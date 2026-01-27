Confirmado: Boca cerró la llegada de Santiago Ascacíbar y espera por Romero

Boca Juniors confirmó en las últimas horas que Santiago Ascacíbar se convertirá en nuevo refuerzo del club una vez que supere la revisión médica de rigor y estampe la firma de su contrato, que será por cuatro temporadas. El mediocampista de 28 años, actual capitán de Estudiantes de La Plata, llega para reforzar la mitad de la cancha en un contexto marcado por la lesión de Rodrigo Battaglia, quien será baja por un período estimado de entre seis y ocho meses.

La noticia fue comunicada oficialmente por el club a través de la cuenta "Esto es Boca", el canal utilizado para informar sobre negociaciones en cada mercado de pases. "Santiago Ascacíbar se realizará los estudios médicos correspondientes y, de no surgir inconvenientes, se convertirá en jugador de Boca", indicó el mensaje. Si bien las cifras no fueron confirmadas de manera oficial, trascendió que la operación se cerró en torno a los 6 millones de dólares por el pase del jugador.

Dentro de la negociación también se incluyó el préstamo por un año de Brian Aguirre a Estudiantes. El Pincha, además, contará con una opción de compra por el 50% de la ficha del ex Newell's, valuada en aproximadamente 2 millones de dólares. Desde ambas instituciones aclararon que los montos difundidos hasta el momento son extraoficiales.

La llegada de Ascacíbar se suma a la reciente incorporación de Ángel Romero, quien arribó en condición de libre luego de que se frustrara el pase del colombiano Marino Hinestroza, finalmente transferido al Vasco da Gama. En el armado del plantel, Juan Román Riquelme y Marcelo Delgado también habían evaluado la posibilidad de sumar a Alexis Cuello, delantero de San Lorenzo, aunque esa negociación no prosperó. Por ahora no hay nuevos nombres confirmados, aunque en Boca no descartan reforzar el ataque antes del cierre del mercado.

Se suma Romero

El mediocampista ofensivo Ángel Romero ha dado un paso importante al realizarse la revisión médica, lo que lo convertirá oficialmente en nuevo jugador de Boca Juniors.

Ángel Romero

El jugador paraguayo llegó al país en las últimas horas y completó los estudios en el centro médico Genea, lo cual es un requisito previo a la firma de su contrato con el club de La Ribera, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas.

El atacante llega en condición de libre tras su salida de Corinthians, donde se desempeñó como un jugador habitual durante la temporada 2025 y acumuló más de 50 partidos oficiales. En Boca, firmará un contrato por un año, con la opción de extenderlo por otro año, convirtiéndose en el primer refuerzo del ciclo 2026.

Antes de su llegada, Romero expresó su entusiasmo por el desafío: "Viniendo el llamado de Román, seduce mucho jugar en Boca", comentó el futbolista paraguayo, quien también mencionó que Juan Román Riquelme se comunicó primero con su hermano Óscar, quien ya tuvo un paso por el club. "Estuve en un club muy popular y llego a uno de los más grandes del mundo", añadió.

A los 33 años, Romero buscará ponerse rápidamente en forma, tras haber estado casi un mes sin competencia. Además, tiene un objetivo claro: volver a ser convocado por Gustavo Alfaro para la selección de Paraguay con miras al Mundial 2026: "Hablé con Alfaro antes de tomar la decisión. Siempre está el contacto".