Messi ganó el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

A pocos días de afrontar un nuevo desafío con la Selección argentina, Lionel Messi recibió uno de los reconocimientos más importantes de su carrera al ser elegido ganador del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, una de las distinciones de mayor prestigio en el ámbito internacional.

La decisión fue anunciada este miércoles por el jurado encargado de evaluar las candidaturas presentadas para esta edición del premio. El cuerpo evaluador estuvo presidido por la nadadora Teresa Perales y compuesto por doce expertos, quienes seleccionaron a Messi entre un total de 27 candidaturas provenientes de 12 nacionalidades.

La elección del astro argentino se sustentó en una combinación de méritos deportivos y humanos que, según destacó el jurado, lo convierten en una figura de referencia dentro y fuera de los escenarios deportivos.

De esta manera, el rosarino se transformó en el primer deportista argentino de la historia en obtener este reconocimiento, agregando una nueva distinción a una trayectoria que acumula algunos de los mayores logros del fútbol mundial.

Los motivos de la elección

Al fundamentar su decisión, el jurado resaltó especialmente el impacto de Messi tanto en el deporte como en el ámbito social. Entre los argumentos que respaldaron la elección se destacó su:

Deslumbrante talento.

Excepcional trayectoria deportiva.

Formidable labor solidaria para promover el acceso a la educación.

Asimismo, los integrantes del jurado subrayaron una serie de valores asociados a la figura del futbolista argentino.

Según expresaron, Messi "se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso por el juego colectivo".

La valoración realizada por el organismo reconoce no solo la magnitud de sus éxitos deportivos, sino también la influencia que ejerce a través de acciones vinculadas al desarrollo y la educación.

Un premio en la antesala de un nuevo Mundial

El reconocimiento llega en un momento especial para la carrera del capitán argentino. A punto de cumplir 39 años el próximo 24 de junio, Messi se prepara para disputar el que será su sexto Mundial, una marca histórica que alcanzará en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El rosarino será nuevamente el capitán de la Selección argentina, que buscará defender el título conquistado en Qatar 2022.

Además, su participación en esta nueva cita mundialista le permitirá establecer un récord junto a Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa, al alcanzar la cifra de seis Copas del Mundo disputadas.

La obtención del Premio Princesa de Asturias se produce precisamente en la previa de ese desafío deportivo, consolidando un año especialmente significativo dentro de una carrera que continúa sumando capítulos destacados.

Una trayectoria construida en los grandes escenarios

Actualmente, Messi desarrolla su carrera en Inter Miami, equipo con el que ya consiguió importantes logros desde su llegada al fútbol estadounidense. Sin embargo, gran parte de su legado deportivo se construyó durante su extensa etapa en Barcelona, institución en la que jugó entre 2004 y 2021 y donde alcanzó la condición de ídolo mundial.

Durante ese período obtuvo una impresionante colección de títulos:

4 Champions League.

10 Ligas.

7 Copas del Rey.

7 Supercopas de España.

3 Supercopas de Europa.

3 Mundiales de Clubes.

Tras concluir su ciclo en el club catalán, continuó su carrera en Paris Saint-Germain, donde conquistó:

2 Ligas.

1 Supercopa.

Posteriormente se incorporó a Inter Miami, donde ya sumó otros cuatro títulos:

MLS Cup.

MLS Supporters' Shield.

MLS Conference Cup.

Leagues Cup.

Estos logros se agregan a una trayectoria marcada por múltiples reconocimientos individuales y colectivos que lo ubicaron entre las máximas figuras de la historia del fútbol.

El valor de su compromiso solidario

Uno de los aspectos especialmente valorados por el jurado fue la labor solidaria desarrollada por Messi. El Premio Princesa de Asturias reconoce trayectorias que, a través del deporte y de su dimensión social, se convierten en ejemplos para la humanidad.

En ese contexto, se destacó el impulso de proyectos destinados a promover el acceso a la educación y contribuir al desarrollo de los más chicos. La combinación entre excelencia deportiva y compromiso social fue uno de los elementos centrales que llevaron a los evaluadores a distinguir al futbolista argentino con este galardón.

La ceremonia y el alcance del premio

La entrega de los Premios Princesa de Asturias se realiza en España mediante una ceremonia solemne encabezada por los Reyes y la Princesa de Asturias. El reconocimiento incluye:

Una escultura de Joan Miró.

Un diploma.

Una insignia.

50 mil euros.

Con esta distinción, Lionel Messi incorpora un nuevo reconocimiento de alcance internacional a una carrera que continúa acumulando hitos. El premio lo consagra no solo por sus logros dentro de la cancha, sino también por los valores que, según destacó el jurado, ha representado a lo largo de su trayectoria.

A las puertas de un nuevo Mundial y con casi cuatro décadas de vida, el capitán argentino suma así un galardón histórico que lo convierte en el primer deportista del país en recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, reafirmando una vez más la dimensión global de su figura.