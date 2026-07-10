Deschamps apuntó contra el VAR argentino por la demora en el penal que falló Mbappé

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 dejó un capítulo de polémica que trascendió el resultado deportivo. Más allá del triunfo por 2-0 sobre Marruecos, el foco de atención se concentró en la actuación del VAR argentino, luego de la extensa demora que antecedió a la ejecución del penal que Kylian Mbappé terminó fallando frente al arquero Bono.

El cuestionamiento fue planteado por el entrenador del seleccionado francés, Didier Deschamps, quien manifestó su desacuerdo con el tiempo que transcurrió entre la sanción de la pena máxima y el momento en que el capitán francés pudo ejecutar el remate. Para el técnico, la prolongada espera representó una situación compleja para el futbolista, aunque aclaró que no buscaba justificar el penal desperdiciado.

La jugada que originó la polémica

El episodio que motivó las críticas se produjo a los 24 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro Facundo Tello sancionó un penal por una infracción de Mazraoui sobre Kylian Mbappé.

Sin embargo, la ejecución no fue inmediata. De acuerdo con la información difundida, el lanzamiento se demoró durante varios minutos debido a distintas revisiones realizadas por el VAR, encabezado por Hernán Mastrángelo.

Esa prolongada espera fue el punto central de los cuestionamientos del cuerpo técnico francés, que consideró excesivo el tiempo transcurrido antes de que Mbappé pudiera ejecutar el penal.

Deschamps respaldó la crítica de Haaland

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Didier Deschamps coincidió con el planteo que horas antes había realizado el delantero noruego Erling Haaland en sus redes sociales.

El futbolista había expresado: "Tener que esperar cinco minutos para lanzar un penal es demasiado tiempo". Consultado sobre esa opinión, el entrenador francés respondió de manera contundente: "Estoy totalmente de acuerdo con Haaland".

A partir de allí profundizó sus cuestionamientos hacia el procedimiento llevado adelante por el equipo arbitral argentino durante la revisión de la jugada.

Las explicaciones del entrenador francés

Deschamps explicó que, debido a que habla español, siguió con atención lo que sucedía durante las revisiones arbitrales y describió la situación que observó en el campo de juego.

"Yo hablo español y los árbitros también, eran de Argentina. Creo que hubo dos revisiones de VAR. No tengo muy claro qué pasó exactamente, pero sí, tomó tiempo este penal. Kylian estaba listo para patear. No quiero buscar excusas para él, pero no era una situación fácil", afirmó.

El entrenador insistió en que la larga interrupción alteró el desarrollo natural de la jugada y señaló que el delantero francés permaneció preparado para ejecutar el remate mientras se prolongaban las verificaciones.

El diálogo con el cuarto árbitro

Deschamps también reveló que, una vez concluido el partido, decidió pedir explicaciones sobre lo ocurrido durante aquella acción. Según relató, consultó al cuarto árbitro, quien le explicó el motivo de la demora registrada antes del lanzamiento.

"Le pregunté al cuarto árbitro y me dijo que primero estaban confirmando la decisión y después volvieron a pedir otra revisión. Les dije que esperaran lo que tuvieran que esperar e hicieran las cosas como correspondían, en lugar de estar yendo y viniendo", sostuvo el entrenador.

El técnico francés dejó en claro que su principal cuestionamiento estuvo dirigido al tiempo empleado durante el proceso de revisión y no a la decisión arbitral en sí misma.

El antecedente de Mbappé

Durante sus declaraciones, Deschamps recordó que Kylian Mbappé ya había atravesado una situación similar durante la definición por penales frente a Paraguay, y consideró que interrupciones tan prolongadas pueden influir en la concentración de quien debe ejecutar un disparo desde los doce pasos.

Pese a la controversia generada por la actuación del VAR, el entrenador optó por destacar el rendimiento general de su equipo y la capacidad de reacción de su principal figura. "Tres semifinales consecutivas es un gran resultado. El penal fallado y las situaciones que no aprovechamos hicieron el partido más complicado, pero Kylian respondió marcando un gol y estamos donde queríamos estar", expresó.

Con esas palabras, Deschamps valoró la clasificación de Francia a una nueva instancia decisiva del Mundial y resaltó la respuesta futbolística de Mbappé luego del penal desperdiciado.

Superado el cruce de cuartos de final ante Marruecos, el seleccionado francés quedó a la espera de conocer a su adversario en las semifinales del Mundial 2026.

De acuerdo con el cuadro del torneo, el próximo rival surgirá del enfrentamiento entre España y Bélgica, encuentro que definirá al equipo que buscará un lugar en la final frente al conjunto dirigido por Didier Deschamps.