Qué dicen las teorías conspirativas que se viralizaron tras la derrota de Argentina

La derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial provocó una oleada de reacciones en las redes sociales. El resultado deportivo, lejos de cerrar la discusión, abrió una serie de interrogantes y dio lugar a múltiples interpretaciones que comenzaron a buscar explicaciones más allá del rendimiento de los equipos en la cancha.

La difusión de la arenga de Lionel Messi antes del partido fue uno de los elementos que alimentó esa tendencia. Las palabras del capitán argentino, especialmente frases como "olvidémonos de todo" y "tranquilidad", fueron reinterpretadas por miles de usuarios que comenzaron a preguntarse por el supuesto significado oculto de esas expresiones.

A partir de allí, las redes sociales registraron un crecimiento exponencial de teorías conspirativas. Versiones vinculadas con supuestas presiones de la FIFA, acciones del FBI dentro del estadio, intereses extranjeros y maniobras relacionadas con las apuestas comenzaron a circular con fuerza.

Estas hipótesis desplazaron parcialmente el análisis estrictamente futbolístico y construyeron relatos que intentaron explicar la derrota a partir de factores externos. La tendencia reflejó, según el fenómeno observado en las plataformas, una necesidad de encontrar respuestas que trascendieran lo deportivo.

🐐🗣️ "PENSEMOS EN JUGAR NOMÁS"



La ARENGA de Lionel Messi en la previa a la final del Mundial. pic.twitter.com/SrbwDNKyil — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

La supuesta prohibición de los bicampeones

Una de las teorías más repetidas sostuvo que la FIFA mantendría un supuesto mandato para impedir que existan bicampeones en los Mundiales.

Según las publicaciones que difundieron esa hipótesis, la federación internacional habría intervenido para evitar que Argentina lograra conquistar dos títulos consecutivos.

La versión circuló principalmente en las redes sociales y se incorporó a un conjunto de relatos que atribuyeron el resultado de la final a decisiones externas. La teoría se apoyó en la posibilidad de que existiera una supuesta intención de impedir que el seleccionado argentino volviera a consagrarse.

La derrota, dentro de ese relato, dejó de ser presentada únicamente como el desenlace de un partido y pasó a formar parte de una supuesta estrategia internacional vinculada con la historia de los campeonatos mundiales.

El FBI, Claudio Tapia y el supuesto clima de tensión

Otra de las versiones que adquirió gran difusión apuntó a la intervención de organismos internacionales. Varios mensajes afirmaron que el FBI habría intentado detener al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, en pleno estadio.

Según esa teoría, la presencia de agentes estadounidenses en los pasillos del vestuario habría generado un clima de tensión entre los jugadores y afectado su desempeño durante la final.

El relato incorporó así una supuesta situación externa al campo de juego como explicación del resultado. La hipótesis sostenía que el ambiente previo al partido se habría visto alterado por la presencia de agentes y por una situación vinculada con el titular de la AFA.

La versión se sumó a otras teorías que intentaron presentar la final como un partido condicionado por acontecimientos que no estaban relacionados directamente con el rendimiento deportivo.

Las supuestas presiones de la liga inglesa

Un tercer relato apuntó a la influencia de la liga inglesa sobre los futbolistas argentinos que juegan en ese país. De acuerdo con esa teoría, jugadores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Enzo Fernández habrían recibido presiones directas para jugar en un nivel inferior al habitual o incluso hacerse expulsar durante el encuentro.

Las publicaciones sostuvieron que esas supuestas órdenes responderían a intereses de la corona británica y a la necesidad de proteger a los clubes ingleses.

El relato vinculó de esa manera el resultado de la final con la presencia de jugadores argentinos en el fútbol inglés y con supuestos intereses políticos y económicos externos. La teoría se convirtió en otra de las explicaciones alternativas que circularon después de la derrota.

Lesiones, apuestas y el negocio alrededor del partido

Las actuaciones de los defensores argentinos también fueron utilizadas como argumento para otra hipótesis conspirativa. Algunas versiones vincularon las lesiones de varios jugadores con intereses de las casas de apuestas deportivas.

Según esos postulados, los futbolistas habrían simulado lesiones para beneficiar a determinados apostadores. La explicación se apoyó en la coincidencia de lesiones de varios defensores durante el partido y en la magnitud del negocio de las apuestas.

El relato buscó conectar los acontecimientos ocurridos durante la final con un supuesto interés económico externo. Las lesiones dejaron de ser interpretadas únicamente como situaciones propias de un partido y fueron incorporadas a una teoría que planteaba la posibilidad de una manipulación vinculada con las apuestas.

En paralelo, otras publicaciones aseguraron que los familiares de los futbolistas habían recibido amenazas para que los jugadores disminuyeran su rendimiento. Según esas versiones, la ausencia de las familias en el predio donde se alojaba la selección respondía a motivos de seguridad y a advertencias que supuestamente habían recibido antes del partido decisivo.

Las teorías sobre las amenazas a familiares se repitieron en foros especializados y redes sociales. Los mensajes insistieron en que la decisión de los familiares de no asistir al estadio formaba parte de un acuerdo destinado a evitar riesgos mayores.

La bandera de Malvinas y las supuestas advertencias de la FIFA

Otra de las explicaciones que circuló vinculó la derrota con la exhibición de la bandera de Malvinas. Según esta versión, la FIFA habría advertido a la delegación argentina sobre las consecuencias de realizar alusiones políticas durante el torneo. La hipótesis afirmaba que dirigentes y miembros del cuerpo técnico habían recibido una advertencia directa: si no cedían el título, la organización tomaría medidas severas.

El relato sostenía que la bandera de Malvinas exhibida durante la final habría provocado la intervención de altos funcionarios de la FIFA, quienes supuestamente amenazaron con sancionar a la selección.

Esta teoría complementó el relato general sobre presiones externas y encadenó los intereses deportivos con factores políticos y económicos.

En ese contexto, también se mencionó el negocio alrededor de la final, los derechos televisivos y la imagen de Lionel Messi en el partido decisivo. Varios mensajes afirmaron que esos intereses representaban demasiado para la organización y que la dirigencia de la FIFA habría priorizado los ingresos económicos y presionado para que la definición favoreciera a España.

Las redes sociales como amplificador

Las teorías conspirativas se replicaron principalmente a través de redes sociales y plataformas de streaming. Los algoritmos de recomendación y la intervención de streamers con gran cantidad de seguidores amplificaron el fenómeno y permitieron que las distintas versiones alcanzaran rápidamente a miles de usuarios.

La búsqueda de explicaciones ajenas al ámbito estrictamente deportivo no es un fenómeno nuevo en los Mundiales. En ediciones anteriores también surgieron relatos similares relacionados con supuestas manipulaciones de resultados o acciones externas.

A lo largo de la historia, existieron casos en los que se acusó a entrenadores de manipular partidos o de administrar sustancias a jugadores rivales.

En el ciclo actual, la velocidad con la que circulan los contenidos potenció la expansión de las teorías alternativas. El fenómeno incluyó relatos sobre la actuación arbitral, supuestos arreglos de partidos y acusaciones de corrupción en las instancias decisivas del torneo.