusiones a nivel mundial. Entre los mensajes que siguieron a la decisión del capitán albiceleste se destacó el del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien utilizó sus redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al futbolista rosarino.

"Felicidades, Leo Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", escribió Infantino en su publicación, en referencia a la trayectoria del jugador con la camiseta argentina.

El máximo dirigente de la FIFA puso el acento en algunos de los principales registros alcanzados por Messi a lo largo de su recorrido internacional y resaltó tanto sus logros como las características que, según expresó, marcarán su recuerdo en la historia del fútbol.

El reconocimiento de Gianni Infantino

En su mensaje, el presidente de la FIFA destacó especialmente la condición de Messi como campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, además de otros récords alcanzados con la camiseta nacional y en la máxima competencia del fútbol mundial.

"Campeón de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, máximo goleador histórico y el jugador con más partidos con la camiseta de Argentina, además de poseedor del récord de más partidos jugados en la historia de la Copa Mundial de la FIFA: tu talento mágico y tu humildad serán recordados para siempre", expresó Infantino.

De esta manera, el dirigente enumeró una serie de marcas y reconocimientos vinculados con la carrera internacional del rosarino, al tiempo que subrayó dos aspectos de su figura: su talento mágico y su humildad.

El mensaje de despedida continuó con una referencia a los recuerdos construidos durante su extensa etapa en la Selección argentina y al alcance mundial de la figura del capitán.

"Gracias por cada recuerdo inolvidable defendiendo los colores de la Selección argentina y por unir a los aficionados de cada rincón del mundo. Te deseo todo lo mejor en tu próxima etapa", cerró el presidente de la FIFA.

Las imágenes compartidas junto al capitán argentino

Además del mensaje, Gianni Infantino compartió una serie de fotografías en las que se lo puede ver junto a Lionel Messi. En algunas de las imágenes difundidas aparece el presidente de la FIFA acompañado por el futbolista rosarino, mientras que otras muestran a Messi solo en distintos momentos destacados de su trayectoria con la camiseta albiceleste.

La publicación se sumó así a las múltiples reacciones que generó el anuncio realizado este lunes por el capitán argentino, quien decidió comunicar personalmente el final de su ciclo con la Selección a través de sus redes sociales.

El momento de Infantino al frente de la FIFA

El mensaje de despedida a Messi se produjo mientras Gianni Infantino atraviesa un momento complejo al frente de la FIFA, luego de que varios apoyos le fueran retirados por su proyecto para privatizar el Mundial.

El máximo dirigente del organismo decidió posteriormente dar marcha atrás con la iniciativa, aunque, de acuerdo con la información conocida, su figura quedó golpeada tras esa situación.

Pese a este escenario, Infantino buscará la reelección en el cargo en 2027.

De esta manera, el reconocimiento público a Messi se produjo en un contexto particular para el presidente de la FIFA, quien continúa al frente del organismo y mantiene su intención de buscar un nuevo mandato.