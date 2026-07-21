La FIFA publicó los 13 récords que se rompieron en el Mundial: cuáles son de Messi

La FIFA dio a conocer la lista oficial de los 13 récords que se rompieron tras el Mundial 2026, una edición que dejó una sucesión de marcas históricas en distintos aspectos del juego. Desde los goles y las asistencias hasta los pases, las atajadas y la experiencia de los entrenadores, la competencia disputada en Norteamérica volvió a modificar los registros más importantes del fútbol internacional.

En la cima de esas hazañas apareció nuevamente Lionel Messi, protagonista de tres récords. El capitán argentino se transformó en el jugador con más victorias en la historia de la competición, estableció la mayor cantidad de partidos consecutivos marcando y pasó a ser el máximo artillero desde fuera del área.

Sin embargo, la lluvia de marcas no quedó limitada al astro rosarino. Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Rodri y otras figuras también protagonizaron registros que quedaron incorporados a la historia de la Copa Mundial.

Lionel Messi: tres récords históricos

El capitán argentino alcanzó tres marcas durante el torneo.

Jugador con más victorias: 23. Miroslav Klose tenía una ventaja de apenas un triunfo y ya imaginaba que su récord podía ser superado. Messi dejó atrás al delantero alemán al liderar a la Albiceleste hacia siete victorias consecutivas en la competición.

Con 17 triunfos en Mundiales, Kylian Mbappé quedó ahora detrás del argentino y aparece como uno de los jugadores con posibilidades de acercarse a esa marca histórica.

Jugador con goles en más partidos consecutivos: 9. Just Fontaine y Jairzinho habían conseguido marcar en seis apariciones consecutivas en la Copa Mundial. Messi superó esa marca al anotar en sus primeros partidos disputados en Norteamérica y establecer un nuevo récord con goles en nueve encuentros consecutivos.

Más goles desde fuera del área: 7. Messi ya había marcado desde larga distancia ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en 2014, además de México en 2022. En el Mundial 2026 amplió esa cifra con dos goles desde fuera del área contra Argelia, superó el récord que pertenecía al brasileño Rivelino y sumó otro tanto de larga distancia frente a Jordania para establecer la nueva marca histórica con siete goles desde fuera del área.

Mbappé ganó una carrera por el récord goleador

Kylian Mbappé también quedó en la cima de uno de los registros más importantes del torneo: máximo goleador histórico, con 22 goles. Miroslav Klose llegaba a la edición 2026 con una ventaja de tres goles en la cima de la tabla histórica. Lionel Messi necesitó apenas un partido para igualarlo y, desde ese momento, el argentino y el francés protagonizaron una intensa carrera por el primer lugar.

Messi comenzó el torneo con una ventaja de un gol sobre Mbappé y la amplió a tres al finalizar la fase de grupos. Sin embargo, el delantero francés aceleró en la recta final de la competición y terminó superando al argentino por un gol para quedarse con el récord en solitario.

Olise y Rodri, dueños de marcas vinculadas al juego

Michael Olise se convirtió en el jugador con más asistencias en una misma edición: 7. Pelé había registrado seis asistencias cuando Brasil conquistó México en 1970, pero el extremo francés superó aquella marca al aportar siete durante la Copa Mundial disputada en Norteamérica.

Olise también estableció un récord individual al brindar cinco asistencias para goles de Kylian Mbappé, la mayor cantidad registrada de un jugador hacia otro compañero en una misma edición.

Rodri, por su parte, estableció la marca de más pases completados en una misma edición: 790. El mediocampista español superó su propio récord de Qatar 2022, cuando había completado 638 pases exitosos. Antes, el registro había pertenecido a su compatriota Xavi Hernández, quien completó 599 pases durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo y una marca que Messi no pudo alcanzar

A los 41 años, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer futbolista en marcar en seis Copas Mundiales. El portugués alcanzó un récord que no pudo conseguir Lionel Messi, quien no logró anotar en Sudáfrica 2010. Además, Ronaldo se transformó en el segundo goleador más veterano en la historia del torneo, únicamente por detrás del camerunés Roger Milla.

Un registro particular también une a Michael Laudrup, Messi y Ronaldo: los tres son, al mismo tiempo, los jugadores más jóvenes y más veteranos en marcar un gol para sus respectivas selecciones en una Copa Mundial.

La defensa de España y el récord de Unai Simon

El arquero español Unai Simon logró una marca histórica al mantener siete vallas invictas en ocho partidos durante el torneo.

La mejor marca anterior era de cinco partidos sin recibir goles, conseguida por Jan Jongbloed, Walter Zenga, Taffarel, Fabien Barthez, Oliver Kahn, Gianluigi Buffon e Iker Casillas en distintas ediciones.

Con el respaldo de Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Marc Cucurella, España recibió apenas un gol en todo el Mundial, la menor cantidad registrada por un campeón. Francia 1998, Italia 2006 y España 2010 habían recibido dos.

Bellingham, Kane, Dembélé y Mbappé

Jude Bellingham, Harry Kane, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé protagonizaron otro de los récords de la edición: fueron los primeros compañeros de equipo en alcanzar seis goles en una misma Copa Mundial.

El logro había sido esquivo para parejas como Sándor Kocsis y Ferenc Puskás, Jairzinho y Pelé, y Rivaldo y Ronaldo. Los referentes ingleses fueron los primeros en conseguirlo, mientras que la dupla francesa repitió posteriormente la hazaña.

La experiencia también rompió récords

Dick Advocaat se convirtió en el entrenador más veterano, con 78 años y 271 días cuando dirigió a Curazao frente a Costa de Marfil.

El "Rey" Otto comenzó el Mundial 2026 en lo más alto de esa clasificación y terminó en el quinto lugar. Herr Rehhagel, quien dirigió a Grecia con 71 años en 2010, quedó por detrás de Carlos Queiroz, Hugo Broos, Miroslav Koubek y Advocaat.

Didier Deschamps, en tanto, se convirtió en el entrenador con más partidos dirigidos: 26. Helmut Schön había necesitado cuatro Mundiales para alcanzar los 25 encuentros. Deschamps superó esa cifra en 2026, pese a haberse perdido la victoria por 4-1 ante Noruega debido al fallecimiento de su madre.

El francés, de 57 años, llevó a su selección a los cuartos de final en 2014, conquistó el título en 2018, alcanzó el segundo puesto en 2022 y terminó cuarto en esta edición. Además, superó a Schön como el entrenador con más triunfos en la historia de la Copa Mundial.

Manzambi y Room, con registros inéditos

Johan Manzambi se convirtió en el jugador más joven en marcar un doblete como suplente. Ingresó cuando Suiza atravesaba dificultades ante Bosnia y Herzegovina y apenas 2 minutos y 46 segundos después de entrar consiguió marcar el gol que adelantó a su selección.

Luego volvió a aparecer para anotar su segundo tanto y, con 20 años y 247 días, superó el récord que hasta ese momento pertenecía al paraguayo Nelson Cuevas. Eloy Room, arquero de Curazao, igualó el récord de más atajadas en un partido de una Copa Mundial: 16. Lo consiguió ante Ecuador en Kansas City, al detener los remates de Enner Valencia y compañía.

La marca pertenecía a Tim Howard, quien también había logrado 16 intervenciones con Estados Unidos frente a Bélgica en 2014. Room, sin embargo, alcanzó el registro en 30 minutos menos de juego.

Curazao también hizo historia como el país con menor población en disputar una Copa Mundial, mientras que Cabo Verde se convirtió en la selección con menor población en avanzar a la fase eliminatoria.

Los 13 récords que dejó el Mundial 2026 reflejan una edición marcada por la combinación entre experiencia, juventud, talento individual y rendimiento colectivo. En ese escenario, Messi volvió a ocupar un lugar central, pero compartió el protagonismo con Mbappé, Ronaldo, Rodri, Olise, Bellingham, Kane, Dembélé y una extensa lista de figuras que transformaron sus actuaciones en nuevas páginas de la historia del fútbol internacional.