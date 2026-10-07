Confirmaron la fecha y hora del Superclásico: cuándo juegan Boca y River por el Clausura

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el Superclásico entre Boca y River se jugará el domingo 1 de noviembre a las 15:00 en la "Bombonera", por la fecha 15 del Torneo Clausura del fútbol argentino.

El partido cobra trascendental importancia porque es en la penúltima fecha de la fase de grupos y ambos equipos pueden llegar con aspiraciones respecto a la clasificación a las copas internacionales o a la pelea por la cima de la tabla anual.

La Liga Profesional también oficializó el calendario de las fechas 13 y 14 con días y horarios, en lo que será el tramo final de la fase clasificatoria del Torneo Clausura.

Con ambos equipos peleando por cumplir sus objetivos en la recta final de la tabla anual, el cruce podría ser clave no solo por la definición del título, sino por la carrera rumbo a la Copa Libertadores, al igual que ocurrió en 2025.

A su vez, se dio a conocer la fecha en la que el Xeneize se medirá con Independiente y el Millonario con Racing por la jornada 14. Ambos cruces están estipulados para el domingo 25 de octubre, el primero en el Libertadores de América a las 17 y el otro para las 19.15 en el Monumental.

De esta forma, ambos llegarían con descanso de una semana para el cruce interzonal, por lo que estarán en igualdad de condiciones en este ámbito. De todas formas, el mes del cuadro de la Ribera estará algo más cargado por la serie por semifinales de la Copa Sudamericana que lo medirán con Vasco da Gama.

La última vez que ambos cuadros se vieron las caras fue el 19 de abril por el Apertura en el Monumental, en esa ocasión, fue victoria por la mínima de la visita tras un gol de penal de Leandro Paredes.

Desde aquel entonces, los planteles de ambos pasaron por grandes cambios, por empezar, ya no están Claudio Úbeda y Eduardo Coudet sino Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio. A su vez, será el primer Superclásico para figuras como Nicolás Otamendi, Leonel Flores, Thiago Almada, Ángel Correa y Leandro Lozano, entre otros.