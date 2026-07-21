Scaloni habló sobre las supuestas presiones antes de la final: "No tengo idea"

A poco de haber regresado al país tras la final disputada en Estados Unidos, Lionel Scaloni hizo un alto antes de emprender su viaje hacia Pujato, su pueblo natal, y habló brevemente con la prensa en la puerta del predio de la AFA, en Ezeiza.

Desde el interior de su auto, el entrenador de la Selección Argentina dejó sus primeras sensaciones sobre el desenlace del torneo y respondió a algunas de las versiones que comenzaron a circular luego de la final ante España.

La breve conversación con los periodistas estuvo marcada por varios temas que habían generado rumores en los últimos días. Scaloni despejó versiones sobre supuestos conflictos e irregularidades y volvió a referirse a su futuro al frente del equipo nacional.

El entrenador eligió responder de manera directa y sin extenderse demasiado. Su aparición se produjo en un momento en el que el resultado de la final y las especulaciones posteriores habían instalado interrogantes alrededor de la Selección Argentina.

"No tengo idea de presiones"

Uno de los principales temas abordados fue la versión sobre supuestas presiones o favoritismos externos que habrían condicionado el desarrollo de la final ante España.

Scaloni buscó desmarcarse de esas versiones y fue contundente: "No veo redes y no tengo idea de presiones". Con esa respuesta, el entrenador intentó dar por cerrado el tema y dejó en claro que no tenía conocimiento de las situaciones que circulaban en torno al partido decisivo.

En la misma línea, cuando fue consultado sobre supuestos roces o conflictos dentro del grupo, manifestó su asombro con una frase contundente: "No puedo creer lo que me están preguntando".

Las declaraciones se produjeron en medio de los rumores que habían comenzado a instalarse después de la derrota ante España. Sin profundizar en las versiones, el técnico negó tener conocimiento sobre presiones y mostró sorpresa ante las preguntas vinculadas con eventuales problemas internos.

"Hasta diciembre estamos acá"

Otro de los puntos centrales de la breve charla fue la continuidad de Scaloni. Después de la derrota en la final, el entrenador había puesto en duda su permanencia al frente de la Selección Argentina.

Esta vez, sin embargo, reafirmó la decisión de cumplir con su contrato vigente y aseguró: "Hasta diciembre estamos acá". El entrenador explicó que los replanteos forman parte de situaciones normales después de un partido decisivo y de una competencia exigente.

"Son cosas normales, que uno se replantea", expresó. Pero más allá de la situación personal y de su futuro, Scaloni puso el foco en la relación construida entre el equipo y los hinchas. Para el entrenador, el aspecto central de todo el proceso está vinculado con la unión y la conexión alcanzadas.

"Lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo. Lo más importante es esta unión, esta conexión. Más allá de si estoy yo o no", valoró.

La conexión con los hinchas

La reflexión de Scaloni se centró especialmente en el vínculo entre el seleccionado y la gente. El entrenador destacó que la importancia de ese lazo excede incluso su propia continuidad en el cargo. La frase "más allá de si estoy yo o no" fue uno de los conceptos centrales de su mensaje. El técnico ubicó la unión y la conexión entre los hinchas y los futbolistas por encima de cualquier figura individual.

En ese sentido, valoró la manera en que la gente interpretó el esfuerzo del equipo durante la competencia y destacó que los hinchas supieron entender que los jugadores dieron todo.

La derrota de la final no modificó, según sus palabras, la valoración sobre el compromiso demostrado durante el torneo. Para Scaloni, la respuesta del grupo y la conexión con la gente constituyeron uno de los aspectos más importantes del proceso.

"De la derrota se pueden sacar cosas positivas"

Al realizar un balance del rendimiento deportivo y del trago amargo que dejó el encuentro decisivo, el entrenador fue claro: "No viene bien saber que no ganamos". La frase reflejó el impacto de la derrota y la frustración por no haber conseguido el resultado esperado en la final. Sin embargo, Scaloni también planteó la posibilidad de extraer conclusiones positivas del resultado adverso.

"De la derrota se pueden sacar cosas positivas", afirmó. El entrenador también destacó el compromiso de los futbolistas a lo largo de toda la competencia. Para Scaloni, los jugadores respondieron con la máxima entrega y mostraron una actitud destacada en los momentos exigentes.

"Los jugadores se brindaron al máximo, y dieron una demostración de carácter", sostuvo.

De esta manera, el técnico combinó la decepción por no haber ganado la final con una valoración positiva sobre la actitud del plantel y la manera en que sus integrantes afrontaron la competencia.

El expediente de la FIFA y las Islas Malvinas

Finalmente, Scaloni prefirió no profundizar sobre los rumores vinculados con un supuesto expediente de la FIFA a raíz de manifestaciones relacionadas con las Islas Malvinas después de la victoria ante Inglaterra.

Ante la consulta periodística, el entrenador respondió: "No tengo conocimiento, no nos dijeron nada". Con esa frase concluyó sus declaraciones antes de continuar su viaje hacia la provincia de Santa Fe.

Después de la final ante España, Scaloni eligió un mensaje centrado en la tranquilidad, el respaldo al grupo y la conexión con los hinchas. Negó conocer las supuestas presiones, mostró sorpresa ante las versiones sobre conflictos internos, confirmó que continuará hasta diciembre y puso en valor el compromiso de los futbolistas.

Tras hablar con la prensa en Ezeiza, el entrenador continuó su viaje hacia Pujato, su pueblo natal, dejando atrás una breve pero significativa aparición pública en medio de los rumores que surgieron tras el desenlace del torneo.