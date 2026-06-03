La Selección en Kansas: Scaloni probó un equipo para el amistoso ante Honduras

La Selección argentina continúa avanzando en su preparación para el Mundial 2026 y este miércoles completó una nueva jornada de trabajo en territorio estadounidense. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llevó adelante su segundo entrenamiento consecutivo en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, predio perteneciente al Sporting Kansas City de la Major League Soccer (MLS), donde el cuerpo técnico sigue observando el estado físico y futbolístico de cada integrante del plantel.

En esta etapa previa al comienzo de la competencia oficial, el objetivo principal pasa por encontrar el mejor ritmo de juego posible y ajustar los últimos detalles colectivos e individuales antes del debut mundialista. En ese contexto, Scaloni dispuso una práctica táctica y un ensayo formal de fútbol que permitió comenzar a perfilar una posible alineación para enfrentar a Honduras el próximo sábado.

El encuentro amistoso se disputará en el Kyle Field de Texas y constituirá el primer examen competitivo para el seleccionado argentino en suelo norteamericano dentro de la preparación para la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

Un equipo que mezcla experiencia y alternativas

Fiel a la metodología que caracteriza su gestión, Lionel Scaloni volvió a trabajar con una administración cuidadosa de las cargas físicas de los futbolistas. En esta oportunidad, el entrenador optó por conformar una alineación integrada tanto por jugadores habitualmente titulares como por otros futbolistas que suelen desempeñarse como variantes dentro de la estructura del seleccionado.

La intención del cuerpo técnico es evaluar diferentes opciones y observar respuestas en distintos sectores del campo de juego, especialmente teniendo en cuenta algunas ausencias por problemas físicos.

El once que comenzó a tomar forma durante la práctica estuvo integrado por:

Gerónimo Rulli.

Nicolás Capaldo.

Nicolás Otamendi.

Lisandro Martínez.

Nicolás Tagliafico.

Rodrigo De Paul.

Alexis Mac Allister.

Enzo Fernández.

Giuliano Simeone.

Thiago Almada.

Lautaro Martínez.

Rulli ocupó el arco ante la ausencia de Emiliano Martínez

Uno de los aspectos más destacados del entrenamiento estuvo relacionado con la situación de la portería. Debido a la preservación de Emiliano Martínez por una lesión en la mano izquierda, el puesto fue ocupado por Gerónimo Rulli.

El arquero aparece como la principal alternativa detrás de Martínez dentro de la nómina para este certamen y todo indica que será el encargado de custodiar el arco argentino en el amistoso frente a Honduras.

La presencia de Rulli le permitirá al cuerpo técnico analizar variantes y observar el rendimiento de quien asoma como el segundo guardameta del plantel en la antesala de la competencia internacional.

Una defensa con modificaciones obligadas

La línea defensiva también presentó novedades. Nicolás Capaldo ocupó el lateral derecho y surge como una opción concreta para integrar la lista ante las lesiones musculares que afectan a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

En el centro de la defensa se mantuvo una dupla experimentada compuesta por Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, mientras que Nicolás Tagliafico volvió a desempeñarse sobre el sector izquierdo, ratificando su condición de habitual ocupante de ese puesto.

La práctica permitió evaluar el funcionamiento de una defensa que deberá responder a diferentes exigencias durante la preparación y posteriormente en la competencia oficial.

El mediocampo que sale de memoria

En la zona media del campo de juego, Scaloni apostó por una estructura ampliamente conocida dentro del seleccionado argentino.

El tridente integrado por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández volvió a compartir funciones en la mitad de la cancha, buscando fortalecer los circuitos de juego y afianzar mecanismos colectivos.

La intención del cuerpo técnico es continuar perfeccionando la coordinación entre tres futbolistas que habitualmente conforman una de las bases del funcionamiento argentino y que aparecen como piezas centrales pensando en el debut frente a Argelia, programado para el 16 de junio.

Un ataque renovado por las ausencias

La ofensiva mostró una configuración diferente debido a las bajas por problemas físicos de Lionel Messi y Julián Álvarez. Ante este escenario, Scaloni ensayó con Giuliano Simeone y Thiago Almada por los costados, mientras que Lautaro Martínez fue la principal referencia ofensiva dentro del área.

El delantero del Inter de Milán llega después de una gran temporada y se perfila como una de las principales cartas ofensivas del seleccionado en esta etapa preparatoria.

La combinación de nombres elegida por el entrenador permitió observar nuevas alternativas en ataque y generar variantes ante las ausencias temporales de dos futbolistas habitualmente determinantes dentro de la estructura argentina.

El camino hacia el primer amistoso

La agenda del seleccionado continuará en los próximos días con nuevas sesiones de entrenamiento en Kansas City. Posteriormente, la delegación emprenderá el traslado hacia Texas para afrontar el primero de los dos compromisos preparatorios programados antes del estreno en el Mundial 2026.

Con cada práctica, el cuerpo técnico busca obtener respuestas futbolísticas y físicas que permitan llegar en las mejores condiciones posibles a la máxima cita internacional. El amistoso ante Honduras será el primer paso de esa etapa final de preparación, en la que la Selección argentina comenzará a poner a prueba sobre el campo de juego todo el trabajo realizado durante las jornadas de entrenamiento en territorio estadounidense.