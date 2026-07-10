En medio de la polémica, Shakira anticipó cómo será el show de medio tiempo

La cantante Shakira comenzó a revelar algunos detalles sobre el espectáculo que protagonizará durante la final de la Copa del Mundo 2026, prevista para el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, un evento que marcará un hecho sin precedentes al convertirse en el primer show de medio tiempo en la historia de los mundiales.

La artista colombiana expresó su entusiasmo por formar parte de esta propuesta y adelantó que el espectáculo tendrá características diferentes al que presentó durante la ceremonia inaugural del campeonato. Según explicó, el desafío será ofrecer una puesta en escena renovada para un acontecimiento de alcance mundial que reunirá a varias figuras internacionales.

El histórico espectáculo reunirá en un mismo escenario a Shakira, Madonna, la banda de K-pop BTS y Justin Bieber, conformando una propuesta artística sin precedentes para una final mundialista.

"Tiene que ser diferente"

En una entrevista concedida a The Capital Evening Show With Jimmy Hill, emitida hace unos días, Shakira explicó que ya comenzó a pensar en el formato que tendrá su presentación.

La cantante sostuvo que el espectáculo requerirá una preparación especial debido a que no desea repetir lo realizado durante la inauguración del torneo.

"Tengo que pensar bien cómo hacerlo, que sea un poco diferente a lo que hice en la inauguración", afirmó. Con esas palabras dejó en claro que el show del entretiempo tendrá una identidad propia y buscará ofrecer una experiencia distinta para el público que siga la definición del Mundial.

Un espectáculo con grandes figuras internacionales

Durante la entrevista, la artista también se refirió al carácter colectivo de la presentación, destacando que compartirá el escenario con otros reconocidos músicos. "Va a ser un show de medio tiempo compartido... va a ser bastante histórico, cinco artistas increíbles, bueno, cuatro artistas increíbles más yo", expresó.

Shakira también explicó que todavía no está definido el formato definitivo del espectáculo y que resta una reunión entre todos los participantes para organizar los detalles de la puesta en escena.

"Nos reuniremos todos y veremos cómo va a ser, pero tengo mucha curiosidad", comentó al referirse a la planificación del evento. La cantante manifestó así su expectativa por conocer la dinámica que tendrá un espectáculo que reunirá a figuras de distintos estilos musicales en una producción inédita para una Copa del Mundo.

La participación de Chris Martin

En los últimos días, la FIFA anunció nuevas incorporaciones para el espectáculo del entretiempo. Según se informó, participarán Justin Bieber, Gustavo Dudamel y el coro PS22, además de un featuring de la banda Coldplay.

En ese contexto, Shakira expresó su deseo de compartir el escenario con el líder del grupo británico. "Realmente espero que Chris Martin también esté cantando", señaló.

De acuerdo con la información difundida, Chris Martin tendrá una breve participación durante el espectáculo y además cumplirá la función de curador de la presentación de 11 minutos que se desarrollará durante el entretiempo de la final.

Una propuesta con un objetivo solidario

El espectáculo no solo tendrá un carácter artístico, sino también un propósito solidario. La nueva propuesta musical fue concebida con el objetivo de recaudar fondos para la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Según se informó, la iniciativa busca contribuir a mejorar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños de todo el mundo, transformando el histórico show en una plataforma destinada a impulsar ese objetivo.

De esta manera, el evento combinará una producción artística internacional con una finalidad vinculada al desarrollo de programas educativos y deportivos.

Un acontecimiento sin precedentes para los mundiales

La presentación del próximo 19 de julio marcará un punto de inflexión dentro de la historia de la Copa del Mundo, ya que será la primera vez que la final cuente con un espectáculo de medio tiempo de estas características.

Para Shakira, el evento representa un desafío artístico diferente al asumido durante la inauguración del campeonato y una oportunidad para compartir escenario con algunas de las figuras más reconocidas de la música internacional.

Mientras avanzan los preparativos y se aguarda la reunión que definirá el formato definitivo del espectáculo, la cantante colombiana manifestó su entusiasmo por participar de una producción que calificó como histórica y que, además de ofrecer un show para millones de espectadores, buscará aportar recursos destinados a iniciativas educativas y deportivas impulsadas por la Fundación Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.