"¿Qué pasó en el vestuario?": el padre de Mac Allister hizo la pregunta por todos

Una vez consumada la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, uno de los temas que comenzó a instalarse alrededor de la Selección fue el contenido de la charla que el plantel mantuvo antes de salir a disputar el partido decisivo.

En ese contexto, Carlos Mac Allister, padre del mediocampista Alexis Mac Allister, decidió referirse públicamente a la situación durante una entrevista con Radio La Red y aportó detalles sobre la conversación que mantuvo con su hijo. El ex futbolista reconoció que él mismo, al igual que muchos seguidores y periodistas, terminó entrando en la lógica de la duda y se preguntó si detrás de la arenga previa al encuentro había ocurrido algo más que una conversación vinculada exclusivamente con el juego.

"Creo que también es difícil, y no se ofendan por lo que voy a decir. Pero para algunos periodistas es difícil entender que detrás de una derrota solamente hay un equipo que jugó mejor que vos. Te terminás agarrando de una cosa de 'qué habrá querido decir'. Después se transmite eso", explicó.

El propio Mac Allister relató que le escribió a su hijo para preguntarle directamente qué había ocurrido en el vestuario. "Yo le escribí a Alexis: '¿Che que pasó en el vestuario? ¿Pasó algo?'. Entré en la misma lógica de la duda", contó.

Sin embargo, sostuvo que, por el vínculo que mantiene con Alexis y por la comunicación habitual entre ambos, una situación de conflicto interno no habría pasado inadvertida para él. "Si hubiese pasado algo, mi hijo me hubiese dicho al toque, porque nosotros siempre estamos hablando. ¡Imagínense todo el resto!", relató el ex futbolista.

Alexis Mac Allister explicó el sentido de la arenga

De acuerdo con lo que Carlos Mac Allister contó sobre la respuesta de su hijo, la charla del plantel antes de la final estuvo vinculada directamente con cuestiones futbolísticas.

Alexis le explicó que el contenido de la conversación apuntaba a la manera en que Argentina debía afrontar el partido ante España: salir a jugar, tocar, rotar, triangular y evitar dividir la pelota o patear hacia adelante sin una intención de juego.

"Me dijo que no, que hablaban de salir a jugar, en el sentido futbolero, de jugar, de tocar, rotar, triangular, de no patear para arriba, de no dividir la pelota. Se estaban refiriendo a eso", detalló el padre del mediocampista.

La explicación buscó despejar las interpretaciones que comenzaron a surgir en torno a determinadas palabras o mensajes de la charla motivacional. Para Carlos Mac Allister, el sentido de aquella conversación era concreto y estaba relacionado con la propuesta futbolística que el equipo debía desarrollar frente a España.

El ex futbolista también mencionó que, en los días posteriores a la final, recibió mensajes de distintas personas que le preguntaban o le planteaban dudas sobre lo sucedido. En ese sentido, insistió en que el resultado podía explicarse desde el desarrollo del partido y no necesariamente a partir de una supuesta situación interna.

"Jugamos contra España y fue mejor"

En su análisis de la final, Carlos Mac Allister fue categórico respecto del rendimiento de los dos equipos. Reconoció que la derrota ante España dolerá durante un tiempo, pero sostuvo que el resultado debe ser entendido a partir de la superioridad futbolística mostrada por el rival.

"Pero creo que todo el mundo sabe y lo tiene claro. Jugamos contra España y fue mejor. Nos va a doler un tiempo, pero hay que entender que a veces hay uno mejor que vos", afirmó.

El padre de Alexis Mac Allister también remarcó que reconocer la superioridad del rival no implica cuestionar la entrega del equipo argentino. "Eso no significa que no pusiste todo, el equipo puso todo", enfatizó.

Y añadió una consideración sobre la actuación española en el partido decisivo: "Apareció una España que llegó con una nafta mejor que nosotros".

Su lectura se ubicó así en el centro de una discusión más amplia sobre la manera en que se analizan las derrotas en instancias decisivas. Para el ex defensor de Boca Juniors y ex secretario de Deportes de la Nación, una caída en una final del mundo puede generar una búsqueda de explicaciones que muchas veces excede el análisis futbolístico.

La mirada sobre las versiones

El planteo de Carlos Mac Allister apuntó directamente a la forma en que, después de una derrota importante, se construyen interpretaciones alrededor de los protagonistas. En su visión, la búsqueda de respuestas puede llevar a que una frase, una expresión o una charla previa al partido sean analizadas como posibles indicios de problemas internos.

El propio ex futbolista reconoció que él también terminó formando parte de esa dinámica al preguntarle a su hijo qué había sucedido en el vestuario. "Entré yo en la lógica de la duda, pero si pasaba algo mi hijo me hubiese dicho", subrayó.

La cuestión también fue planteada a Lionel Scaloni, quien respondió de manera tajante cuando le preguntaron por lo que se había generado alrededor de la charla motivacional previa al partido contra España.

"No sé, no veo redes yo chicos. No tengo. No tengo idea. No sé, no tengo ni idea de esto. No sé de qué me decís. No tengo ni idea de lo que me decís", respondió el entrenador.

Ante ese escenario, también le consultaron si podía afirmarse que la "Scaloneta está unida" y que "no hay conflictos internos". El oriundo de Pujato se mostró sorprendido por el planteo y contestó con claridad: "No puedo creer lo que me estás preguntando".